«Концессии теплоснабжения» ведут строительство новых трубопроводов отопления длиной более 700 метров в районе ЦПКиО. Они заменят старую транзитную теплотрассу, пролегающую в полуподвалах зданий. Теплоснабжение потребителей на сегодняшний день осуществляется по действующим трубопроводом. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, транзитная тепловая сеть, пролегающая через подполья сразу семи жилых домов № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Глазкова в Центральном районе, доставляла немало хлопот и местным жителям, и работником ремонтных бригад. Каждый отопительный сезон специалисты не раз латали износившиеся за годы эксплуатации трубы. При этом из-за расположения труб в подполе жилых домов доступ к ним осложнялся. «Концессии теплоснабжения» нашли решение данной проблемы. Вместо старых транзитных трубопроводов в рамках инвестпрограммы будет построена новая тепловая сеть.

Новая сеть прокладывается параллельно старой, не затрагивая подвалы многоквартирных домов. Предызоляция новых труб обеспечит защиту коммуникаций от воздействия коррозии и температур. В свою очередь вынос теплотрассы за пределы жилых зданий обеспечит спокойствие горожан и облегчит в случае необходимости доступ к ней специалистов, а также повысит надежность теплоснабжения, уверяют в компании.

Напомним, в 2017 году ООО «Концессии теплоснабжения» инвестировали в модернизацию теплового хозяйства города 1,85 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.



