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Общество
 11.12.2017 15:32(Обновлено: 11.12.2017 16:18)

В Волгограде на пресс-конференции дети обескуражили Деда Мороза нескромными вопросами



«Кто твои дети?», «Сколько тебе лет?», «Когда в Волгограде будет снег?», «А Ты бессмертный?» - этими и еще десятком других вопросов буквально завалили Деда Мороза юные волгоградцы на сегодняшней пресс-конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», местные журналисты на этой встрече явно были на вторых ролях, уступив право маленьким «почемучкам» узнать из первых уст все тайны главного волшебника страны. Помогали Деду Морозу справляться с натиском детворы ведущие телеканала «НТВ» Вадим Такменев и Анна Янкина, вместе с ним приехавшие в Волгоград.

Напомним, Волгоград стал 19-ым по счету городом, который посещает Дед Мороз в рамках своего путешествия по России. Начал свое предновогоднее турне дедушка 1 ноября с Владивостока, а закончит его 30 декабря в Москве. В Волгограде он  вместе со своей командой посетил детский интернат, реабилитационный центр, где подарил детям подарки, погостил дома у маленьких волгоградцев и даже сходил с одной из семей в контактный зоопарк. Уже сегодня ночью Дед Мороз покинет город-герой и возьмет курс на Краснодар.

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Общество 11.12.2017 13:07

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Происшествия 11.12.2017 12:55

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В Волгограде УК заплатит штраф за протекающую крышу дома В Волгограде ООО «Городская управляющая компания» заплатит штраф в размере 125 000 рублей за протекающую кровлю в многоквартирном доме  № 94 по улице Мачтозаводская.  Руководство УК проигнорировало неоднократные просьбы жителей устранить причины протекания атмосферных осадков в помещения, в результате которых   на стенах появились сколы и трещины,  отслоились обои.   «Обязанность управляющей организации по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия многоквартирного дома, а также по устранению повреждений, повлекших течь кровли, в суточный срок  была возложена на управляющую организацию условиями договора управления и положениями жилищного законодательства,  - сообщили ИА...
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Общество 11.12.2017 11:32

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Экология 11.12.2017 11:03 (Обновлено: 11.12.2017 13:25)

В Волгоградской природоохранной прокуратуре - кадровые перемены Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Валерий Сегизеков назначен на должность заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора, сообщает ИА "Высота 102".  На Валерия Сегизекова возложена работа по координации деятельности природоохранных прокуратур Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Исполнять  обязанности  Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора будет заместитель руководителя межрайонной прокуратуры Руслан Гасанов, об этом ИА «Высота 102» сообщил заместитель Волгоградского межрайонного  природоохранного прокурора Валентин Сердюков. ...
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Происшествия 11.12.2017 11:01

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