В Волгограде УК заплатит штраф за протекающую крышу дома

В Волгограде ООО «Городская управляющая компания» заплатит штраф в размере 125 000 рублей за протекающую кровлю в многоквартирном доме № 94 по улице Мачтозаводская. Руководство УК проигнорировало неоднократные просьбы жителей устранить причины протекания атмосферных осадков в помещения, в результате которых на стенах появились сколы и трещины, отслоились обои.

«Обязанность управляющей организации по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия многоквартирного дома, а также по устранению повреждений, повлекших течь кровли, в суточный срок была возложена на управляющую организацию условиями договора управления и положениями жилищного законодательства, - сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора. - Однако меры по выявлению и устранению причин протекания кровли ООО «Городская управляющая компания» своевременно не были приняты». Согласно постановлению мирового судьи, УК заплатит 125 тысяч рублей штрафа.