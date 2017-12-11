Волгоградское отделение "Партии ветеранов России" суд отправил на месячный отдых

На один месяц решением Волгоградского областного суда приостановлена деятельность "Партии ветеранов России". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, такое решение было принято сегодня. Основанием иска министерства юстиции РФ по Волгоградской области к партийцам стало непредставление в уполномоченный орган информации о новом председателе регионального отделения партии. При этом предупреждения о последствиях такого нарушения, по словам представителей истца, неоднократно передавались местному отделению. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в начале ноября в Волгограде за нарушения российского законодательства были ликвидированы реготделения "Монархической партии" и партии "Против всех". А в конце октября такая же участь постигла волгоградский "Альянс зеленых".



