На Волжском трубном заводе продолжат начатые в Год экологии природоохранные мероприятия

Итоги работы в Год экологии подвел накануне общественный экологический совет Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие были приглашены члены экологического совета при Волгоградской областной думе, представители межрегиональной природоохранной прокуратуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, общественных организаций.

Экологическим Советом предприятия, куда вошли не только специалисты в области охраны окружающей среды, но и представители структурных подразделений завода, профсоюзной организации и совета молодых трубников, сделано немало. За 11 месяцев 2017 года на предприятии реализовано 56 мероприятий, затраты на выполнение которых составили более 81 миллиона рублей.

Это - монтаж и пуск в эксплуатацию комплексов водоочистки оборотных циклов ТЭСЦ, строительство новой карты для захоронения отходов 4-5 классов опасности, обустройство площадки на участке зачистки вагонов цеха подготовки производства для исключения риска загрязнения почвы и окружающей территории.

Особо отметила деятельность ВТЗ в рамках эколого-просветительского образования председатель экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева.

В рамках проекта «ECOLAB» предприятие выступает учебной площадкой для проведения экологических экскурсий и занятий для учащихся и студентов. В детском оздоровительном лагере «Сказка» для детей организована эко-смена. Получил «новое дыхание» конкурс «Зеленый флаг» по повышению уровня экологической культуры, в котором участвует весь коллектив ВТЗ. Благодаря инициативе молодежи на полигоне ВТЗ высажены саженцы ясеня, акации, шелковицы. Почти 200 работ было представлено работниками предприятия на конкурс экологических фотографий «Эковзгляд».

Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, на предприятии не только воплотили в жизнь все запланированные мероприятия по охране окружающей среды, но и постарались донести до общественности всю важность этой работы. Всё это стало возможным благодаря консолидации сил промпредприятия, власти и общественных организаций.

Год экологии стал примером бережного отношения Трубной металлургической компании и Волжского трубного завода в её составе к окружающей среде и задал вектор направления для продолжения начатых дел в будущем.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».



