Все жильцы разрушенного дома в Волгограде получили квартиры

Решен жилищный вопрос всех владельцев и наследников квартир разрушенного дома № 60 на проспекте Университетском в Волгограде. В декабре текущего года на оплату поступили последние два договора на приобретение жилых помещений, сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области.

Напомним, трагедия в доме на проспекте Университетском произошла 16 мая текущего года - в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд четырехэтажного дома, здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Без крыши над головой остались жильцы 45 квартир, в которых проживали 48 семей. Сегодня все они обеспечены жильем.



