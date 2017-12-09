|Общество
|10.12.2017 18:20
В Волгоградской области Дед Мороз «запутал» следы
Коррективы в план посещения Волгоградской области внес знаменитый Дед Мороз, который с командой телеведущих НТВ сегодня побывал в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», после раздачи подарков на Центральной набережной дедушка отправился в Волжский, где он посетил социальный центр «Вдохновение» и центр реабилитации для детей-инвалидов «Надежда». Однако изначально в Волжский Дед Мороз должен был выехать завтра. Также из планов знаменитого волшебника исчезла новогодняя дискотека. В понедельник знаменитый дедушка проведет в Волгограде пресс-конференцию и отчитается о том, сколько тонн подарков он раздал детям, а также о своих впечатлениях от визита в регион.
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|Происшествия
|10.12.2017 21:02
Перелом основания и свода черепа получил сегодня мужчина в результате страшного ДТП на 771 километре трассы «Волгоград-Москва». Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль опрокинулся в кювет, после чего загорелся. Авария произошла около 18 часов неподалеку от Михайловки, куда в центральную районную больницу и госпитализировали пострадавшего. У мужчины, на вид которому 35-40 лет, диагностированы перелом плеча, травма живота и состояние шока третьей степени.
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|Общество
|10.12.2017 18:31
В эти минуты на улице Краснознаменской в центре Волгограда спецтехника приступила к демонтажу нелегального киоска по продаже сухофруктов, овощей и фруктов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», владельцы торгового объекта из ООО «Хорека-Волгоград-2005» до последней минуты всячески пытались препятствовать сносу. Продавец-арендатор продолжал торговлю даже после того, как объект обесточили. Однако через какое-то время киоскер все же пошел на контакт с представителями администрации и начал выносить на улицу ящики с продукцией. Хозяева строения забрали кондиционер, плафон и даже урну. После чего сотрудники специализированной службы приступили к подъему краном пустого ларька для его дальнейшей погрузки в грузовик. Сам торговый объект доставят на штрафстоянку. ...
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|Общество
|10.12.2017 17:32
Впервые за долгие годы в городском саду Волгограда собираются залить каток, сообщает ИА «Высота 102». Площадка для организации одного из самых доступных зимних развлечений располагается рядом с колесом обозрения. Здесь практически все готово для открытия – смонтированы бортики, установлена касса, развешаны объявления с информацией, ждет посетителей павильон для выдачи коньков напрокат… Нет только самого главного - льда. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники компании «Южный полюс», заливка катка начнется, как только позволит погода. Неизвестно, насколько затянется ожидание, но пока прогнозы синоптиков никак не вписываются в предновогодние ожидания горожан. Согласно данным...
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|Общество
|10.12.2017 16:17
Подрядчик строительства «фонтана-убийцы» в Волгограде заплатит неустойку за ремонт фонтанов в Волжском
Почти 600 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту фонтанов в Волжском должна выплатить ЗАО «АСТИ Альфа». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, компания хотела взыскать с комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского, выступившего заказчиком работ, 248 тысяч рублей – сумму, которую внес подрядчик в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств по контакту. Однако представители компании не учли, что, согласно договору, эта сумма возвращается при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств. В свою очередь представители мэрии подали встречный иск с требованием взыскать с подрядчика неустойку в сумме почти 5...
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|Общество
|10.12.2017 14:48
Специалисты компании «Концессии водоснабжения» оперативно устранили аварию на внутриквартальных сетях водоотведения по ул. Качинцев,110. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, заявка от жителей о засорении трубы поступила в субботу вечером. Для оперативного устранения засора была перекрыта холодная вода на два дома 110 и 112 по ул. Качинцев. В настоящее время крупный засор устранен, специалисты прочистили свыше 400 метров трубопровода, извлекли оттуда сапоги и прочие посторонние предметы. Специалисты УК продолжают поквартирный обход и устраняют мелкие засоры в стояках. Подача холодной воды восстановлена на оба дома, работы по прочистке канализации планируется завершить до вечера.
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|Происшествия
|10.12.2017 13:53
В эти минуты на улице Кранознаменской в Центральном районе Волгограда начался демонтаж нелегального киоска по продаже сухофруктов, овощей и фруктов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», накануне городским властям не удалось это сделать, так как внутри павильона закрылась его хозяйка. Затем, вероятно, она сдала «вахту» охраны продавцу, который также не реагировал на призывы освободить павильон. Тем не менее городские службы уже обесточили объект. Этому всячески пыталась помешать энергичная женщина, называющая себя хозяйкой, которая угрожала уволить всех, в том числе обеспечивающих безопасность процесса демонтажа полицейских. Примечательно, что отсутствие света не повлияло на работу киоска - продавец, который арендует этот торговый объект,...
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|Экономика
|10.12.2017 13:25
Подведены итоги тринадцати из пятнадцати размещенных на сайте госзаказов лотов о привлечении кредитных средств на покрытие дефицита бюджета Волгоградской области и долговых обязательств региональной казны. Как сообщает ИА «Высота 102», единственным участником тринадцати аукционов, объявленных комитетом финансов Волгоградской области, и, соответственно, победителем стал Сбербанк. По двум аукционам протокола подведения итогов еще нет. Однако уже сейчас можно сказать, что уже состоявшееся оформление 10-миллиардного кредита обойдется Волгоградской области в 3 миллиарда рублей. Всего, напомним, Волгоградская область намеревается взять до конца года более 12 миллиардов рублей кредитных средств. Из-за того, что в аукционах принял участие единственный участник, сэкономить по итогам данной процедуры не...
