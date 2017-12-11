Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 12.12.2017 07:58

«Доска позора»: Жители Волгограда с трудом добираются до своих домов из-за ямы на дороге


Эта внутридомовая дорога по улице Пражской, 17, – единственная, которая служит не только для проезда машин, но и является тротуаром, сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие в редакцию впечатляющее фото этого участка дорожного полотна. «На взгляд трудно оценить глубину ямы на этой дороге, которая залита водой. По ней постоянно движется автотранспорт,  тем  самым увеличивая  ее размеры, - рассказывают волгоградцы. - Но нелегко приходится не только автотранспорту, но и пешеходам. Вокруг -  толстый  слой льда. В  домах,   расположенных рядом, проживают в основном пенсионеры, которые применяют чудеса изобретательности,  чтобы с горем пополам добраться до своего подъезда и не поломать руки или ноги».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Полина Вергун вошла в состав федерального президиума "Опоры России"Волгоградские хирурги спасли женщину с пятью опухолями почекВ Волгоградской области родились Риана, Диомин и АфинаВ Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесеньюЗампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина проинформировали о ситуации на «Красном Октябре»
 
Актуальные интервью и комментарии

Юрий Чехов: «МАН» высветил все слабые места регионального бизнеса

Программа "Взгляд с Высоты": Для волгоградского "Красного Октября" наступил "черный декабрь"

Мусор и "нитратная" вода угрожают Калачу-на-Дону Волгоградской области

Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис...

В сегодняшней программе: Ухудшение финансового состояния металлургического комбината "Красный Октябрь" грозит потерей стратегически важного для оборонной промышленности...

О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном...

Происшествия 12.12.2017 12:42

Все имевшиеся в доме деньги и украшения украла у молодой семьи 25-летняя жительница Камышинского района, представившая колдуньей. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД РФ по региону, злоумышленница познакомилась с будущей жертвой в больнице. После выздоровления женщина пришла в гости к своей знакомой и ее мужу. Гостья сказала хозяйке, что на семью кто-то навел порчу, но она может избавить молодых от проклятия. Но для этого ей нужно снять “дурной глаз” с денег и украшений. Получив имущество для проведения обряда мошенница скрылась. Лжеколдунью задержали сегодня. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество. 
Прочитана: 252 раз
Происшествия 12.12.2017 11:43

Три человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на свадьбе.  Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне в Волжском на улице Машиностроителей.  Четверо гостей вышли подышать воздухом. Один из них, поссорившись с другими, достал травматический пистолет  и начал стрелять в своих спутников. Ранения получили 47-летнмй житель Саратовской области, 29-летний житель Воронежской области и 28-летний местный парень. Их доставили в больницу. Полицейские быстро задержали стрелка, которым оказался 45-летний безработный волжанин. В совершенном преступлении он сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за причинение легкого вреда...
Прочитана: 1830 раз
Спорт 12.12.2017 11:33

Бассейн "Спартак" у стадиона "Волгоград Арена" передадут академии физической культуры В настоящее время рассматривается вопрос о передаче бассейна "Спартак", расположенного у стадиона "Волгоград Арена", в хозяйственное ведение ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГУП "Спорт-Инжиниринг", передача объекта может состоятся после завершения капитального ремонта бассейна, который планируют полностью закончить во втором квартале 2018 года. Напомним,  госкомпания "Спорт-Инжиниринг" летом 2016 года выкупила бассейн "Спартак" у волгоградских профсоюзов за 56 миллионов 334 тысячи рублей. В настоящее время на объекте идет капитальный ремонт. Первый этап работ выполняло ООО "Дизайн-Сервис" из Москвы, которое год назад выиграло открытый конкурс и подписало контракт. Его стоимость -...
Прочитана: 3310 раз
Расследования 12.12.2017 11:31

300 тысяч рублей штрафа заплатит «МРСК Юга» за задержку в отправке документов на подключение хозпостроек к электросетям. Как сообщила ИА “Высота 102” старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, проверка показала, что заявление предпринимателя об установлении платы за подключение к электросетям энергетики  направили в уполномоченный орган по прошествии установленного законом срока. А сам бизнесмен уведомлен об этом  не был. Также сетевая организация затянула и со сроком направления будущему клиенту проекта договора и технических условий на присоединение к энергосети. Как итог, бумажная волокита затянулась на полгода. А это не способствовало успешному развитию дела, считают в прокуратуре.   Региональное Управление федеральной антимонопольной службы, ...
Прочитана: 1681 раз
Происшествия 12.12.2017 10:54

