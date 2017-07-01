|Экология
|11.12.2017 11:03
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - кадровые перемены
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Валерий Сегизеков назначен на должность заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора, сообщает ИА "Высота 102". На Валерия Сегизекова возложена работа по координации деятельности природоохранных прокуратур Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.
Исполнять обязанности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора будет заместитель руководителя межрайонной прокуратуры Руслан Гасанов, об этом ИА «Высота 102» сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков.
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|Экология
|11.12.2017 12:36
Итоги работы в Год экологии подвел накануне общественный экологический совет Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятие были приглашены члены экологического совета при Волгоградской областной думе, представители межрегиональной природоохранной прокуратуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, общественных организаций. Экологическим Советом предприятия, куда вошли не только специалисты в области охраны окружающей среды, но и представители структурных подразделений завода, профсоюзной организации и совета молодых трубников, сделано немало. За 11 месяцев 2017 года на предприятии реализовано 56 мероприятий, затраты на выполнение которых составили более 81 миллиона рублей. Это - монтаж и пуск...
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|Общество
|11.12.2017 12:31
В Волгограде ООО «Городская управляющая компания» заплатит штраф в размере 125 000 рублей за протекающую кровлю в многоквартирном доме № 94 по улице Мачтозаводская. Руководство УК проигнорировало неоднократные просьбы жителей устранить причины протекания атмосферных осадков в помещения, в результате которых на стенах появились сколы и трещины, отслоились обои. «Обязанность управляющей организации по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия многоквартирного дома, а также по устранению повреждений, повлекших течь кровли, в суточный срок была возложена на управляющую организацию условиями договора управления и положениями жилищного законодательства, - сообщили ИА...
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|Общество
|11.12.2017 12:29
Первое место в турнире по мини-футболу среди легендарных ветеранов регионального большого футбола «Кубок Легенд» заняла команда «Торпедо» (Волжский). Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Спортсменов поздравил глава города Игорь Воронин: «Сегодня, 10 декабря, отмечается Всемирный день футбола. Я поздравляю вас с этим праздником. Это здорово, что Волжский живет активной спортивной жизнью. Вы являетесь примером для начинающих, еще совсем юных футболистов. Спасибо вам!». В соревнованиях приняли участие спортсмены возрастной категории «40+» известных команд Волгоградской области. Футболисты показали яркую и зрелищную игру. По итогам турнира на первом месте «Торпедо» (Волжский), на втором – «Динамо» (Волгоград), на третьем –...
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|Расследования
|11.12.2017 12:28
Две жительницы Владимирской области ответили в волгоградском суде за кражу денег у пенсионеров. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, мошенницы приходили к пожилым людям под видом соцработников. Они предлагали пенсионерам поменять их деньги на купюры нового образца. А затем похищали сбережения. Следователи выяснили, что таким образом "гастролеры" обобрали троих пенсионеров. И выманили у доверчивых стариков более четверти миллиона рублей. Краснооктябрьский районный суд приговорил 32-летнюю Фатиму Чубанову к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима, а 59-летнюю Розалию Думан к двум с половиной годам колонии-поселения. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.
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|Политика
|11.12.2017 11:47
Экс-члена фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме Толоконникову попросили с очередной должности
Очередного статуса лишилась депутат Волгоградской городской думы Ольга Толоконникова, ставшая «звездой» долгового скандала. Как сообщает ИА «Высота 102», решением думы народная избранница отстранена от должности заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле представительного собрания. Напомним, 30 ноября Ольгу Толоконникову исключили из фракции «Единой России» в городской думе за дискредитацию думского объединения и партии в целом. 21 ноября депутата попросили с еще одной должности - директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла препятствовать...
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|Общество
|11.12.2017 11:32
Теплая и влажная погода, установившаяся в Волгоградской области, стала поводом для опытных грибников подхватить лукошки и отправиться в декабрьский лес за… грибами. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, сейчас в лесах можно найти россыпи вешенок и так называемых зимних опят. Последние, научное название фламмулина, нужно собирать очень осторожно и только знающим людям, так как у них есть опасные двойники. Зато, как говорится в открытых источниках, в настоящих зимних опятах японцы обнаружили уникальное вещество, которое предохраняет организм от онкологических заболеваний, а еще – разные полезные витамины. Но, если у вас нет опыта в сборе грибов,...
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|Происшествия
|11.12.2017 11:01
Рыболовные снасти и косметические наборы похитили трое злоумышленников из круглосуточного магазина одного из хуторов Михайловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о краже около трех часов ночи сообщила продавщица. На мониторе видеонаблюдения женщина увидела, как ночные тати залезли в магазин, отжав окно. Взяв приглянувшийся товар, они сбежали с украденным. Но уже вскоре полицейские задержали грабителей. Как выяснилось, на "дело" пошли 21-летний местный житель, 17-летний студент колледжа и 15-летний школьник. Они сразу сознались в совершенном преступлении и вернули похищенное. Теперь преступному трио грозит наказание за кражу - до пяти лет тюрьмы.
