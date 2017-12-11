



Изменения в закон Волгоградской области «О ставках налога на игорный бизнес» в случае их принятия регпарламентом позволят дополнительно получить налогов в 2018 году в размере более 4,6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облдуму, с соответствующими предложениями выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, согласно законопроекту, предлагается увеличить ставку налога на игорный бизнес за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы с 7 тысяч до 14 тысяч рублей. Всего в Волгоградской области действуют 9 организаций, имеющих букмекерские конторы с общим количеством пунктов приема ставок – 64 единицы. На игорном бизнесе бюджет региона получал около 5,4 миллионов рублей налогов. Увеличение ставки налога в 2 раза позволит, по мнению разработчиков, заработать еще почти 5 миллионов рублей. Для сведения: в пояснительной записке к законопроекту первый замгубернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев ссылается на внесенные изменения в налоговый кодекс РФ, согласно которым рекомендовано увеличить ставку налога на один пункт приема ставок до 10-14 тысяч рублей с ранее установленных 5-7 тысяч.