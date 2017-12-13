







Фасад бассейна "Спартак", который с конца 2016 года находится на капитальном ремонте, после завершения работ стилистически будет соответствовать фасаду стадиона "Волгоград Арена". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ФГУП "Спорт-Инжиниринг". В госкорпорации, которая является владельцем объекта, отмечают, что обновленный бассейн гармонично войдет в единый архитектурный ансамбль территории. В настоящее время сложно представить, как будет выглядеть бассейн "Спартак" после завершения работ. Сейчас он своим внешним видом совершенно не украшает новый футбольный стадион, который полностью построен и почти готов к сдаче в эксплуатацию. Как уже сообщало информагентство, капитальный ремонт бассейна "Спартак" проводится в два этапа. Полностью все работы планируется завершить во втором квартале 2018 года - до начала чемпионата мира по футболу. После окончания капремонта бассейн планируют передать в хозяйственное ведение ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры".



