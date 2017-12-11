|Культура
|11.12.2017 14:06
"Чудо-сани" ждут волгоградцев в Комсомольском саду на новогодних праздниках
Открытый фестиваль креативных транспортных новогодних средств "Чудо-сани 2018" пройдет 4 января в Комсомольском саду. Как сообщили ИА "Высота 102" в городском комитете молодежной политики и туризма, в полдень у малой сцены стартуют презентации участников. Затем они примут участие в гонке. Конкурс фестиваля пройдет в номинациях: самая яркая презентация, самые быстрые, вместительные и оригинальные сани. А транспорт, набравший самое большое количество баллов, удостоится звания "Чудо-саней". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря. Подробности можно узнать в молодежном центре "Лидер" по телефону 8 (8442) 73-13-38.
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|Общество
|11.12.2017 16:46
В Москву на международный кремлевский кадетский бал отправились 50 волгоградских кадетов – отличников учебы и активных общественников. Мероприятие, которое состоится завтра, приурочено ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, участниками кадетского бала станут 1,5 тысяч воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов, приглашены гости из молодежных зарубежных организаций и делегации посольств зарубежных стран. Кадеты встретятся с Героями Советского Союза и России, руководителями министерств и ведомств, депутатами...
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|Расследования
|11.12.2017 16:41
69-летнего жителя рабочего поселка Красный Яр нашли убитым в лесу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, на днях в дом пенсионера пришел 37-летний местный житель, который искал бывшую жену, подрабатывавшую у пенсионера. Не обнаружив свою подругу, мужчина начал требовать от хозяина дома, чтобы тот присоединился к поискам или дал для этого свою машину. Когда пожилой человек отказался это делать, ревнивец накинулся на него с кулаками, связал его и заткнул ему рот. А затем, порушив по дороге забор и ворота, на машине избитого вывез мужчину в лесополосу. Там злоумышленник сначала попытался задушить...
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|Экономика
|11.12.2017 16:18
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило Волгоградской области статус «Рейтинг на пересмотре – позитивный». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете финансов Волгоградской области, категория «Позитивный» предполагает возможное повышение рейтинга. Летом, напоминает информагентство, АКРА присвоило региону рейтинг ВВВ-(RU) – прогноз «Стабильный», который означает высокую долю вероятности неизменности рейтинга. Для справки: категория ВВВ – рейтинги - ВВВ+(RU), ВВВ (RU), ВВВ-(RU) означает умеренный уровень кредитоспособности, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в РФ. Ранее, напомним, Волгоградская область пользовалась услугами международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
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|Общество
|11.12.2017 15:32 (Обновлено: 11.12.2017 16:18)
«Кто твои дети?», «Сколько тебе лет?», «Когда в Волгограде будет снег?», «А Ты бессмертный?» - этими и еще десятком других вопросов буквально завалили Деда Мороза юные волгоградцы на сегодняшней пресс-конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», местные журналисты на этой встрече явно были на вторых ролях, уступив право маленьким «почемучкам» узнать из первых уст все тайны главного волшебника страны. Помогали Деду Морозу справляться с натиском детворы ведущие телеканала «НТВ» Вадим Такменев и Анна Янкина, вместе с ним приехавшие в Волгоград. Напомним, Волгоград стал 19-ым по счету городом, который посещает Дед Мороз в рамках своего путешествия по России. Начал...
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|Экономика
|11.12.2017 15:26
Изменения в закон Волгоградской области «О ставках налога на игорный бизнес» в случае их принятия регпарламентом позволят дополнительно получить налогов в 2018 году в размере более 4,6 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облдуму, с соответствующими предложениями выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, согласно законопроекту, предлагается увеличить ставку налога на игорный бизнес за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы с 7 тысяч до 14 тысяч рублей. Всего в Волгоградской области действуют 9 организаций, имеющих букмекерские конторы с общим количеством пунктов приема ставок – 64 единицы. На игорном бизнесе бюджет региона получал около 5,4...
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|Общество
|11.12.2017 13:21
На один месяц решением Волгоградского областного суда приостановлена деятельность "Партии ветеранов России". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, такое решение было принято сегодня. Основанием иска министерства юстиции РФ по Волгоградской области к партийцам стало непредставление в уполномоченный орган информации о новом председателе регионального отделения партии. При этом предупреждения о последствиях такого нарушения, по словам представителей истца, неоднократно передавались местному отделению. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Напомним, в начале ноября в Волгограде за нарушения российского законодательства были ликвидированы реготделения "Монархической партии" и партии "Против всех". А в конце октября такая же участь постигла волгоградский "Альянс...
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|Общество
|11.12.2017 13:07
Сегодня Дед Мороз, прибывший в Волгоград в рамках всероссийского предновогоднего тура, проводит пресс-конференцию. Опоздав на полчаса и вызвав протестные настроения среди ожидавших детей, дедушка все же начал отвечать на вопросы. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» , первым стал вопрос про выборы. Исполнитель желаний ответил юному волгоградцу, что далек от политики, и поэтому на выборы не пойдет. Также главный волшебник пообещал, что снег в Волгограде выпадет ближе к Новому году и признался, что местный туман - это следствие его неудачных попыток «наколдовать» снегопад. Дед Мороз покинул свою резиденцию в Великом Устюге ради большого путешествия по России и встреч с теми,...
