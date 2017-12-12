В Волгограде ребенку-инвалиду выдали новое кресло-коляску после вмешательства прокурора

Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы заменить прогулочную кресло-коляску ребенку-инвалиду. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, это произошло в результате проверки правоохранителями деятельности фонда социального страхования по обращению родителей ребенка. О невозможности заменить в госучреждении отслужившее свое кресло они рассказали прокурору Волгоградской области во время его встречи с жителями региона в приемной президента РФ.

С результатами проверки районный прокурор обратился в суд, но фонд соцстрахования в добровольном порядке исправил ситуацию. Теперь маленький волгоградец с ограниченными возможностями обеспечен необходимым ему средством реабилитации.



