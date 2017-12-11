Единороссы гордумы «благословили» мэрию Волгограда на кадровые перестановки





Сегодня президиум фракции партии «Единая Россия» в гордуме одобрил ротацию кадров в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, нардепы поддержали кандидатуру Михаила Гайворонского на должность председателя комитета по строительству мэрии. Гайворонский и сегодня работает в администрации города, но возглавляет другое ведомство – комитет инвестиций и муниципальных закупок.

Ранее пост руководителя комитета по строительству администрации Волгограда покинул Юрий Кокин. Напомним, в мае текущего года он пошел под суд за служебный подлог. Еще в 2015 году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе Кокин, будучи директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», подписал фиктивные акты выполненных работ. По бумагам озеленение территории спортивного объекта было выполнено, а по факту – нет. В результате строительной фирме было необоснованно перечислено 1,6 млн рублей. Однако в июне уголовное дело в отношении Кокина и его бывшего заместителя прекратили, поскольку оба полностью признали вину, к тому же преступление они совершили впервые, а также полностью погасили ущерб муниципалитету. Каждому фигуранту дела был назначен судебный штраф в 35 тысяч рублей.



