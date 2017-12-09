В Волгоградской области на московской трассе легковушка улетела в кювет и загорелась

Перелом основания и свода черепа получил сегодня мужчина в результате страшного ДТП на 771 километре трассы «Волгоград-Москва». Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль опрокинулся в кювет, после чего загорелся. Авария произошла около 18 часов неподалеку от Михайловки, куда в центральную районную больницу и госпитализировали пострадавшего.

У мужчины, на вид которому 35-40 лет, диагностированы перелом плеча, травма живота и состояние шока третьей степени.