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|Общество
|10.12.2017 11:58
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал незаконным распространение информации через интернет-магазины по продаже наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, синтетических наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Тракторозаводский районный суд, заявление в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц было подано прокурором района. Удовлетворяя заявление прокурора, суд исходил из того, что информация, распространяемая в интернете, способствует увеличению числа больных наркоманией и повышению уровня наркотизации общества. Решение суда является основанием для включения Роскомнадзором указанной информации в перечень запрещенных сайтов и сетевых адресов.
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|Аналитика
|10.12.2017 11:04
В сегодняшней программе: Ухудшение финансового состояния металлургического комбината "Красный Октябрь" грозит потерей стратегически важного для оборонной промышленности России предприятия. Почему собственника предприятия, скрывающегося за границей от уголовных дел, подозревают в выполнении "заокеанского" заказа, как владелец металлургических производств шантажирует власти чемпионатом мира по футболу и кто может остановить Остапа Бендера "нового разлива", а также сохранить легендарный "Красный Октябрь" для настоящего и будущего российской промышленности? Подробности - в видеосюжете.
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|Общество
|10.12.2017 10:18
Здание недостроенного детского сада и начальной школы выставлено на торги в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации городского округа, речь идет об объекте незавершенного строительства, включенного в программу приватизации городского имущества. Начальная цена здания со степенью готовности 71% общей площадью около 1,7 тыс. кв.м. с земельным участком более 8 тысяч кв.м. – около 13,5 миллиона рублей. Однако, скорее всего, покупатель не сможет использовать данный объект по назначению. Во-первых, из-за отсутствия проектно-сметной документации, во-вторых – из-за того, что техническое состояние здания оценено как ограниченно работоспособное.
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|Общество
|09.12.2017 21:09
ПАО «Волгоградэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании банкротом Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональной организации, поводом для обращения в суд стала задолженность регионального отделения за потребленную электроэнергию. Однако в организации не считают этот долг реальным. Так, в ПАО «Волгоградэнергосбыт», по словам работников общества, насчитали 3 миллиона рублей долга на том основании, что был пропущен межпроверочный срок трансформаторов и прибора учёта электроэнергии. «На основании этого поставщик электроэнергии по формальному признаку предъявил организации претензию, якобы, электроэнергия...
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|Спорт
|09.12.2017 19:21
Победой ватерполистов “Спартак-Волгоград” со счетом 10:7 (2:2; 4:3; 2:2; 2:0) завершилась их ответная домашняя встреча с венгерской командой "Мишкольци", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Игра в рамках четвертьфинала Кубка Европы проходила в плавательном комплексе “Спартак”. Счёт открыла команда гостей. Желая отыграться спартаковцы предприняли ряд атак. За 4 минуты до конца первого тайма волгоградцы сравняли счет, но через 40 секунд венгры забросили второй мяч. Волгоградцы забросили ответный мяч за 17,3 секунды до конца первого тайма. Второй временной отрезок остался за волгоградцами - 4:3. В середине третьего периода ватерполисты “Спартака” вели со счётом 7:5. Но к концу временного отрезка гости...
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|Экология
|09.12.2017 16:07
Четырех жителей Иловлинского района Волгоградской области суд признал виновными в нарушении требований Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения, в конце октября этого года мужчины рыбачили на реке Дон с использованием запрещенных орудий лова: донных удочек с количеством крючков по 14 и 15 штук, сетных ловушек (вентерей) длиной 1,8 м. При этом водных биологических ресурсов выловлено не было. По решению суда, каждому любителю незаконного лова предстоит выплатить административный штраф в размере 2000 рублей.
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|Общество
|09.12.2017 13:57
Усыхающие вязы на улице Невской в Волгограде заменят кленами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, в рамках комплексного благоустройства улицы подрядная организация планирует высадить несколько десятков крупномерных саженцев клена высотой до 4 метров. Сообщается, что вязы были обследованы группой агроэкологов. Как показал осмотр, зеленые насаждения пришли в неудовлетворительное и аварийное состояние: часть деревьев поражены заболеваниями и вредителями, а корневая система ослаблена. Новые деревья планируют высадить уже в этом году, если позволит погода. При надлежащем уходе саженцы клена способны вырастать за год на один метр и в короткий срок превратиться во взрослое...
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|Общество
|09.12.2017 12:14
Сегодня сквер около Царицынской оперы в Краснооктбрьском районе Волгограда, ставший уже традиционным местом для проведения митингов обманутых дольщиков, заняли несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», люди, а их собралось порядка 30 человек, в очередной раз потребовали достроить дом, который должны были сдать еще два года назад. По мнению дольщиков, а всего их насчитывается около 250 человек, застройщики – ООО «Стройснаб» и завод ЖБИК – лишь создают видимость строительного процесса. Так, ежедневно на стройку выходит по одному-два человека, которые якобы работают. На самом деле, заявили участники митинга, в доме до сих пор не могут возвести даже крышу....
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10 декабря 21:02
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В Волгоградской области Дед Мороз «запутал» следы
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Общество
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В Волгоградской области Дед Мороз «запутал» следы
10 декабря 17:32
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