|Политика
|11.12.2017 17:03
Единороссы гордумы «благословили» мэрию Волгограда на кадровые перестановки
Сегодня президиум фракции партии «Единая Россия» в гордуме одобрил ротацию кадров в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, нардепы поддержали кандидатуру Михаила Гайворонского на должность председателя комитета по строительству мэрии. Гайворонский и сегодня работает в администрации города, но возглавляет другое ведомство – комитет инвестиций и муниципальных закупок.
Ранее пост руководителя комитета по строительству администрации Волгограда покинул Юрий Кокин. Напомним, в мае текущего года он пошел под суд за служебный подлог. Еще в 2015 году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе Кокин, будучи директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», подписал фиктивные акты выполненных работ. По бумагам озеленение территории спортивного объекта было выполнено, а по факту – нет. В результате строительной фирме было необоснованно перечислено 1,6 млн рублей. Однако в июне уголовное дело в отношении Кокина и его бывшего заместителя прекратили, поскольку оба полностью признали вину, к тому же преступление они совершили впервые, а также полностью погасили ущерб муниципалитету. Каждому фигуранту дела был назначен судебный штраф в 35 тысяч рублей.
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|Аналитика
|11.12.2017 20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мэрия не без трудностей избавляется от мешающих красоте торговых точек
Смотрите сегодня в программе: мэрия Волгограда не без трудностей освобождает площадки, много лет назад занятые незаконными торговыми объектами. За чистый город: владельцев полигона «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области пытаются заставить исполнить решение суда об очистке заваленных мусором соседних земель. В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре кадровые перемены: руководитель пошел на повышение. Говорят под Новый год…: Волгоградские дети простили Деду морозу опоздание на пресс-конференцию и задали волшебнику вопросы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00...
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|Общество
|11.12.2017 18:28 (Обновлено: 11.12.2017 18:29)
Студенты нескольких вузов Волгоградской области отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, сделанное им 6 декабря в Нижнем Новгороде о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Как рассказал ИА «Высота 102» Станислав Куликов, аспирант Волгоградского государственного технического университета, он решил предложить студентам волгоградских и российских вузов организовать в соцсетях группы поддержки президента России Владимира Путина. «Я и мои друзья готовы поддержать ВВП, если ты тоже «ЗА», выложи пост у себя в социальных сетях о том, что поддерживаешь нашего Президента, с тегом #ШтабПутина. Отмечай своих друзей. Вместе победим!», - призывает своих ровесников Станислав Куликов со своей странички в...
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|Газетный киоск
|11.12.2017 17:31
Японский эксперт Ивао Охаси назвал инвестиции ключевым двигателем развития экономики Астраханского региона. Встреча с членом Президиума Столыпинского клуба, советником Ассоциации индустриальных парков по Японии и странам Атлантическо-Тихоокеанского региона прошла в Каспийской столице, сообщает ИА «Астрахань 24». Лектор также рассказал о своём опыте работы с российскими коллегами, проанализировал текущее состояние и задачи развития экономики России в целом и Астраханской области в частности, обозначил перспективы развития области.
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|Общество
|11.12.2017 16:46
В Москву на международный кремлевский кадетский бал отправились 50 волгоградских кадетов – отличников учебы и активных общественников. Мероприятие, которое состоится завтра, приурочено ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, участниками кадетского бала станут 1,5 тысяч воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов, приглашены гости из молодежных зарубежных организаций и делегации посольств зарубежных стран. Кадеты встретятся с Героями Советского Союза и России, руководителями министерств и ведомств, депутатами...
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|Расследования
|11.12.2017 16:41
69-летнего жителя рабочего поселка Красный Яр нашли убитым в лесу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, на днях в дом пенсионера пришел 37-летний местный житель, который искал бывшую жену, подрабатывавшую у пенсионера. Не обнаружив свою подругу, мужчина начал требовать от хозяина дома, чтобы тот присоединился к поискам или дал для этого свою машину. Когда пожилой человек отказался это делать, ревнивец накинулся на него с кулаками, связал его и заткнул ему рот. А затем, порушив по дороге забор и ворота, на машине избитого вывез мужчину в лесополосу. Там злоумышленник сначала попытался задушить...
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|Экономика
|11.12.2017 16:18
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило Волгоградской области статус «Рейтинг на пересмотре – позитивный». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете финансов Волгоградской области, категория «Позитивный» предполагает возможное повышение рейтинга. Летом, напоминает информагентство, АКРА присвоило региону рейтинг ВВВ-(RU) – прогноз «Стабильный», который означает высокую долю вероятности неизменности рейтинга. Для справки: категория ВВВ – рейтинги - ВВВ+(RU), ВВВ (RU), ВВВ-(RU) означает умеренный уровень кредитоспособности, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в РФ. Ранее, напомним, Волгоградская область пользовалась услугами международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
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|Общество
|11.12.2017 15:32 (Обновлено: 11.12.2017 16:18)
«Кто твои дети?», «Сколько тебе лет?», «Когда в Волгограде будет снег?», «А Ты бессмертный?» - этими и еще десятком других вопросов буквально завалили Деда Мороза юные волгоградцы на сегодняшней пресс-конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», местные журналисты на этой встрече явно были на вторых ролях, уступив право маленьким «почемучкам» узнать из первых уст все тайны главного волшебника страны. Помогали Деду Морозу справляться с натиском детворы ведущие телеканала «НТВ» Вадим Такменев и Анна Янкина, вместе с ним приехавшие в Волгоград. Напомним, Волгоград стал 19-ым по счету городом, который посещает Дед Мороз в рамках своего путешествия по России. Начал...
