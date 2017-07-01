Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Политика
 11.12.2017 11:47

Экс-члена фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме Толоконникову попросили с очередной должности


Очередного статуса лишилась депутат Волгоградской городской думы Ольга Толоконникова, ставшая «звездой» долгового скандала. Как сообщает ИА «Высота 102», решением думы народная избранница отстранена от должности заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле  представительного собрания. 
Напомним, 30 ноября Ольгу Толоконникову исключили из фракции «Единой России» в городской думе за дискредитацию думского объединения и партии в целом. 21 ноября депутата попросили с еще одной должности - директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов,  могла препятствовать принудительному взысканию со своей зарплаты непогашенной задолженности. В отношении депутата  за последние два года возбуждено пять исполнительных производств в связи с долгами  по различным займам и коммунальным платежам. Толоконникова, между тем, является самой богатой в гордуме женщиной-депутатом. Согласно опубликованной декларации, она заработала в 2016 году 13 миллионов рублей.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде под вывеской «МАН» стала работать московская компания«Севергазбанк» объявляет о новогодней акции по потребительским кредитам и ипотекеВ Волгоградской области стало дороже лечитьсяИсторики Волгограда и музей истории войны Берлин-Карлхорст будут вместе искать правдуБезработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретности
 
Актуальные интервью и комментарии

Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь»

Юрий Шевчук перед отъездом из Волгограда рассказал, "что же будет с Родиной и с нами"

В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»

Валерий Явецкий, бывший генеральный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» обратился в редакцию газеты «Новые Известия»...

Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное...

Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также,  как и все остальные сверстники,  он...

Экология 11.12.2017 12:36

Итоги работы в Год экологии  подвел  накануне общественный экологический совет Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие были приглашены члены экологического совета при Волгоградской областной думе,  представители межрегиональной природоохранной прокуратуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, общественных организаций. Экологическим Советом предприятия, куда вошли не только специалисты в области охраны окружающей среды, но и представители структурных подразделений завода, профсоюзной организации и совета молодых трубников, сделано немало. За 11 месяцев 2017 года на предприятии реализовано 56 мероприятий,  затраты  на выполнение которых составили более 81 миллиона  рублей.  Это - монтаж и пуск...
Прочитана: 30 раз
Общество 11.12.2017 12:31

В Волгограде УК заплатит штраф за протекающую крышу дома В Волгограде ООО «Городская управляющая компания» заплатит штраф в размере 125 000 рублей за протекающую кровлю в многоквартирном доме  № 94 по улице Мачтозаводская.  Руководство УК проигнорировало неоднократные просьбы жителей устранить причины протекания атмосферных осадков в помещения, в результате которых   на стенах появились сколы и трещины,  отслоились обои.   «Обязанность управляющей организации по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия многоквартирного дома, а также по устранению повреждений, повлекших течь кровли, в суточный срок  была возложена на управляющую организацию условиями договора управления и положениями жилищного законодательства,  - сообщили ИА...
Прочитана: 104 раз
Общество 11.12.2017 12:29

Волжане стали обладателями Кубка Легенд Первое место в турнире по мини-футболу среди легендарных ветеранов регионального большого футбола «Кубок Легенд» заняла команда «Торпедо» (Волжский). Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Спортсменов поздравил глава города Игорь Воронин: «Сегодня, 10 декабря, отмечается Всемирный день футбола. Я поздравляю вас с этим праздником. Это здорово, что Волжский живет активной спортивной жизнью. Вы являетесь примером для начинающих, еще совсем юных футболистов. Спасибо вам!». В соревнованиях приняли участие спортсмены возрастной категории «40+» известных команд Волгоградской области. Футболисты показали яркую и зрелищную игру. По итогам турнира на первом месте «Торпедо» (Волжский), на втором – «Динамо» (Волгоград), на третьем –...
Прочитана: 69 раз
Расследования 11.12.2017 12:28

Две жительницы  Владимирской области ответили в волгоградском суде за кражу денег у  пенсионеров. Как сообщила ИА "Высота 102"  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, мошенницы приходили к пожилым людям под видом соцработников. Они предлагали пенсионерам поменять их деньги на купюры нового образца. А затем похищали сбережения. Следователи выяснили, что таким образом "гастролеры" обобрали троих пенсионеров. И выманили у доверчивых стариков более четверти миллиона рублей.  Краснооктябрьский районный суд приговорил 32-летнюю Фатиму Чубанову к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима, а 59-летнюю Розалию Думан к двум с половиной годам колонии-поселения. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.
Прочитана: 74 раз
Общество 11.12.2017 11:32

