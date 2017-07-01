В Волгоградской области пострадали три пассажира перевернувшегося хетчбека

Теплая и влажная погода, установившаяся в Волгоградской области, стала поводом для опытных грибников подхватить лукошки и отправиться в декабрьский лес за… грибами. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, сейчас в лесах можно найти россыпи вешенок и так называемых зимних опят. Последние, научное название фламмулина, нужно собирать очень осторожно и только знающим людям, так как у них есть опасные двойники. Зато, как говорится в открытых источниках, в настоящих зимних опятах японцы обнаружили уникальное вещество, которое предохраняет организм от онкологических заболеваний, а еще – разные полезные витамины. Но, если у вас нет опыта в сборе грибов,...