|Общество
|12.12.2017 07:58
«Доска позора»: Жители Волгограда с трудом добираются до своих домов из-за ямы на дороге
Эта внутридомовая дорога по улице Пражской, 17, – единственная, которая служит не только для проезда машин, но и является тротуаром, сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие в редакцию впечатляющее фото этого участка дорожного полотна. «На взгляд трудно оценить глубину ямы на этой дороге, которая залита водой. По ней постоянно движется автотранспорт, тем самым увеличивая ее размеры, - рассказывают волгоградцы. - Но нелегко приходится не только автотранспорту, но и пешеходам. Вокруг - толстый слой льда. В домах, расположенных рядом, проживают в основном пенсионеры, которые применяют чудеса изобретательности, чтобы с горем пополам добраться до своего подъезда и не поломать руки или ноги».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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|Происшествия
|12.12.2017 12:42
Все имевшиеся в доме деньги и украшения украла у молодой семьи 25-летняя жительница Камышинского района, представившая колдуньей. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД РФ по региону, злоумышленница познакомилась с будущей жертвой в больнице. После выздоровления женщина пришла в гости к своей знакомой и ее мужу. Гостья сказала хозяйке, что на семью кто-то навел порчу, но она может избавить молодых от проклятия. Но для этого ей нужно снять “дурной глаз” с денег и украшений. Получив имущество для проведения обряда мошенница скрылась. Лжеколдунью задержали сегодня. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.
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|Происшествия
|12.12.2017 11:43
Три человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на свадьбе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне в Волжском на улице Машиностроителей. Четверо гостей вышли подышать воздухом. Один из них, поссорившись с другими, достал травматический пистолет и начал стрелять в своих спутников. Ранения получили 47-летнмй житель Саратовской области, 29-летний житель Воронежской области и 28-летний местный парень. Их доставили в больницу. Полицейские быстро задержали стрелка, которым оказался 45-летний безработный волжанин. В совершенном преступлении он сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за причинение легкого вреда...
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|Спорт
|12.12.2017 11:33
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче бассейна "Спартак", расположенного у стадиона "Волгоград Арена", в хозяйственное ведение ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГУП "Спорт-Инжиниринг", передача объекта может состоятся после завершения капитального ремонта бассейна, который планируют полностью закончить во втором квартале 2018 года. Напомним, госкомпания "Спорт-Инжиниринг" летом 2016 года выкупила бассейн "Спартак" у волгоградских профсоюзов за 56 миллионов 334 тысячи рублей. В настоящее время на объекте идет капитальный ремонт. Первый этап работ выполняло ООО "Дизайн-Сервис" из Москвы, которое год назад выиграло открытый конкурс и подписало контракт. Его стоимость -...
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|Расследования
|12.12.2017 11:31
300 тысяч рублей штрафа заплатит «МРСК Юга» за задержку в отправке документов на подключение хозпостроек к электросетям. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, проверка показала, что заявление предпринимателя об установлении платы за подключение к электросетям энергетики направили в уполномоченный орган по прошествии установленного законом срока. А сам бизнесмен уведомлен об этом не был. Также сетевая организация затянула и со сроком направления будущему клиенту проекта договора и технических условий на присоединение к энергосети. Как итог, бумажная волокита затянулась на полгода. А это не способствовало успешному развитию дела, считают в прокуратуре. Региональное Управление федеральной антимонопольной службы, ...
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|Происшествия
|12.12.2017 10:54
Два человека пострадали в результате аварии в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером на 149 километре трассы "Калининск-Жирновск-Котово-Камышин". Водитель внедорожника "Great Wall" не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получили 50-летний водитель и его 47-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.
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|Политика
|12.12.2017 10:17
Начальником экспертно-аналитического отдела аппарата губернатора Волгоградской области назначен Дмитрий Вереницын, сообщает ИА "Высота 102". С февраля 2015 года он занимал должность директора ГБУ ВО "Региональный информационно-аналитический центр" (РИАЦ). В администрации региона рассказали, что перед новым подразделением стоит задача по информационно-аналитическому обеспечению деятельности обладминистрации. Известно, что следующим шагом в данном направлении станет открытие в регионе в следующем году ситуационного центра, создание которого предусмотрено комплексным планом мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности РФ. Справка. Дмитрию Вереницыну 27 лет. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. Работал в управлении информации и массовых коммуникаций центрального исполкома "ЕР" в Москве, а...
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|Экономика
|12.12.2017 10:16
В Волгоград поступили новые банкноты номиналом 2000 рублей. Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России выдает их банкам, действующим на территории области, наряду с другими купюрами и монетами, для использования в денежном обороте, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Поступление в регион банкнот номиналом 200 рублей ожидается позже. Напомним, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение 12 октября 2017 года. Первыми они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, – Севастополь и Владивосток, а также в Москву, Хабаровск и Симферополь. Во всех федеральных округах страны новые деньги будут появляться постепенно. Введение в обращение любой купюры нового номинала требует...