Два человека пострадали в результате аварии в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне вечером на 149 километре трассы "Калининск-Жирновск-Котово-Камышин". Водитель внедорожника "Great Wall" не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получили 50-летний водитель и его 47-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.
Прочитана: 803 раз
Политика 12.12.2017 10:17

В администрации Волгоградской области - новое назначение Начальником экспертно-аналитического отдела аппарата губернатора Волгоградской области назначен Дмитрий Вереницын, сообщает ИА "Высота 102". С февраля 2015 года он занимал должность директора ГБУ ВО "Региональный информационно-аналитический центр" (РИАЦ). В администрации региона рассказали, что перед новым подразделением стоит задача по информационно-аналитическому обеспечению деятельности обладминистрации. Известно, что следующим шагом в данном направлении станет открытие в регионе в следующем году ситуационного центра, создание которого предусмотрено комплексным планом мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности РФ.   Справка. Дмитрию Вереницыну 27 лет. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. Работал в управлении информации и массовых коммуникаций центрального исполкома "ЕР" в Москве, а...
Прочитана: 4944 раз
Экономика 12.12.2017 10:16

Новые голубые деньги поступили в Волгоград В Волгоград поступили новые банкноты номиналом 2000 рублей. Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России выдает их банкам, действующим на территории области, наряду с другими купюрами и монетами, для использования в денежном обороте, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Поступление в регион банкнот номиналом 200 рублей ожидается позже. Напомним,  банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение 12 октября 2017 года. Первыми они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, – Севастополь и Владивосток, а также в Москву, Хабаровск и Симферополь. Во всех федеральных округах страны новые деньги будут появляться постепенно. Введение в обращение любой купюры нового номинала требует...
Прочитана: 7208 раз
Общество 12.12.2017 10:13

«Концессии теплоснабжения» ведут строительство новых трубопроводов отопления длиной более 700 метров в районе ЦПКиО. Они заменят старую транзитную теплотрассу, пролегающую в полуподвалах зданий. Теплоснабжение потребителей на сегодняшний день осуществляется по действующим трубопроводом. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании,  транзитная тепловая сеть, пролегающая через подполья сразу семи жилых домов № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Глазкова в Центральном районе, доставляла немало хлопот и местным жителям, и работником ремонтных бригад. Каждый отопительный сезон специалисты не раз латали износившиеся за годы эксплуатации трубы. При этом из-за расположения труб в подполе жилых домов доступ...
Прочитана: 788 раз
Экология 12.12.2017 09:26

Приставы пытаются заставить владельцев мусорного полигона "Комус", захламившего соседние земли сельхозназначения, исполнить решение суда и очистить чужую территорию от отходов. Как сообщает ИА "Высота 102", исполнительное производство было возбуждено 31 октября текущего года. ООО "Комус" обязали в месячный срок освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Однако решение до сегодняшнего дня не исполнено. Отходы с соседнего участка представители "Комуса" убирают неспешно. На данный момент от мусора очищена только часть соседней с полигоном территории, и когда решение суда будет полностью исполнено, неизвестно. В отношении ООО "Комус", которое  не выполнило  судебное решение в срок, уже вынесено...
Прочитана: 6161 раз
Общество 12.12.2017 09:25

Решен жилищный вопрос всех владельцев и наследников квартир разрушенного дома № 60 на проспекте Университетском в Волгограде. В декабре текущего года на оплату поступили последние два договора на приобретение жилых помещений, сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области.  Напомним, трагедия в доме на проспекте Университетском произошла 16 мая текущего года - в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд четырехэтажного дома, здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Без крыши над головой остались жильцы 45 квартир, в которых проживали 48 семей. Сегодня все они обеспечены жильем. 
Прочитана: 469 раз
Аналитика 11.12.2017 20:05

Смотрите сегодня в программе: мэрия Волгограда не без трудностей освобождает площадки, много лет назад занятые незаконными торговыми объектами. За чистый город: владельцев полигона «Комус» в Светлоярском районе Волгоградской области пытаются заставить исполнить решение суда об очистке заваленных мусором соседних земель. В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре кадровые перемены: руководитель пошел на повышение. Говорят под Новый год…: Волгоградские дети простили Деду морозу опоздание на пресс-конференцию и задали волшебнику вопросы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00...
Прочитана: 37982 раз
Общество 11.12.2017 18:28 (Обновлено: 11.12.2017 18:29)