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|Экономика
|11.12.2017 15:26
Изменения в закон Волгоградской области «О ставках налога на игорный бизнес» в случае их принятия регпарламентом позволят дополнительно получить налогов в 2018 году в размере более 4,6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облдуму, с соответствующими предложениями выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, согласно законопроекту, предлагается увеличить ставку налога на игорный бизнес за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы с 7 тысяч до 14 тысяч рублей. Всего в Волгоградской области действуют 9 организаций, имеющих букмекерские конторы с общим количеством пунктов приема ставок – 64 единицы. На игорном бизнесе бюджет региона получал около 5,4...
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|Культура
|11.12.2017 14:06
Открытый фестиваль креативных транспортных новогодних средств "Чудо-сани 2018" пройдет 4 января в Комсомольском саду. Как сообщили ИА "Высота 102" в городском комитете молодежной политики и туризма, в полдень у малой сцены стартуют презентации участников. Затем они примут участие в гонке. Конкурс фестиваля пройдет в номинациях: самая яркая презентация, самые быстрые, вместительные и оригинальные сани. А транспорт, набравший самое большое количество баллов, удостоится звания "Чудо-саней". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря. Подробности можно узнать в молодежном центре "Лидер" по телефону 8 (8442) 73-13-38.
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|Общество
|11.12.2017 13:21
На один месяц решением Волгоградского областного суда приостановлена деятельность "Партии ветеранов России". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, такое решение было принято сегодня. Основанием иска министерства юстиции РФ по Волгоградской области к партийцам стало непредставление в уполномоченный орган информации о новом председателе регионального отделения партии. При этом предупреждения о последствиях такого нарушения, по словам представителей истца, неоднократно передавались местному отделению. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Напомним, в начале ноября в Волгограде за нарушения российского законодательства были ликвидированы реготделения "Монархической партии" и партии "Против всех". А в конце октября такая же участь постигла волгоградский "Альянс...
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|Общество
|11.12.2017 13:07
Сегодня Дед Мороз, прибывший в Волгоград в рамках всероссийского предновогоднего тура, проводит пресс-конференцию. Опоздав на полчаса и вызвав протестные настроения среди ожидавших детей, дедушка все же начал отвечать на вопросы. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» , первым стал вопрос про выборы. Исполнитель желаний ответил юному волгоградцу, что далек от политики, и поэтому на выборы не пойдет. Также главный волшебник пообещал, что снег в Волгограде выпадет ближе к Новому году и признался, что местный туман - это следствие его неудачных попыток «наколдовать» снегопад. Дед Мороз покинул свою резиденцию в Великом Устюге ради большого путешествия по России и встреч с теми,...
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|Происшествия
|11.12.2017 12:55
Ранее судимый волгоградец пытался подпалить дом бывшей тещи. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 56-летняя жительница Кировского района получила ожог 35% поверхности тела. Мужчина, который расстался со своей гражданской женой около двух месяцев назад, пришел уговаривать экс-супругу сойтись снова. Но получил отказ. При этом он угрожал поджечь многоквартирный дом. Не добившись цели, злоумышленник вышел из подъезда и стал поливать землю под окнами жилья бензином. Женщина попыталась остановить бывшего зятя. При этом на нее попала часть легковоспламеняющейся жидкости. В это время мужчина бросил на землю горящую спичку и огонь переметнулся на волгоградку. Теперь поджигателю грозит до 10 лет...
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|Экология
|11.12.2017 12:36
Итоги работы в Год экологии подвел накануне общественный экологический совет Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие были приглашены члены экологического совета при Волгоградской областной думе, представители межрегиональной природоохранной прокуратуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, общественных организаций. Экологическим Советом предприятия, куда вошли не только специалисты в области охраны окружающей среды, но и представители структурных подразделений завода, профсоюзной организации и совета молодых трубников, сделано немало. За 11 месяцев 2017 года на предприятии реализовано 56 мероприятий, затраты на выполнение которых составили более 81 миллиона рублей. Это - монтаж и пуск...
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|Общество
|11.12.2017 12:31
В Волгограде ООО «Городская управляющая компания» заплатит штраф в размере 125 000 рублей за протекающую кровлю в многоквартирном доме № 94 по улице Мачтозаводская. Руководство УК проигнорировало неоднократные просьбы жителей устранить причины протекания атмосферных осадков в помещения, в результате которых на стенах появились сколы и трещины, отслоились обои. «Обязанность управляющей организации по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия многоквартирного дома, а также по устранению повреждений, повлекших течь кровли, в суточный срок была возложена на управляющую организацию условиями договора управления и положениями жилищного законодательства, - сообщили ИА...
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|Расследования
|11.12.2017 12:28
Две жительницы Владимирской области ответили в волгоградском суде за кражу денег у пенсионеров. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, мошенницы приходили к пожилым людям под видом соцработников. Они предлагали пенсионерам поменять их деньги на купюры нового образца. А затем похищали сбережения. Следователи выяснили, что таким образом "гастролеры" обобрали троих пенсионеров. И выманили у доверчивых стариков более четверти миллиона рублей. Краснооктябрьский районный суд приговорил 32-летнюю Фатиму Чубанову к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима, а 59-летнюю Розалию Думан к двум с половиной годам колонии-поселения. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.
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