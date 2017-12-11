|Общество
|12.12.2017 09:25
Все жильцы разрушенного дома в Волгограде получили квартиры
Решен жилищный вопрос всех владельцев и наследников квартир разрушенного дома № 60 на проспекте Университетском в Волгограде. В декабре текущего года на оплату поступили последние два договора на приобретение жилых помещений, сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области.
Напомним, трагедия в доме на проспекте Университетском произошла 16 мая текущего года - в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд четырехэтажного дома, здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Без крыши над головой остались жильцы 45 квартир, в которых проживали 48 семей. Сегодня все они обеспечены жильем.
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|Происшествия
|12.12.2017 12:42
Все имевшиеся в доме деньги и украшения украла у молодой семьи 25-летняя жительница Камышинского района, представившая колдуньей. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД РФ по региону, злоумышленница познакомилась с будущей жертвой в больнице. После выздоровления женщина пришла в гости к своей знакомой и ее мужу. Гостья сказала хозяйке, что на семью кто-то навел порчу, но она может избавить молодых от проклятия. Но для этого ей нужно снять “дурной глаз” с денег и украшений. Получив имущество для проведения обряда мошенница скрылась. Лжеколдунью задержали сегодня. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.
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|Происшествия
|12.12.2017 11:43
Три человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на свадьбе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне в Волжском на улице Машиностроителей. Четверо гостей вышли подышать воздухом. Один из них, поссорившись с другими, достал травматический пистолет и начал стрелять в своих спутников. Ранения получили 47-летнмй житель Саратовской области, 29-летний житель Воронежской области и 28-летний местный парень. Их доставили в больницу. Полицейские быстро задержали стрелка, которым оказался 45-летний безработный волжанин. В совершенном преступлении он сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за причинение легкого вреда...
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|Спорт
|12.12.2017 11:33
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче бассейна "Спартак", расположенного у стадиона "Волгоград Арена", в хозяйственное ведение ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГУП "Спорт-Инжиниринг", передача объекта может состоятся после завершения капитального ремонта бассейна, который планируют полностью закончить во втором квартале 2018 года. Напомним, госкомпания "Спорт-Инжиниринг" летом 2016 года выкупила бассейн "Спартак" у волгоградских профсоюзов за 56 миллионов 334 тысячи рублей. В настоящее время на объекте идет капитальный ремонт. Первый этап работ выполняло ООО "Дизайн-Сервис" из Москвы, которое год назад выиграло открытый конкурс и подписало контракт. Его стоимость -...
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|Расследования
|12.12.2017 11:31
300 тысяч рублей штрафа заплатит «МРСК Юга» за задержку в отправке документов на подключение хозпостроек к электросетям. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, проверка показала, что заявление предпринимателя об установлении платы за подключение к электросетям энергетики направили в уполномоченный орган по прошествии установленного законом срока. А сам бизнесмен уведомлен об этом не был. Также сетевая организация затянула и со сроком направления будущему клиенту проекта договора и технических условий на присоединение к энергосети. Как итог, бумажная волокита затянулась на полгода. А это не способствовало успешному развитию дела, считают в прокуратуре. Региональное Управление федеральной антимонопольной службы, ...
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|Происшествия
|12.12.2017 10:54
Два человека пострадали в результате аварии в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером на 149 километре трассы "Калининск-Жирновск-Котово-Камышин". Водитель внедорожника "Great Wall" не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получили 50-летний водитель и его 47-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.
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|Политика
|12.12.2017 10:17
Начальником экспертно-аналитического отдела аппарата губернатора Волгоградской области назначен Дмитрий Вереницын, сообщает ИА "Высота 102". С февраля 2015 года он занимал должность директора ГБУ ВО "Региональный информационно-аналитический центр" (РИАЦ). В администрации региона рассказали, что перед новым подразделением стоит задача по информационно-аналитическому обеспечению деятельности обладминистрации. Известно, что следующим шагом в данном направлении станет открытие в регионе в следующем году ситуационного центра, создание которого предусмотрено комплексным планом мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности РФ. Справка. Дмитрию Вереницыну 27 лет. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. Работал в управлении информации и массовых коммуникаций центрального исполкома "ЕР" в Москве, а...
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|Экономика
|12.12.2017 10:16
В Волгоград поступили новые банкноты номиналом 2000 рублей. Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России выдает их банкам, действующим на территории области, наряду с другими купюрами и монетами, для использования в денежном обороте, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Поступление в регион банкнот номиналом 200 рублей ожидается позже. Напомним, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение 12 октября 2017 года. Первыми они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, – Севастополь и Владивосток, а также в Москву, Хабаровск и Симферополь. Во всех федеральных округах страны новые деньги будут появляться постепенно. Введение в обращение любой купюры нового номинала требует...
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|Общество
|12.12.2017 10:13
«Концессии теплоснабжения» ведут строительство новых трубопроводов отопления длиной более 700 метров в районе ЦПКиО. Они заменят старую транзитную теплотрассу, пролегающую в полуподвалах зданий. Теплоснабжение потребителей на сегодняшний день осуществляется по действующим трубопроводом. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, транзитная тепловая сеть, пролегающая через подполья сразу семи жилых домов № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Глазкова в Центральном районе, доставляла немало хлопот и местным жителям, и работником ремонтных бригад. Каждый отопительный сезон специалисты не раз латали износившиеся за годы эксплуатации трубы. При этом из-за расположения труб в подполе жилых домов доступ...
