Волгоградские студенты создают в соцсетях штабы поддержки ВВП

Студенты нескольких вузов Волгоградской области отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, сделанное им 6 декабря в Нижнем Новгороде о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Как рассказал ИА «Высота 102» Станислав Куликов, аспирант Волгоградского государственного технического университета, он решил предложить студентам волгоградских и российских вузов организовать в соцсетях группы поддержки президента России Владимира Путина.

«Я и мои друзья готовы поддержать ВВП, если ты тоже «ЗА», выложи пост у себя в социальных сетях о том, что поддерживаешь нашего Президента, с тегом #ШтабПутина. Отмечай своих друзей. Вместе победим!», - призывает своих ровесников Станислав Куликов со своей странички в Инстаграм. Идею, помимо студентов Волгоградского государственного технического университета, уже подхватили студенты Волгоградского аграрного и Волгоградского социально-педагогического университетов, которые также сообщили в соцсетях о намерении создать штабы сторонников Владимира Путина. По словам Станислава, акция вызвала положительные отклики. "Радует, что высказываются даже те, кто считал себя далекими от политики", - рассказал он корреспонденту ИА "Высота 102". "Мы хотим создать не только единую интерактивную площадку для общения со студентами из других вузов, но и считаем, что можем реально помочь нашему президенту победить на выборах. Это не только наши голоса, которые мы собираемся отдать за ВВП, но и работа по организации агитации за Владимира Путина, когда стартует такой период. Надеемся, что региональные власти не останутся в стороне, может быть, даже выделят нам какое-то помещение, где бы мы могли собираться и заниматься этой работой", - заключил Станислав.