В Волгоградской области – разгар сбора зимних грибов Теплая и влажная погода, установившаяся в Волгоградской области, стала поводом для опытных грибников подхватить лукошки и отправиться в декабрьский лес за… грибами. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, сейчас в лесах можно найти россыпи вешенок и так называемых зимних опят. Последние, научное название фламмулина, нужно собирать очень осторожно и только знающим людям, так как у них есть опасные двойники.  Зато, как говорится в открытых источниках, в настоящих зимних опятах японцы обнаружили уникальное вещество, которое предохраняет организм от онкологических заболеваний, а еще – разные полезные витамины. Но, если у вас нет опыта в сборе грибов,...
Прочитана: 607 раз
Экология 11.12.2017 11:03

В Волгоградской природоохранной прокуратуре - кадровые перемены Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Валерий Сегизеков назначен на должность заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора, сообщает ИА "Высота 102".  На Валерия Сегизекова возложена работа по координации деятельности природоохранных прокуратур Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Исполнять  обязанности  Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора будет  заместитель руководителя межрайонной прокуратуры Руслан Гасанов, об этом ИА «Высота 102» сообщил заместитель Волгоградского межрайонного  природоохранного прокурора Валентин Сердюков.
Прочитана: 4848 раз
Происшествия 11.12.2017 11:01

Рыболовные снасти и косметические  наборы похитили трое злоумышленников из круглосуточного магазина одного из хуторов Михайловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о краже около трех часов ночи сообщила продавщица. На мониторе видеонаблюдения женщина увидела,  как ночные тати залезли в магазин, отжав окно. Взяв приглянувшийся товар, они сбежали с украденным. Но уже вскоре полицейские задержали грабителей. Как выяснилось, на "дело" пошли 21-летний местный житель, 17-летний  студент колледжа и 15-летний школьник. Они сразу сознались в совершенном преступлении и вернули  похищенное. Теперь преступному трио грозит наказание за кражу - до пяти лет тюрьмы.
Прочитана: 627 раз
Расследования 11.12.2017 10:12

Волгоградский облсуд отменил фальшивый договор с инвалидом-колясочником по кредиту «Сбербанка» Видео от 01.07.2017 Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда признала недействительным договор поручительства по кредиту с фальшивой подписью инвалида. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В октябре Котовский райсуд отказал надзорному ведомству в аннулировании сделки ввиду истечения срока исковой давности. Однако в апелляции требования надзорного органа все-таки были удовлетворены. Напомним, «Высота 102» на протяжении всего года отслеживала развитие шокирующей кредитной истории, в которой не по своей вине оказался замешан  49-летний волгоградец Василий Аникин. С 2014 года он был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем...
Прочитана: 5845 раз
Происшествия 11.12.2017 10:10

Три человека пострадали в ДТП в Кумылженском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на 292 километре дороги "Жирновск - Вешенская".  Водитель "Renault Sandero" не справился с управлением. Автомобиль, выехав на обочину, опрокинулся. В результате пострадали трое пассажиров - один мужчина и две женщины. С различными  травмами они были госпитализированы.
Прочитана: 544 раз
Общество 11.12.2017 09:11

«Доска позора»: в центре Волгограда рассыпался тротуар «Вот такая картина сегодня прямо в центре Волгограда рядом с домом №26а по ул. Советской, - рассказали читатели, приславшие в редакцию ИА «Высота 102» фотофакты очередного безобразия. – Хорошо, конечно, что в городе делают дороги, но, может быть, пора и за тротуары взяться?».  Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий,...
Прочитана: 8132 раз
Общество 11.12.2017 08:54

В то время, когда многие волгоградцы жалуются на недостаток тепла в своих квартирах, в доме №31 по ул. Козловской Ворошиловского района – другая проблема. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, каждый раз с началом отопительного сезона температура в квартирах повышается до 30 градусов. Это пагубно сказывается на здоровье  проживающих в этом доме, утверждают горожане. «Мы неоднократно обращались в УК «Ворошиловскую эксплуатирующую компанию», которая обслуживает наш дом, но нам отвечают, чтобы «мы открыли окно и жили так», - рассказывают жители. – Но нам кажется неразумным отапливать улицы Волгограда таким образом. Счета за отопление растут с каждым годом и являются большой частью...
Прочитана: 2221 раз
Происшествия 10.12.2017 21:02

