В Волгограде спортивную площадку для детей огородили опасной сеткой

Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» родители детей, несмотря на, казалось бы, приятную новость, вопросы к строителям остались. Прежде всего, неизвестно, сколько времени продержится сетка, которой огородили спортивную площадку, - рассказывают волгоградцы. «То ли установили ее таким образом, что она «ходит ходуном», то ли само качество материала оставляет желать лучшего. А вот про сетку на футбольных воротах компания «Корда», видимо, вообще забыла. Установлены здесь пока только столбы. Проигнорировали подрядчики и нашу просьбу поставить четыре калитки для входа на площадку, сделали только одну», - говорит мама одного из юных спортсменов Екатерина Елина.

Напомним, «Группа компаний «Корда», с которой администрация Кировского района заключила договор, длительное время всячески оттягивала проведение ремонта. При этом была демонтирована старая площадка, а завезенный сюда песок стал большим туалетом для животных. Сроки сдачи площадки в эксплуатацию постоянно отодвигались, последний срок, поставленный перед компанией, был июль 2017 года. Однако дело с мертвой точки не двигалось, администрация начала судебную тяжбу с недобросовестной компанией, а жители близлежащих домов пожаловались в редакцию информагентства. «Руководство фирмы в лице ее директора Сергея Андреева анонсирует свою работу по строительству детских и спортивных площадок, как «несущую радость детям», - говорят жители близлежащих домов. - Теперь нам осталось посмотреть, сколько времени эта "радость" здесь продержится".

Жители напомнили, что на восстановление данной спортивной площадки департаментом финансов администрации Волгограда были выделены денежные средства в сумме 279 481,87 руб.