Студенты нескольких вузов Волгоградской области отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, сделанное им 6 декабря в Нижнем Новгороде о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.  Как рассказал ИА «Высота 102»  Станислав Куликов, аспирант Волгоградского государственного технического университета,  он решил предложить студентам волгоградских и российских вузов организовать в соцсетях группы поддержки президента России Владимира Путина.  «Я и мои друзья готовы поддержать ВВП, если ты тоже «ЗА», выложи пост у себя в социальных сетях о том, что поддерживаешь нашего Президента, с тегом #ШтабПутина. Отмечай своих друзей. Вместе победим!», -  призывает своих ровесников  Станислав Куликов со своей странички в...
Прочитана: 3040 раз
Газетный киоск 11.12.2017 17:31

Эксперт из Японии назвал главный двигатель развития Астраханской области Японский эксперт Ивао Охаси назвал инвестиции ключевым двигателем развития экономики Астраханского региона. Встреча с членом Президиума Столыпинского клуба, советником Ассоциации индустриальных парков по Японии и странам Атлантическо-Тихоокеанского региона прошла в Каспийской столице, сообщает ИА «Астрахань 24». Лектор также рассказал о своём опыте работы с российскими коллегами, проанализировал текущее состояние и задачи развития экономики России в целом и Астраханской области в частности, обозначил перспективы развития области.
Прочитана: 1850 раз
Политика 11.12.2017 17:03

Единороссы гордумы «благословили» мэрию Волгограда на кадровые перестановки Сегодня президиум фракции партии «Единая Россия» в гордуме одобрил ротацию кадров в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в  пресс-службе представительного собрания, нардепы поддержали кандидатуру Михаила Гайворонского на должность председателя комитета по строительству мэрии. Гайворонский и сегодня работает в администрации города, но возглавляет другое ведомство – комитет инвестиций и муниципальных закупок.  Ранее пост руководителя комитета по строительству администрации Волгограда покинул Юрий Кокин. Напомним, в мае текущего года он пошел под суд за служебный подлог. Еще в 2015 году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе Кокин, будучи  директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», подписал фиктивные акты...
Прочитана: 14141 раз
Общество 11.12.2017 16:46

Кадеты-отличники из Волгоградской области отправились в Москву на Кремлевский бал В Москву на международный кремлевский кадетский бал отправились 50 волгоградских кадетов – отличников учебы и активных общественников. Мероприятие, которое состоится завтра,  приурочено ко  Дню Героев Отечества и Дню Конституции России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона,  участниками кадетского бала станут 1,5 тысяч  воспитанников российских ведомственных кадетских образовательных учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники домов-интернатов,  приглашены гости из молодежных зарубежных организаций и  делегации посольств зарубежных стран. Кадеты  встретятся с Героями  Советского Союза и России, руководителями  министерств и ведомств,  депутатами...
Прочитана: 1139 раз


