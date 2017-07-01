



Очередного статуса лишилась депутат Волгоградской городской думы Ольга Толоконникова, ставшая «звездой» долгового скандала. Как сообщает ИА «Высота 102», решением думы народная избранница отстранена от должности заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле представительного собрания.

Напомним, 30 ноября Ольгу Толоконникову исключили из фракции «Единой России» в городской думе за дискредитацию думского объединения и партии в целом. 21 ноября депутата попросили с еще одной должности - директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла препятствовать принудительному взысканию со своей зарплаты непогашенной задолженности. В отношении депутата за последние два года возбуждено пять исполнительных производств в связи с долгами по различным займам и коммунальным платежам. Толоконникова, между тем, является самой богатой в гордуме женщиной-депутатом. Согласно опубликованной декларации, она заработала в 2016 году 13 миллионов рублей.



