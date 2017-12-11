69-летнего жителя рабочего поселка Красный Яр нашли убитым в лесу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, на днях в дом пенсионера пришел 37-летний местный житель, который искал бывшую жену, подрабатывавшую у пенсионера. Не обнаружив свою подругу, мужчина начал требовать от хозяина дома, чтобы тот присоединился к поискам или дал для этого свою машину. Когда пожилой человек отказался это делать, ревнивец накинулся на него с кулаками, связал его и заткнул ему рот. А затем, порушив по дороге забор и ворота, на машине избитого вывез мужчину в лесополосу. Там злоумышленник сначала попытался задушить...

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