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|Общество
|12.12.2017 10:13
«Концессии теплоснабжения» ведут строительство новых трубопроводов отопления длиной более 700 метров в районе ЦПКиО. Они заменят старую транзитную теплотрассу, пролегающую в полуподвалах зданий. Теплоснабжение потребителей на сегодняшний день осуществляется по действующим трубопроводом. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, транзитная тепловая сеть, пролегающая через подполья сразу семи жилых домов № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Глазкова в Центральном районе, доставляла немало хлопот и местным жителям, и работником ремонтных бригад. Каждый отопительный сезон специалисты не раз латали износившиеся за годы эксплуатации трубы. При этом из-за расположения труб в подполе жилых домов доступ...
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|Экология
|12.12.2017 09:26
В Волгоградской области полигон "Комус" не спешит исполнять решение суда об очистке соседних земель от отходов
Приставы пытаются заставить владельцев мусорного полигона "Комус", захламившего соседние земли сельхозназначения, исполнить решение суда и очистить чужую территорию от отходов. Как сообщает ИА "Высота 102", исполнительное производство было возбуждено 31 октября текущего года. ООО "Комус" обязали в месячный срок освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Однако решение до сегодняшнего дня не исполнено. Отходы с соседнего участка представители "Комуса" убирают неспешно. На данный момент от мусора очищена только часть соседней с полигоном территории, и когда решение суда будет полностью исполнено, неизвестно. В отношении ООО "Комус", которое не выполнило судебное решение в срок, уже вынесено...
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|Общество
|12.12.2017 09:25
Решен жилищный вопрос всех владельцев и наследников квартир разрушенного дома № 60 на проспекте Университетском в Волгограде. В декабре текущего года на оплату поступили последние два договора на приобретение жилых помещений, сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области. Напомним, трагедия в доме на проспекте Университетском произошла 16 мая текущего года - в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд четырехэтажного дома, здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Без крыши над головой остались жильцы 45 квартир, в которых проживали 48 семей. Сегодня все они обеспечены жильем.
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|Аналитика
|11.12.2017 20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мэрия не без трудностей избавляется от мешающих красоте торговых точек
Смотрите сегодня в программе: мэрия Волгограда не без трудностей освобождает площадки, много лет назад занятые незаконными торговыми объектами. За чистый город: владельцев полигона «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области пытаются заставить исполнить решение суда об очистке заваленных мусором соседних земель. В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре кадровые перемены: руководитель пошел на повышение. Говорят под Новый год…: Волгоградские дети простили Деду морозу опоздание на пресс-конференцию и задали волшебнику вопросы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00...
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|Общество
|11.12.2017 18:28 (Обновлено: 11.12.2017 18:29)
Студенты нескольких вузов Волгоградской области отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, сделанное им 6 декабря в Нижнем Новгороде о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Как рассказал ИА «Высота 102» Станислав Куликов, аспирант Волгоградского государственного технического университета, он решил предложить студентам волгоградских и российских вузов организовать в соцсетях группы поддержки президента России Владимира Путина. «Я и мои друзья готовы поддержать ВВП, если ты тоже «ЗА», выложи пост у себя в социальных сетях о том, что поддерживаешь нашего Президента, с тегом #ШтабПутина. Отмечай своих друзей. Вместе победим!», - призывает своих ровесников Станислав Куликов со своей странички в...
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|Газетный киоск
|11.12.2017 17:31
Японский эксперт Ивао Охаси назвал инвестиции ключевым двигателем развития экономики Астраханского региона. Встреча с членом Президиума Столыпинского клуба, советником Ассоциации индустриальных парков по Японии и странам Атлантическо-Тихоокеанского региона прошла в Каспийской столице, сообщает ИА «Астрахань 24». Лектор также рассказал о своём опыте работы с российскими коллегами, проанализировал текущее состояние и задачи развития экономики России в целом и Астраханской области в частности, обозначил перспективы развития области.
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|Политика
|11.12.2017 17:03
Сегодня президиум фракции партии «Единая Россия» в гордуме одобрил ротацию кадров в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, нардепы поддержали кандидатуру Михаила Гайворонского на должность председателя комитета по строительству мэрии. Гайворонский и сегодня работает в администрации города, но возглавляет другое ведомство – комитет инвестиций и муниципальных закупок. Ранее пост руководителя комитета по строительству администрации Волгограда покинул Юрий Кокин. Напомним, в мае текущего года он пошел под суд за служебный подлог. Еще в 2015 году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе Кокин, будучи директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», подписал фиктивные акты...
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|Общество
|11.12.2017 16:46
В Москву на международный кремлевский кадетский бал отправились 50 волгоградских кадетов – отличников учебы и активных общественников. Мероприятие, которое состоится завтра, приурочено ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, участниками кадетского бала станут 1,5 тысяч воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов, приглашены гости из молодежных зарубежных организаций и делегации посольств зарубежных стран. Кадеты встретятся с Героями Советского Союза и России, руководителями министерств и ведомств, депутатами...
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12 декабря 11:43
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12 декабря 09:25
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«Доска позора»: Жители Волгограда с трудом добираются до своих домов из-за ямы на дороге 21
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