Перелом основания и свода черепа получил сегодня мужчина в результате страшного ДТП на 771 километре трассы «Волгоград-Москва». Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль опрокинулся в кювет, после чего загорелся.  Авария произошла около 18 часов неподалеку от Михайловки, куда в центральную районную больницу и госпитализировали пострадавшего. У мужчины, на вид которому 35-40 лет, диагностированы перелом плеча, травма живота и состояние шока третьей степени.
Прочитана: 6695 раз
Общество 10.12.2017 18:31

В центре Волгограда нелегальный киоск демонтировали вопреки протестам его хозяев В эти минуты на улице Краснознаменской в центре Волгограда спецтехника приступила к демонтажу нелегального киоска по продаже сухофруктов, овощей и фруктов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», владельцы торгового объекта из ООО «Хорека-Волгоград-2005» до последней минуты всячески пытались препятствовать сносу. Продавец-арендатор продолжал торговлю даже после того, как объект обесточили. Однако через какое-то время киоскер все же пошел на контакт с представителями администрации и начал выносить на улицу ящики с продукцией. Хозяева строения забрали кондиционер, плафон и даже урну. После чего сотрудники специализированной службы приступили  к подъему краном пустого ларька для его дальнейшей погрузки в грузовик. Сам торговый объект  доставят на штрафстоянку.  ...
Прочитана: 7546 раз
Общество 10.12.2017 18:20

Коррективы в план посещения Волгоградской области внес знаменитый Дед Мороз, который с командой телеведущих НТВ сегодня побывал в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», после раздачи подарков на Центральной набережной дедушка отправился в Волжский, где он посетил социальный центр «Вдохновение» и центр реабилитации для детей-инвалидов «Надежда». Однако изначально в Волжский Дед Мороз должен был выехать завтра. Также из планов знаменитого волшебника исчезла новогодняя дискотека. В понедельник знаменитый дедушка проведет в Волгограде пресс-конференцию и отчитается о том, сколько тонн подарков он раздал детям, а также о своих впечатлениях от визита в регион.
Прочитана: 2393 раз
Общество 10.12.2017 17:32 (Обновлено: 11.12.2017 10:04)

Новый каток в центре Волгограда ждет погоды   Впервые за долгие годы в городском саду Волгограда собираются залить каток, сообщает ИА «Высота 102». Площадка для организации одного из самых доступных зимних развлечений располагается рядом с колесом обозрения. Здесь практически все готово для открытия – смонтированы бортики, установлена касса, развешаны объявления с информацией, ждет посетителей павильон для выдачи коньков напрокат… Нет только самого главного - льда.     Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники компании «Южный полюс», заливка катка начнется, как только позволит погода. Неизвестно, насколько затянется ожидание, но пока прогнозы синоптиков никак не вписываются в предновогодние ожидания горожан. Согласно данным...
Прочитана: 2671 раз


