Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоградский аграрный университет, Волгоградский государственный медицинский университет и Волгоградская государственная академия физкультуры вошли в первую половину национального рейтинга вузов, который показывает востребованность высших учебных заведений со стороны российской экономики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, подготовленное в рамках проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», Волгоградский медуниверситет, в частности, занял 17-е место из 48 медицинских вузов страны. Волгоградский аграрный университет - такую же строчку среди 54 вузов сельхознаправленности. В категории гуманитарных вузов Волгоградский государственный социально-педагогический университет расположился на 18-ом месте, а Волгоградская государственная физкультурная академия заняла 33-е место среди 62. В номинации классические вузы Волгоградский государственный университет - на 73-ом месте из 89. Волгоградский технический университет среди инженерных вузов занял 93-е место из 127. Среди вузов в сфере управления 52-ое место занял Волжский институт экономики, педагогики и права, а всего в рейтинге в этой категории участвовал 61 вуз.

Лидерами рейтинга стали ряд университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и других регионов страны. А вот «сенсацией» рейтинга гуманитарных вузов можно назвать занявший первое место Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет в Москве негосударственной формы собственности.