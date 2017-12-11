Волжане стали обладателями Кубка Легенд









Первое место в турнире по мини-футболу среди легендарных ветеранов регионального большого футбола «Кубок Легенд» заняла команда «Торпедо» (Волжский).

Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Спортсменов поздравил глава города Игорь Воронин: «Сегодня, 10 декабря, отмечается Всемирный день футбола. Я поздравляю вас с этим праздником. Это здорово, что Волжский живет активной спортивной жизнью. Вы являетесь примером для начинающих, еще совсем юных футболистов. Спасибо вам!».

В соревнованиях приняли участие спортсмены возрастной категории «40+» известных команд Волгоградской области.

Футболисты показали яркую и зрелищную игру. По итогам турнира на первом месте «Торпедо» (Волжский), на втором – «Динамо» (Волгоград), на третьем – «Текстильщик» (Камышин), на четвертом – «Трактор» (Волгоград).