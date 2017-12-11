



В Москву на международный кремлевский кадетский бал отправились 50 волгоградских кадетов – отличников учебы и активных общественников. Мероприятие, которое состоится завтра, приурочено ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, участниками кадетского бала станут 1,5 тысяч воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов, приглашены гости из молодежных зарубежных организаций и делегации посольств зарубежных стран.

Кадеты встретятся с Героями Советского Союза и России, руководителями министерств и ведомств, депутатами и сенаторами Федерального Собрания РФ, олимпийскими чемпионами, с руководством ветеранов Вооруженных сил РФ, Союза ветеранов Госбезопасности, Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России».

Организаторами МККБ-2017 являются Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области и Фонд поддержки социально-экономических программ различных сфер жизнедеятельности при поддержке министерства обороны РФ.

Фото сайта Офицеры России.