В Волгоградской области скотник зверски расправился с пенсионером

69-летнего жителя рабочего поселка Красный Яр нашли убитым в лесу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, на днях в дом пенсионера пришел 37-летний местный житель, который искал бывшую жену, подрабатывавшую у пенсионера. Не обнаружив свою подругу, мужчина начал требовать от хозяина дома, чтобы тот присоединился к поискам или дал для этого свою машину. Когда пожилой человек отказался это делать, ревнивец накинулся на него с кулаками, связал его и заткнул ему рот. А затем, порушив по дороге забор и ворота, на машине избитого вывез мужчину в лесополосу. Там злоумышленник сначала попытался задушить свою жертву, а потом перерезал горло. Но долго на свободе убийце оставаться не удалось. Его задержали по горячим следам. Приехавшие в дом к пропавшему пенсионеру следователи и оперативники восстановили картину произошедшего. В течение суток была найдена разбитая пропавшая машина. А затем в селе Слюсарево задержали подозреваемого в совершении жестокого преступления (там он неофициально подрабатывал скотником на ферме). Мужчина сознался в убийстве, ему предъявлено обвинение.