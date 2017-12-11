В Волгограде Дед Мороз заявил детям о неучастии в выборах





Дед Мороз покинул свою резиденцию в Великом Устюге ради большого путешествия по России и встреч с теми, кому больше всего нужна вера в чудеса. В Волгограде главный волшебник новогодних праздников уже провел встречу с «поклонниками» на верхней террасе набережной у фонтана «Искусство» и посетил школу-интернат №5 . В Волжском Дед Мороз встретился с воспитанниками социально-реабилитационных центров.

Сегодня Дед Мороз, прибывший в Волгоград в рамках всероссийского предновогоднего тура, проводит пресс-конференцию. Опоздав на полчаса и вызвав протестные настроения среди ожидавших детей, дедушка все же начал отвечать на вопросы. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» , первым стал вопрос про выборы. Исполнитель желаний ответил юному волгоградцу, что далек от политики, и поэтому на выборы не пойдет. Также главный волшебник пообещал, что снег в Волгограде выпадет ближе к Новому году и признался, что местный туман - это следствие его неудачных попыток «наколдовать» снегопад.