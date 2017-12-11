В Волгограде энергетики заплатят треть миллиона за волокиту

300 тысяч рублей штрафа заплатит «МРСК Юга» за задержку в отправке документов на подключение хозпостроек к электросетям. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, проверка показала, что заявление предпринимателя об установлении платы за подключение к электросетям энергетики направили в уполномоченный орган по прошествии установленного законом срока. А сам бизнесмен уведомлен об этом не был. Также сетевая организация затянула и со сроком направления будущему клиенту проекта договора и технических условий на присоединение к энергосети.

Как итог, бумажная волокита затянулась на полгода. А это не способствовало успешному развитию дела, считают в прокуратуре.

Региональное Управление федеральной антимонопольной службы, рассмотрев материалы прокурорской проверки, признало энергетиков виновными в совершении административного правонарушения. За это и был назначен штраф.