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|Происшествия
|11.12.2017 12:55
Ранее судимый волгоградец пытался подпалить дом бывшей тещи. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 56-летняя жительница Кировского района получила ожог 35% поверхности тела. Мужчина, который расстался со своей гражданской женой около двух месяцев назад, пришел уговаривать экс-супругу сойтись снова. Но получил отказ. При этом он угрожал поджечь многоквартирный дом. Не добившись цели, злоумышленник вышел из подъезда и стал поливать землю под окнами жилья бензином. Женщина попыталась остановить бывшего зятя. При этом на нее попала часть легковоспламеняющейся жидкости. В это время мужчина бросил на землю горящую спичку и огонь переметнулся на волгоградку. Теперь поджигателю грозит до 10 лет...
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|Экология
|11.12.2017 12:36
Итоги работы в Год экологии подвел накануне общественный экологический совет Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие были приглашены члены экологического совета при Волгоградской областной думе, представители межрегиональной природоохранной прокуратуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, общественных организаций. Экологическим Советом предприятия, куда вошли не только специалисты в области охраны окружающей среды, но и представители структурных подразделений завода, профсоюзной организации и совета молодых трубников, сделано немало. За 11 месяцев 2017 года на предприятии реализовано 56 мероприятий, затраты на выполнение которых составили более 81 миллиона рублей. Это - монтаж и пуск...
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|Общество
|11.12.2017 12:31
В Волгограде ООО «Городская управляющая компания» заплатит штраф в размере 125 000 рублей за протекающую кровлю в многоквартирном доме № 94 по улице Мачтозаводская. Руководство УК проигнорировало неоднократные просьбы жителей устранить причины протекания атмосферных осадков в помещения, в результате которых на стенах появились сколы и трещины, отслоились обои. «Обязанность управляющей организации по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия многоквартирного дома, а также по устранению повреждений, повлекших течь кровли, в суточный срок была возложена на управляющую организацию условиями договора управления и положениями жилищного законодательства, - сообщили ИА...
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|Расследования
|11.12.2017 12:28
Две жительницы Владимирской области ответили в волгоградском суде за кражу денег у пенсионеров. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, мошенницы приходили к пожилым людям под видом соцработников. Они предлагали пенсионерам поменять их деньги на купюры нового образца. А затем похищали сбережения. Следователи выяснили, что таким образом "гастролеры" обобрали троих пенсионеров. И выманили у доверчивых стариков более четверти миллиона рублей. Краснооктябрьский районный суд приговорил 32-летнюю Фатиму Чубанову к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима, а 59-летнюю Розалию Думан к двум с половиной годам колонии-поселения. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.
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|Политика
|11.12.2017 11:47
Экс-члена фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме Толоконникову попросили с очередной должности
Очередного статуса лишилась депутат Волгоградской городской думы Ольга Толоконникова, ставшая «звездой» долгового скандала. Как сообщает ИА «Высота 102», решением думы народная избранница отстранена от должности заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле представительного собрания. Напомним, 30 ноября Ольгу Толоконникову исключили из фракции «Единой России» в городской думе за дискредитацию думского объединения и партии в целом. 21 ноября депутата попросили с еще одной должности - директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла препятствовать...
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|Общество
|11.12.2017 11:32
Теплая и влажная погода, установившаяся в Волгоградской области, стала поводом для опытных грибников подхватить лукошки и отправиться в декабрьский лес за… грибами. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, сейчас в лесах можно найти россыпи вешенок и так называемых зимних опят. Последние, научное название фламмулина, нужно собирать очень осторожно и только знающим людям, так как у них есть опасные двойники. Зато, как говорится в открытых источниках, в настоящих зимних опятах японцы обнаружили уникальное вещество, которое предохраняет организм от онкологических заболеваний, а еще – разные полезные витамины. Но, если у вас нет опыта в сборе грибов,...
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|Экология
|11.12.2017 11:03 (Обновлено: 11.12.2017 13:25)
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Валерий Сегизеков назначен на должность заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора, сообщает ИА "Высота 102". На Валерия Сегизекова возложена работа по координации деятельности природоохранных прокуратур Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Исполнять обязанности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора будет заместитель руководителя межрайонной прокуратуры Руслан Гасанов, об этом ИА «Высота 102» сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. ...
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|Происшествия
|11.12.2017 11:01
Рыболовные снасти и косметические наборы похитили трое злоумышленников из круглосуточного магазина одного из хуторов Михайловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о краже около трех часов ночи сообщила продавщица. На мониторе видеонаблюдения женщина увидела, как ночные тати залезли в магазин, отжав окно. Взяв приглянувшийся товар, они сбежали с украденным. Но уже вскоре полицейские задержали грабителей. Как выяснилось, на "дело" пошли 21-летний местный житель, 17-летний студент колледжа и 15-летний школьник. Они сразу сознались в совершенном преступлении и вернули похищенное. Теперь преступному трио грозит наказание за кражу - до пяти лет тюрьмы.
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"Чудо-сани" ждут волгоградцев в Комсомольском саду на новогодних праздниках 5
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