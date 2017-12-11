В Волгограде на пресс-конференции дети обескуражили Деда Мороза нескромными вопросами







«Кто твои дети?», «Сколько тебе лет?», «Когда в Волгограде будет снег?», «А Ты бессмертный?» - этими и еще десятком других вопросов буквально завалили Деда Мороза юные волгоградцы на сегодняшней пресс-конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», местные журналисты на этой встрече явно были на вторых ролях, уступив право маленьким «почемучкам» узнать из первых уст все тайны главного волшебника страны. Помогали Деду Морозу справляться с натиском детворы ведущие телеканала «НТВ» Вадим Такменев и Анна Янкина, вместе с ним приехавшие в Волгоград.





Напомним, Волгоград стал 19-ым по счету городом, который посещает Дед Мороз в рамках своего путешествия по России. Начал свое предновогоднее турне дедушка 1 ноября с Владивостока, а закончит его 30 декабря в Москве. В Волгограде он вместе со своей командой посетил детский интернат, реабилитационный центр, где подарил детям подарки, погостил дома у маленьких волгоградцев и даже сходил с одной из семей в контактный зоопарк. Уже сегодня ночью Дед Мороз покинет город-герой и возьмет курс на Краснодар.