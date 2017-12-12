|Общество
|12.12.2017 13:18
В Волгограде ребенку-инвалиду выдали новое кресло-коляску после вмешательства прокурора
Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы заменить прогулочную кресло-коляску ребенку-инвалиду. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, это произошло в результате проверки правоохранителями деятельности фонда социального страхования по обращению родителей ребенка. О невозможности заменить в госучреждении отслужившее свое кресло они рассказали прокурору Волгоградской области во время его встречи с жителями региона в приемной президента РФ.
С результатами проверки районный прокурор обратился в суд, но фонд соцстрахования в добровольном порядке исправил ситуацию. Теперь маленький волгоградец с ограниченными возможностями обеспечен необходимым ему средством реабилитации.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|12.12.2017 17:58
Сегодня в интерактивном музее «Россия — моя история» собрались участники конного перехода по маршруту рейда 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, посвященного 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облдумы. Казаки Усть-Медведицкого, Второго Донского, Волжского и Волгоградского казачьих округов, члены конноспортивных клубов, региональной Федерации конного спорта, сотрудники кавалерийских взводов патрульно-постовой службы полиции Волжского и Камышина повторили 100-километровый переход конников генерал-майора Иссы Плиева: в 1942-м гвардейцы с боями прошли от Клетского плацдарма до немецких переправ у хутора Набатовского и замкнули кольцо окружения трехсоттысячной группировки противника. Этот переход - дань памяти...
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|Расследования
|12.12.2017 17:50
Три года колонии общего режима получила жительница Котовского района Гутман за перепрятанный синтетический наркотик. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня инстанция подтвердила приговор, вынесенный райсудом. Известно, что в конце июня женщина нашла в доме, в котором жила, банку из-под кофе. Внутри нее был прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находилась крупная партия синтетического наркотика - так называемой “соли”. Свою находку женщина дважды перепрятывала в жилище. На следующий день к ней с обыском нагрянули полицейские. Правоохранители нашли дурманящее вещество. Женщине было предъявлено обвинение в хранении без цели сбыта. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимая согласилась...
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|Общество
|12.12.2017 17:12
Юным спортсменам, проживающим по улице имени Федотова и Быстрова в Кировском районе Волгограда, наконец-то восстановили аварийную спортивную площадку, которую они ждали более трех лет. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в информационной программе «Взгляд с Высоты»: В Волгограде «зарыли» в песок мечты будущих чемпионов». Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» родители детей, несмотря на, казалось бы, приятную новость, вопросы к строителям остались. Прежде всего, неизвестно, сколько времени продержится сетка, которой огородили спортивную площадку, - рассказывают волгоградцы. «То ли установили ее таким образом, что она «ходит ходуном», то ли само качество материала...
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|Происшествия
|12.12.2017 16:38 (Обновлено: 12.12.2017 16:38)
17-летний подросток из Серафимовичского района Волгоградской области угнал несколько машин, чтобы добраться до любимой девушки, живущей в 80 километрах от него. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, впервые молодой человек пошел на преступление 11 ноября. Тогда он похитил машину односельчанина и, доехав до места встречи, бросил транспорт у поселка возлюбленной. Всего через пару дней он снова решил отправится на встречу на чужом авто. Но 13 ноября удача отвернулась от пылкого влюбленного. Первый угнанный автомобиль заглох еще в поселении. Во второй машине бензин закончился в паре километров от дома "Ромео". А попытка угнать третье авто не удалась -...
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|Общество
|12.12.2017 16:35
Монтаж нового колеса обозрения высотой 50 метров планируется завершить к весне. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на территории ЦПКиО Волгограда идет монтаж конструкций с закрытыми всесезонными кабинками, в которых предусмотрены обогрев и охлаждение. Параллельно ведутся работы по благоустройству парковой зоны. В администрации Волгоградской области отмечают, что на сегодняшний день завершена реконструкция лишь первой очереди. Долгосрочные планы благоустройства ЦПКиО Волгограда рассчитаны на 3 года. Одним из знаковых мест парка стал уголок, связанный с военной историей города - на том самом месте, где в дни Сталинградской битвы располагался штаб...
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|Экология
|12.12.2017 16:23
В Волгограде и районах области юные участники конкурса эколого-социальных проектов высадили в Год экологии 800 деревьев и кустарников
В АО «КАУСТИК» подводят итоги открытого регионального конкурса эколого-социальных проектов, который одно из крупнейших предприятий Волгоградской области проводило в течение всего Года экологии в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, осенью минувшего года в комиссию конкурса, грантовый фонд которого составил 1 миллион 700 тысяч рублей, поступило более 100 заявок от некоммерческих организаций и инициативных групп. Главной целью конкурса было вовлечение детей и молодёжи в деятельность по охране окружающей среды. 20 победителей - некоммерческие организации и инициативные группы из Красноармейского и Кировского районов Волгограда, Волжского, Михайловки, Ольховки, Дубовки и других населённых пунктов области -...
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|Общество
|12.12.2017 16:09
Обустройством скотомогильников, которые долгие годы были бесхозными, использовались стихийно, предстоит заняться местным властям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект регионального закона о наделении органов местного самоуправления полномочиями в данной сфере. На сегодняшний день ни юридической, ни финансовой возможности привести биотермические ямы, которые могут являться источником заразных болезней, в порядок у районных властей нет. На кладбище животных утилизируются их трупы, мертворожденные плоды, конфискованная мясная, рыбная продукция III и V классов опасности. Ежегодно в регионе утилизируется порядка 5 тысяч тонн трупов животных и прочих биологических отходов. В Волгоградской области числится несколько сотен скотомогильников, большинство...