12 декабря 12:42
В Волгоградской области "колдунья"-мошенница сняла с молодой семьи украшения
12 декабря 11:43
В Волгоградской области безработный гость расстрелял свадьбу Комментарии6
12 декабря 11:33
Бассейн "Спартак" у стадиона "Волгоград Арена" передадут академии физической культуры Комментарии6Смотреть фотографии
12 декабря 11:31
В Волгограде энергетики заплатят треть миллиона за волокиту Комментарии4
12 декабря 10:54
Два человека пострадали в ДТП с китайским внедорожником в Волгоградской области Комментарии6
12 декабря 10:17
В администрации Волгоградской области - новое назначение Комментарии85Смотреть фотографии
12 декабря 10:16
Новые голубые деньги поступили в Волгоград Комментарии26Смотреть фотографии
12 декабря 10:13
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» раскрыли «тайну» раскопанных траншей около ЦПКиО
12 декабря 09:26
В Волгоградской области полигон "Комус" не спешит исполнять решение суда об очистке соседних земель от отходовCмотреть видео
12 декабря 09:25
Все жильцы разрушенного дома в Волгограде получили квартиры Комментарии12
12 декабря 07:58
«Доска позора»: Жители Волгограда с трудом добираются до своих домов из-за ямы на дороге Комментарии21Смотреть фотографии
11 декабря 20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мэрия не без трудностей избавляется от мешающих красоте торговых точек Комментарии3Cмотреть видео
11 декабря 18:28
Волгоградские студенты создают в соцсетях штабы поддержки ВВП Комментарии98
11 декабря 17:31
Эксперт из Японии назвал главный двигатель развития Астраханской области Комментарии3Смотреть фотографии
11 декабря 17:03
Единороссы гордумы «благословили» мэрию Волгограда на кадровые перестановки Комментарии19Смотреть фотографии
11 декабря 16:46
Кадеты-отличники из Волгоградской области отправились в Москву на Кремлевский бал Комментарии2Смотреть фотографии
11 декабря 16:41
В Волгоградской области скотник зверски расправился с пенсионером
11 декабря 16:18
Аналитики увидели в финансовом положении Волгоградской области признаки позитива Комментарии28
11 декабря 15:32
В Волгограде на пресс-конференции дети обескуражили Деда Мороза нескромными вопросами Комментарии1Смотреть фотографииCмотреть видео
11 декабря 15:26
Власти Волгоградской области планируют заработать на тотализаторе 10 миллионов рублей Комментарии20Смотреть фотографии
Общество
12 декабря 10:13
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» раскрыли «тайну» раскопанных траншей около ЦПКиО
12 декабря 09:25
Все жильцы разрушенного дома в Волгограде получили квартиры Комментарии12
12 декабря 07:58
«Доска позора»: Жители Волгограда с трудом добираются до своих домов из-за ямы на дороге Комментарии21Смотреть фотографии
11 декабря 18:28
Волгоградские студенты создают в соцсетях штабы поддержки ВВП Комментарии98
11 декабря 16:46
Кадеты-отличники из Волгоградской области отправились в Москву на Кремлевский бал Комментарии2Смотреть фотографии
11 декабря 15:32
В Волгограде на пресс-конференции дети обескуражили Деда Мороза нескромными вопросами Комментарии1Смотреть фотографииCмотреть видео
11 декабря 13:21
Волгоградское отделение "Партии ветеранов России" суд отправил на месячный отдых Комментарии4
11 декабря 13:07
В Волгограде Дед Мороз заявил детям о неучастии в выборах Комментарии5Смотреть фотографии
11 декабря 12:31
В Волгограде УК заплатит штраф за протекающую крышу дома Комментарии18Смотреть фотографии
11 декабря 12:29
Волжане стали обладателями Кубка Легенд Комментарии4Смотреть фотографии
11 декабря 11:32
В Волгоградской области – разгар сбора зимних грибов Комментарии14Смотреть фотографии
11 декабря 09:11
«Доска позора»: в центре Волгограда рассыпался тротуар Комментарии49Смотреть фотографии
11 декабря 08:54
Жители дома в Волгограде задыхаются от жары в своих квартирах Комментарии26
10 декабря 18:31
В центре Волгограда нелегальный киоск демонтировали вопреки протестам его хозяевСмотреть фотографииCмотреть видео
10 декабря 18:20
В Волгоградской области Дед Мороз «запутал» следы
10 декабря 17:32
Новый каток в центре Волгограда ждет погодыСмотреть фотографии
10 декабря 16:17
Подрядчик строительства «фонтана-убийцы» в Волгограде заплатит неустойку за ремонт фонтанов в ВолжскомСмотреть фотографии
10 декабря 14:48
В Дзержинском районе Волгограда возобновили подачу воды после прочистки трубы
10 декабря 11:58
Суд в Волгограде закрыл интернет-магазины для спасения общества от наркотизации
10 декабря 10:18
В Волжском продают недостроенную школу и детский сад
9 декабря 21:09
Энергетики оставляют волгоградских инвалидов по слуху без связи с внешним миром
9 декабря 15:02
В День Героев России юнармейцы из сельской глубинки Волгоградской области дали клятву на верность РодинеСмотреть фотографии
9 декабря 13:57
В центре Волгограда вместо старых вязов высадят четырехметровые кленыСмотреть фотографии
9 декабря 12:14
В Волгограде дольщики «Династии» требуют признать их дом проблемнымСмотреть фотографии
9 декабря 08:23
Суд в Волгограде признал законным продажу арестованного за долги здания заводоуправления ВГТЗCмотреть видео
9 декабря 05:41
Школе в Волгоградской области поставили "двойку" за качество обучения Комментарии3
8 декабря 18:11
Во дворах Волжского появятся новогодние ёлкиСмотреть фотографии
8 декабря 18:07
Привокзальные «шалманы» в Волгограде пошли под снос Комментарии18Cмотреть видео
8 декабря 17:56
В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесенью Комментарии19Смотреть фотографии
8 декабря 14:50
Полина Вергун вошла в состав федерального президиума "Опоры России"Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

  Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Вьетнамские бальзамы «Звёздочка»

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 12 Декабря, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 2..4 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Южный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Декабря, Вт
1 $ 59.2348 руб.
1 € 69.8023 руб.
1 GBP 79.2147 руб.
1 CHF 59.7607 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
           
       
       

 

Обсуждают в форуме

Волгоградские студенты создают в соцсетях штабы поддержки ВВПКомментарии98
В администрации Волгоградской области - новое назначениеКомментарии85
Волгоградские олимпийские чемпионы раздавлены решением МОК по участию российской сборной в зимней олимпиадеКомментарии84
Беглый фигурант 5-ти уголовных дел требует признать банкротом стратегическое предприятие «Красный Октябрь» в ВолгоградеКомментарии81
Зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина проинформировали о ситуации на «Красном Октябре»Комментарии53
Программа "Взгляд с Высоты": Для волгоградского "Красного Октября" наступил "черный декабрь"Комментарии50
«Доска позора»: в центре Волгограда рассыпался тротуарКомментарии49
Экс-члена фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме Толоконникову попросили с очередной должностиКомментарии48
В Волгограде «Метроэлектротранс» возглавил бывший директор троллейбусных парков МосквыКомментарии42
Раскопанные траншеи в Волгограде «украсили» «Доску позора»Комментарии40
Депутаты отдали землю в Советском районе Волгограда под горнолыжный комплексКомментарии37
В администрации Волгоградской области введут оперативное управлениеКомментарии37
Жители Волгоградской области заплатили за капремонт 4,5 миллиарда рублейКомментарии36
Суд обязал компанию из Северной Осетии избавить от дефектов проспект Жукова в ВолгоградеКомментарии35
Росстат "положил" на новогодний стол волгоградцев красную икру, копчености и рыбные деликатесыКомментарии34

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мэрия не без трудностей избавляется от мешающих красоте торговых точекКомментарии3
Просмотров: 37953
Программа "Взгляд с Высоты": Для волгоградского "Красного Октября" наступил "черный декабрь"Комментарии50
Просмотров: 36877
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - кадровые переменыКомментарии31
Просмотров: 9826
В Волгоградской области полигон "Комус" не спешит исполнять решение суда об очистке соседних земель от отходов
Просмотров: 6043
В центре Волгограда нелегальный киоск демонтировали вопреки протестам его хозяев
Просмотров: 4916
Школе в Волгоградской области поставили "двойку" за качество обученияКомментарии3
Просмотров: 4519
В Волгоградский Арбитражный суд поступил новый иск о банкротстве комбината "Красный Октябрь"
Просмотров: 4269
Волгоградского предпринимателя наказали за вред башкирским дорогамКомментарии5
Просмотров: 3410
В Волгограде Дед Мороз заявил детям о неучастии в выборахКомментарии5
Просмотров: 2889
В Волгограде дольщики «Династии» требуют признать их дом проблемным
Просмотров: 2655

Рекомендуемые к прочтению новости

Программа "Взгляд с Высоты": Для волгоградского "Красного Октября" наступил "черный декабрь"Комментарии50
Рекомендации: +69 / 12-
Волгоградские студенты создают в соцсетях штабы поддержки ВВПКомментарии98
Рекомендации: +66 / 15-
В Волгограде дольщики «Династии» требуют признать их дом проблемным
Рекомендации: +65 / 7-
В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесеньюКомментарии19
Рекомендации: +62 / 3-
Волгоградский облсуд отменил фальшивый договор с инвалидом-колясочником по кредиту «Сбербанка»Комментарии14
Рекомендации: +57 / 1-
Энергетики оставляют волгоградских инвалидов по слуху без связи с внешним миром
Рекомендации: +55 / 7-
Суд в Волгограде сохранил акции АО ВМК «Красный Октябрь» для следствияКомментарии16
Рекомендации: +55 / 7-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времениКомментарии6
Рекомендации: +53 / 10-
Суд в Волгограде признал законным продажу арестованного за долги здания заводоуправления ВГТЗ
Рекомендации: +52 / 4-
Ситуацию на волгоградском комбинате «Красный Октябрь» обсудят в правительстве РФКомментарии28
Рекомендации: +52 / 1-