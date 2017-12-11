Новые голубые деньги поступили в Волгоград





В Волгоград поступили новые банкноты номиналом 2000 рублей. Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России выдает их банкам, действующим на территории области, наряду с другими купюрами и монетами, для использования в денежном обороте, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Поступление в регион банкнот номиналом 200 рублей ожидается позже.

Напомним, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение 12 октября 2017 года. Первыми они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, – Севастополь и Владивосток, а также в Москву, Хабаровск и Симферополь. Во всех федеральных округах страны новые деньги будут появляться постепенно. Введение в обращение любой купюры нового номинала требует настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования к ее обслуживанию, что занимает время.

Новые купюры – это законное средство платежа, которое обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда. Они не являются памятными или сувенирными, их тираж не ограничен. Новые банкноты будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота. Таким образом, Банк России обращает внимание, что приобретать эти банкноты по цене выше номинала нецелесообразно.



