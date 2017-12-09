В Волгоградской области Дед Мороз «запутал» следы

В эти минуты на улице Краснознаменской в центре Волгограда спецтехника приступила к демонтажу нелегального киоска по продаже сухофруктов, овощей и фруктов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», владельцы торгового объекта из ООО «Хорека-Волгоград-2005» до последней минуты всячески пытались препятствовать сносу. Продавец-арендатор продолжал торговлю даже после того, как объект обесточили. Однако через какое-то время киоскер все же пошел на контакт с представителями администрации и начал выносить на улицу ящики с продукцией. Хозяева строения забрали кондиционер, плафон и даже урну. После чего сотрудники специализированной службы приступили к подъему краном пустого ларька для его дальнейшей погрузки в грузовик. Сам торговый объект доставят на штрафстоянку. ...