11 декабря 12:36
На Волжском трубном заводе продолжат начатые в Год экологии природоохранные мероприятияCмотреть видео
11 декабря 12:31
В Волгограде УК заплатит штраф за протекающую крышу домаСмотреть фотографии
11 декабря 12:29
Волжане стали обладателями Кубка ЛегендСмотреть фотографии
11 декабря 12:28
В Волгограде осудили двух мошенниц из Владимирской области за обман пенсионеров Комментарии2
11 декабря 11:47
Экс-члена фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме Толоконникову попросили с очередной должности Комментарии17Смотреть фотографии
11 декабря 11:32
В Волгоградской области – разгар сбора зимних грибов Комментарии4Смотреть фотографии
11 декабря 11:03
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - кадровые перемены Комментарии19Смотреть фотографии
11 декабря 11:01
В Волгоградской области двое подростков с товарищем пошли на "дело" ради удочек Комментарии3
11 декабря 10:12
Волгоградский облсуд отменил фальшивый договор с инвалидом-колясочником по кредиту «Сбербанка» Комментарии8Смотреть фотографииCмотреть видео
11 декабря 10:10
В Волгоградской области пострадали три пассажира перевернувшегося хетчбека
11 декабря 09:11
«Доска позора»: в центре Волгограда рассыпался тротуар Комментарии31Смотреть фотографии
11 декабря 08:54
Жители дома в Волгограде задыхаются от жары в своих квартирах Комментарии19
10 декабря 21:02
В Волгоградской области на московской трассе легковушка улетела в кювет и загорелась
10 декабря 18:31
В центре Волгограда нелегальный киоск демонтировали вопреки протестам его хозяевСмотреть фотографииCмотреть видео
10 декабря 18:20
В Волгоградской области Дед Мороз «запутал» следы
10 декабря 17:32
Новый каток в центре Волгограда ждет погодыСмотреть фотографии
10 декабря 16:17
Подрядчик строительства «фонтана-убийцы» в Волгограде заплатит неустойку за ремонт фонтанов в ВолжскомСмотреть фотографии
10 декабря 14:48
В Дзержинском районе Волгограда возобновили подачу воды после прочистки трубы
10 декабря 13:53
В Волгограде хозяйка нелегального киоска пыталась остановить снос павильонаСмотреть фотографии
10 декабря 13:25
Новые кредиты обойдутся Волгоградской области почти в 3 миллиарда рублей
Политика
11 декабря 11:47
Экс-члена фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме Толоконникову попросили с очередной должности Комментарии17Смотреть фотографии
7 декабря 17:36
Волгоградские депутаты «за» введение допустимой концентрации наркотиков в крови водителей Комментарии19Смотреть фотографии
7 декабря 16:15
В Волгограде «Метроэлектротранс» возглавил бывший директор троллейбусных парков Москвы Комментарии42Смотреть фотографии
7 декабря 12:20
В Волгоградской области референдум о времени обойдется без досрочного голосования и открепительных листов Комментарии30Смотреть фотографии
6 декабря 16:16
Лидер волгоградского реготделения «Единой России» провел с партийцами «тимбилдинг» в интерактивном музее Комментарии15Смотреть фотографии
6 декабря 14:59
В Волгоградской области единороссы приготовились наполнить кружки Комментарии10Смотреть фотографии
6 декабря 14:01
«Правой рукой» лидера Волгоградского реготделения «Единой России» назначили филолога Комментарии31Смотреть фотографии
6 декабря 12:45
Политсовет регионального отделения «Единой России» проходит перезагрузку Комментарии18Смотреть фотографии
5 декабря 18:04
У главного единоросса Волгоградской области появится новый заместитель Комментарии19Смотреть фотографии
5 декабря 09:05
В Волгограде думским кабинетам арестованных депутатов Щура и Зверева нашли применение Комментарии19Смотреть фотографии
30 ноября 10:38
Героиню долгового скандала исключили из фракции "Единая Россия" в Волгоградской гордуме Комментарии34Смотреть фотографии
28 ноября 12:58
В Волгограде по безработице населения «ударили» трудоустройством депутата директором МУПа Комментарии13Смотреть фотографии
21 ноября 21:38
Оскандалившейся народной избраннице Волгоградской гордумы грозит исключение из фракции «Единой России» Комментарии49Смотреть фотографии
21 ноября 15:25
Депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова со скандалом уволена с должности директора МКУ Комментарии70Смотреть фотографии
20 ноября 17:00
В Волгограде избраны новые руководители реготделения ОНФ Комментарии29Смотреть фотографии
20 ноября 16:39
В Волгограде двое руководителей реготделения ОНФ объявили о своей отставке Комментарии6Смотреть фотографии
20 ноября 11:37
Агитпоезд ЛДПР собрал свыше тысячи вопросов и жалоб от жителей Волгоградской области Комментарии17
17 ноября 11:10
Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставов Комментарии135Смотреть фотографии
15 ноября 16:25
Координатора штаба Навального в Волгограде не стали содержать в изоляторе за казенный счет Комментарии16
15 ноября 15:06
В Волгоградской области «Единая Россия» назначила нового «контролера» за сферой образования Комментарии8
10 ноября 19:37
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда" Комментарии64Cмотреть видео
10 ноября 15:51
На съезд «партии власти» волгоградское реготделение отправит 7 делегатов Комментарии4
10 ноября 14:09
Навальный в Волгограде непопулярен Комментарии47Cмотреть видео
10 ноября 12:07
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоны Комментарии102Смотреть фотографииCмотреть видео
10 ноября 10:30
Осужденный за подстрекательство юрист штаба Навального в Волгограде лишился статуса адвоката Комментарии13Смотреть фотографии
8 ноября 20:24
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансфером Комментарии61Смотреть фотографии
4 ноября 16:03
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
2 ноября 15:28
Главный единоросс Волгоградской области ратует за безалкогольные вечера Комментарии14Смотреть фотографии
2 ноября 11:53
Депутат Владимир Ефимов избран председателем аграрного комитета Волгоградской облдумы Комментарии34Смотреть фотографии
2 ноября 08:24
Единороссы в Волгоградской облдуме рекомендовали на пост председателя аграрного комитета экс-спикера регпарламента Комментарии21
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Новые Chery Tiggo – получить максимальную выгоду