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|Экология
|12.12.2017 09:26
В Волгоградской области полигон "Комус" не спешит исполнять решение суда об очистке соседних земель от отходов
Приставы пытаются заставить владельцев мусорного полигона "Комус", захламившего соседние земли сельхозназначения, исполнить решение суда и очистить чужую территорию от отходов. Как сообщает ИА "Высота 102", исполнительное производство было возбуждено 31 октября текущего года. ООО "Комус" обязали в месячный срок освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Однако решение до сегодняшнего дня не исполнено. Отходы с соседнего участка представители "Комуса" убирают неспешно. На данный момент от мусора очищена только часть соседней с полигоном территории, и когда решение суда будет полностью исполнено, неизвестно. В отношении ООО "Комус", которое не выполнило судебное решение в срок, уже вынесено...
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|Общество
|12.12.2017 07:58
Эта внутридомовая дорога по улице Пражской, 17, – единственная, которая служит не только для проезда машин, но и является тротуаром, сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие в редакцию впечатляющее фото этого участка дорожного полотна. «На взгляд трудно оценить глубину ямы на этой дороге, которая залита водой. По ней постоянно движется автотранспорт, тем самым увеличивая ее размеры, - рассказывают волгоградцы. - Но нелегко приходится не только автотранспорту, но и пешеходам. Вокруг - толстый слой льда. В домах, расположенных рядом, проживают в основном пенсионеры, которые применяют чудеса изобретательности, чтобы с горем пополам добраться до своего подъезда...
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|Аналитика
|11.12.2017 20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мэрия не без трудностей избавляется от мешающих красоте торговых точек
Смотрите сегодня в программе: мэрия Волгограда не без трудностей освобождает площадки, много лет назад занятые незаконными торговыми объектами. За чистый город: владельцев полигона «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области пытаются заставить исполнить решение суда об очистке заваленных мусором соседних земель. В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре кадровые перемены: руководитель пошел на повышение. Говорят под Новый год…: Волгоградские дети простили Деду морозу опоздание на пресс-конференцию и задали волшебнику вопросы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00...
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|Общество
|11.12.2017 18:28 (Обновлено: 11.12.2017 18:29)
Студенты нескольких вузов Волгоградской области отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, сделанное им 6 декабря в Нижнем Новгороде о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Как рассказал ИА «Высота 102» Станислав Куликов, аспирант Волгоградского государственного технического университета, он решил предложить студентам волгоградских и российских вузов организовать в соцсетях группы поддержки президента России Владимира Путина. «Я и мои друзья готовы поддержать ВВП, если ты тоже «ЗА», выложи пост у себя в социальных сетях о том, что поддерживаешь нашего Президента, с тегом #ШтабПутина. Отмечай своих друзей. Вместе победим!», - призывает своих ровесников Станислав Куликов со своей странички в...
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|Газетный киоск
|11.12.2017 17:31
Японский эксперт Ивао Охаси назвал инвестиции ключевым двигателем развития экономики Астраханского региона. Встреча с членом Президиума Столыпинского клуба, советником Ассоциации индустриальных парков по Японии и странам Атлантическо-Тихоокеанского региона прошла в Каспийской столице, сообщает ИА «Астрахань 24». Лектор также рассказал о своём опыте работы с российскими коллегами, проанализировал текущее состояние и задачи развития экономики России в целом и Астраханской области в частности, обозначил перспективы развития области.
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|Политика
|11.12.2017 17:03
Сегодня президиум фракции партии «Единая Россия» в гордуме одобрил ротацию кадров в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, нардепы поддержали кандидатуру Михаила Гайворонского на должность председателя комитета по строительству мэрии. Гайворонский и сегодня работает в администрации города, но возглавляет другое ведомство – комитет инвестиций и муниципальных закупок. Ранее пост руководителя комитета по строительству администрации Волгограда покинул Юрий Кокин. Напомним, в мае текущего года он пошел под суд за служебный подлог. Еще в 2015 году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе Кокин, будучи директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», подписал фиктивные акты...
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|Общество
|11.12.2017 16:46
В Москву на международный кремлевский кадетский бал отправились 50 волгоградских кадетов – отличников учебы и активных общественников. Мероприятие, которое состоится завтра, приурочено ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, участниками кадетского бала станут 1,5 тысяч воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов, приглашены гости из молодежных зарубежных организаций и делегации посольств зарубежных стран. Кадеты встретятся с Героями Советского Союза и России, руководителями министерств и ведомств, депутатами...
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12 декабря 11:43
12 декабря 11:33
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12 декабря 10:17
12 декабря 10:16
12 декабря 10:13
12 декабря 09:26
12 декабря 09:25
Все жильцы разрушенного дома в Волгограде получили квартиры 12
12 декабря 07:58
11 декабря 20:05
11 декабря 18:28
11 декабря 15:32
Общество
12 декабря 10:13
12 декабря 09:25
Все жильцы разрушенного дома в Волгограде получили квартиры 12
12 декабря 07:58
11 декабря 18:28
11 декабря 15:32
11 декабря 13:07
11 декабря 12:31
11 декабря 12:29
11 декабря 11:32
11 декабря 09:11
11 декабря 08:54
10 декабря 18:20
10 декабря 17:32
10 декабря 16:17
10 декабря 10:18
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