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|Общество
|12.12.2017 15:41
Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению участка водовода диаметром 300 мм по ул. Д. Джабаева. Для осуществления мероприятий необходимо провести несколько подготовительных процедур: закрыть задвижки по ул. Зевина – ул. Воронова и сбросить воду из трубопровода, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. В связи с этим с 06.00 час. 13 декабря 2017 г. до 20.00 час. 14 декабря 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Советского района Волгограда: — ул. Ващенко; — ул. Габышева; — ул. Гурьева; — ул. Дарвина; — ул. Дворжака; — ул. Д. Джабаева; — ул. Дубинина; — ул. Зевина; — ул. Коганова; ...
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|Общество
|12.12.2017 15:36
Губернатор Андрей Бочаров внес на рассмотрение Волгоградской областной думы кандидатуру Нины Болдыревой для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, данная инициатива связана с истекающим сроком полномочий омбудсмена. Для утверждения Болдыревой на ближайшие пять лет в качестве уполномоченного необходимо более половины голосов депутатов облдумы. Напомним, к работе Болдыревой у регпарламента ранее возникали некоторые нарекания. В частности, на думских заседаниях законодатели призывали правозащитницу к более активной работе и более содержательным ежегодным докладам о своей работе. На посту уполномоченного по правам ребенка в статусе госдолжности Нина Болдырева пребывает с 2010 года. ...
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|Экология
|12.12.2017 14:44 (Обновлено: 12.12.2017 14:51)
Более полумиллиона рублей взыскивает Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства с Волгоградского района водных путей и судоходства, филиала федерального учреждения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного арбитражного суда, иск на возмещение ущерба волжским биоресурсам будет рассматриваться 19 декабря. В феврале 2014 года управление Росрыболовства согласовало землечерпательные работы для приведения в порядок волжского фарватера. Условием было искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов. Организация после завершения работ должна была выпустить в Волгу более 36 тысяч мальков русского осетра весом не менее 3 граммов и более 270 тысяч особей сазана весом не меньше 15 граммов. Но этого сделано не было. Теперь природоохранная организация требует...
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|Общество
|12.12.2017 14:34
В администрации Волгограда утвержден план празднования Нового года и Рождества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города, так, в различных районах областного центра в предновогодние и посленовогодние дни пройдет более 150 мероприятий – концертов, конкурсов, балов и т.д. Основные события, связанные с празднованием Нового года, будут происходить в Центральном районе Волгограда. Власти города уже начали подготовку к бессонной ночи. Так, в местах массового празднования будет организована торговля, установлены передвижные туалеты, также дано распоряжение об увеличении количества подвижного состава общественного транспорта с 31 декабря 2017 года до 1 января 2018 года, связывающего Центральный район...
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|Общество
|12.12.2017 13:36
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоградский аграрный университет, Волгоградский государственный медицинский университет и Волгоградская государственная академия физкультуры вошли в первую половину национального рейтинга вузов, который показывает востребованность высших учебных заведений со стороны российской экономики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, подготовленное в рамках проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», Волгоградский медуниверситет, в частности, занял 17-е место из 48 медицинских вузов страны. Волгоградский аграрный университет - такую же строчку среди 54 вузов сельхознаправленности. В категории гуманитарных вузов Волгоградский государственный социально-педагогический университет расположился на 18-ом месте, а Волгоградская государственная физкультурная академия заняла 33-е...
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|Происшествия
|12.12.2017 12:42 (Обновлено: 12.12.2017 13:05)
Все имевшиеся в доме деньги и украшения украла у молодой семьи 25-летняя жительница Камышинского района, представившаяся колдуньей. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД РФ по региону, злоумышленница познакомилась с будущей жертвой в больнице. После выздоровления женщина пришла в гости к своей знакомой и ее мужу. Гостья сказала хозяйке, что на семью кто-то навел порчу, но она может избавить молодых от проклятия. Но для этого ей нужно снять “дурной глаз” с денег и украшений. Получив имущество для проведения обряда., мошенница скрылась. Лжеколдунью задержали сегодня. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.
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|Происшествия
|12.12.2017 11:43
Три человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на свадьбе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне в Волжском на улице Машиностроителей. Четверо гостей вышли подышать воздухом. Один из них, поссорившись с другими, достал травматический пистолет и начал стрелять в своих спутников. Ранения получили 47-летнмй житель Саратовской области, 29-летний житель Воронежской области и 28-летний местный парень. Их доставили в больницу. Полицейские быстро задержали стрелка, которым оказался 45-летний безработный волжанин. В совершенном преступлении он сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за причинение легкого вреда...
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|Спорт
|12.12.2017 11:33
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче бассейна "Спартак", расположенного у стадиона "Волгоград Арена", в хозяйственное ведение ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГУП "Спорт-Инжиниринг", передача объекта может состоятся после завершения капитального ремонта бассейна, который планируют полностью закончить во втором квартале 2018 года. Напомним, госкомпания "Спорт-Инжиниринг" летом 2016 года выкупила бассейн "Спартак" у волгоградских профсоюзов за 56 миллионов 334 тысячи рублей. В настоящее время на объекте идет капитальный ремонт. Первый этап работ выполняло ООО "Дизайн-Сервис" из Москвы, которое год назад выиграло открытый конкурс и подписало контракт. Его стоимость -...
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12 декабря 13:18
В Волгограде ребенку-инвалиду выдали новое кресло-коляску после вмешательства прокурора 7
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Общество
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12 декабря 16:35
12 декабря 15:41
12 декабря 15:36
12 декабря 14:34
12 декабря 13:18
В Волгограде ребенку-инвалиду выдали новое кресло-коляску после вмешательства прокурора 7
12 декабря 10:13
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11 декабря 18:28
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