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|Расследования
|11.12.2017 10:12
Видео от 01.07.2017 Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда признала недействительным договор поручительства по кредиту с фальшивой подписью инвалида. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В октябре Котовский райсуд отказал надзорному ведомству в аннулировании сделки ввиду истечения срока исковой давности. Однако в апелляции требования надзорного органа все-таки были удовлетворены. Напомним, «Высота 102» на протяжении всего года отслеживала развитие шокирующей кредитной истории, в которой не по своей вине оказался замешан 49-летний волгоградец Василий Аникин. С 2014 года он был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем...
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|Происшествия
|11.12.2017 10:10
Три человека пострадали в ДТП в Кумылженском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на 292 километре дороги "Жирновск - Вешенская". Водитель "Renault Sandero" не справился с управлением. Автомобиль, выехав на обочину, опрокинулся. В результате пострадали трое пассажиров - один мужчина и две женщины. С различными травмами они были госпитализированы.
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|Общество
|11.12.2017 09:11
«Вот такая картина сегодня прямо в центре Волгограда рядом с домом №26а по ул. Советской, - рассказали читатели, приславшие в редакцию ИА «Высота 102» фотофакты очередного безобразия. – Хорошо, конечно, что в городе делают дороги, но, может быть, пора и за тротуары взяться?». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий,...
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|Общество
|11.12.2017 08:54
В то время, когда многие волгоградцы жалуются на недостаток тепла в своих квартирах, в доме №31 по ул. Козловской Ворошиловского района – другая проблема. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, каждый раз с началом отопительного сезона температура в квартирах повышается до 30 градусов. Это пагубно сказывается на здоровье проживающих в этом доме, утверждают горожане. «Мы неоднократно обращались в УК «Ворошиловскую эксплуатирующую компанию», которая обслуживает наш дом, но нам отвечают, чтобы «мы открыли окно и жили так», - рассказывают жители. – Но нам кажется неразумным отапливать улицы Волгограда таким образом. Счета за отопление растут с каждым годом и являются большой частью...
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|Происшествия
|10.12.2017 21:02
Перелом основания и свода черепа получил сегодня мужчина в результате страшного ДТП на 771 километре трассы «Волгоград-Москва». Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль опрокинулся в кювет, после чего загорелся. Авария произошла около 18 часов неподалеку от Михайловки, куда в центральную районную больницу и госпитализировали пострадавшего. У мужчины, на вид которому 35-40 лет, диагностированы перелом плеча, травма живота и состояние шока третьей степени.
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|Общество
|10.12.2017 18:31
В эти минуты на улице Краснознаменской в центре Волгограда спецтехника приступила к демонтажу нелегального киоска по продаже сухофруктов, овощей и фруктов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», владельцы торгового объекта из ООО «Хорека-Волгоград-2005» до последней минуты всячески пытались препятствовать сносу. Продавец-арендатор продолжал торговлю даже после того, как объект обесточили. Однако через какое-то время киоскер все же пошел на контакт с представителями администрации и начал выносить на улицу ящики с продукцией. Хозяева строения забрали кондиционер, плафон и даже урну. После чего сотрудники специализированной службы приступили к подъему краном пустого ларька для его дальнейшей погрузки в грузовик. Сам торговый объект доставят на штрафстоянку. ...
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|Общество
|10.12.2017 18:20
Коррективы в план посещения Волгоградской области внес знаменитый Дед Мороз, который с командой телеведущих НТВ сегодня побывал в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», после раздачи подарков на Центральной набережной дедушка отправился в Волжский, где он посетил социальный центр «Вдохновение» и центр реабилитации для детей-инвалидов «Надежда». Однако изначально в Волжский Дед Мороз должен был выехать завтра. Также из планов знаменитого волшебника исчезла новогодняя дискотека. В понедельник знаменитый дедушка проведет в Волгограде пресс-конференцию и отчитается о том, сколько тонн подарков он раздал детям, а также о своих впечатлениях от визита в регион.
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|Общество
|10.12.2017 17:32 (Обновлено: 11.12.2017 10:04)
Впервые за долгие годы в городском саду Волгограда собираются залить каток, сообщает ИА «Высота 102». Площадка для организации одного из самых доступных зимних развлечений располагается рядом с колесом обозрения. Здесь практически все готово для открытия – смонтированы бортики, установлена касса, развешаны объявления с информацией, ждет посетителей павильон для выдачи коньков напрокат… Нет только самого главного - льда. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники компании «Южный полюс», заливка катка начнется, как только позволит погода. Неизвестно, насколько затянется ожидание, но пока прогнозы синоптиков никак не вписываются в предновогодние ожидания горожан. Согласно данным...
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