«Доска позора»: Жители Волгограда с трудом добираются до своих домов из-за ямы на дороге

Эта внутридомовая дорога по улице Пражской, 17, – единственная, которая служит не только для проезда машин, но и является тротуаром, сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие в редакцию впечатляющее фото этого участка дорожного полотна. «На взгляд трудно оценить глубину ямы на этой дороге, которая залита водой. По ней постоянно движется автотранспорт, тем самым увеличивая ее размеры, - рассказывают волгоградцы. - Но нелегко приходится не только автотранспорту, но и пешеходам. Вокруг - толстый слой льда. В домах, расположенных рядом, проживают в основном пенсионеры, которые применяют чудеса изобретательности, чтобы с горем пополам добраться до своего подъезда и не поломать руки или ноги».





Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.