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Плюсы и минусы микрокредитования бизнеса

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Вьетнамские бальзамы «Звёздочка»

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 10 Декабря, Вс
Волгоград
температура 3..5 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
10 Декабря, Вс
1 $ 59.2811 руб.
1 € 69.6434 руб.
1 GBP 80.0532 руб.
1 CHF 59.4953 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
       

 

Обсуждают в форуме

Волгоградские олимпийские чемпионы раздавлены решением МОК по участию российской сборной в зимней олимпиадеКомментарии84
Беглый фигурант 5-ти уголовных дел требует признать банкротом стратегическое предприятие «Красный Октябрь» в ВолгоградеКомментарии81
Зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина проинформировали о ситуации на «Красном Октябре»Комментарии53
Программа "Взгляд с Высоты": Для волгоградского "Красного Октября" наступил "черный декабрь"Комментарии50
В Волгограде «Метроэлектротранс» возглавил бывший директор троллейбусных парков МосквыКомментарии42
Раскопанные траншеи в Волгограде «украсили» «Доску позора»Комментарии40
В администрации Волгоградской области введут оперативное управлениеКомментарии37
Депутаты отдали землю в Советском районе Волгограда под горнолыжный комплексКомментарии37
Жители Волгоградской области заплатили за капремонт 4,5 миллиарда рублейКомментарии36
Суд обязал компанию из Северной Осетии избавить от дефектов проспект Жукова в ВолгоградеКомментарии35
После жеребьевки представители сборной Англии посетили ВолгоградКомментарии34
Росстат "положил" на новогодний стол волгоградцев красную икру, копчености и рыбные деликатесыКомментарии34
«Доска позора»: в центре Волгограда рассыпался тротуарКомментарии31
«Правой рукой» лидера Волгоградского реготделения «Единой России» назначили филологаКомментарии31
Власти отреагировали на грядущее сокращение рабочих на заводе "Красный Октябрь" в ВолгоградеКомментарии30

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времениКомментарии6
Просмотров: 31932
Юрий Чехов: «МАН» высветил все слабые места регионального бизнесаКомментарии20
Просмотров: 15813
Программа "Взгляд с Высоты": Для волгоградского "Красного Октября" наступил "черный декабрь"Комментарии50
Просмотров: 15281
Зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина проинформировали о ситуации на «Красном Октябре»Комментарии53
Просмотров: 8823
В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесеньюКомментарии19
Просмотров: 6396
Полина Вергун вошла в состав федерального президиума "Опоры России"
Просмотров: 5683
Привокзальные «шалманы» в Волгограде пошли под сносКомментарии18
Просмотров: 5179
В центре Волгограда нелегальный киоск демонтировали вопреки протестам его хозяев
Просмотров: 4916
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - кадровые переменыКомментарии19
Просмотров: 4533
Школе в Волгоградской области поставили "двойку" за качество обученияКомментарии3
Просмотров: 4519

Рекомендуемые к прочтению новости

Владимир Путин заявил об участии в президентских выборах - 2018Комментарии16
Рекомендации: +62 / 11-
В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесеньюКомментарии19
Рекомендации: +61 / 3-
Энергетики оставляют волгоградских инвалидов по слуху без связи с внешним миром
Рекомендации: +55 / 6-
Суд в Волгограде сохранил акции АО ВМК «Красный Октябрь» для следствияКомментарии16
Рекомендации: +54 / 6-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времениКомментарии6
Рекомендации: +53 / 10-
Суд в Волгограде признал законным продажу арестованного за долги здания заводоуправления ВГТЗ
Рекомендации: +52 / 4-
Ситуацию на волгоградском комбинате «Красный Октябрь» обсудят в правительстве РФКомментарии28
Рекомендации: +52 / 1-
Статья британской газеты о Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде вызвала бурное обсуждение футбольных фанатовКомментарии24
Рекомендации: +52 / 1-
Во дворах Волгограда устанавливают спортгородкиКомментарии27
Рекомендации: +52 / 1-
Рокадная дорога изменила схему движения на набережной ВолгоградаКомментарии18
Рекомендации: +48 / 1-