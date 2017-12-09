Сегодня сквер около Царицынской оперы в Краснооктбрьском районе Волгограда, ставший уже традиционным местом для проведения митингов обманутых дольщиков, заняли несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», люди, а их собралось порядка 30 человек, в очередной раз потребовали достроить дом, который должны были сдать еще два года назад. По мнению дольщиков, а всего их насчитывается около 250 человек, застройщики – ООО «Стройснаб» и завод ЖБИК – лишь создают видимость строительного процесса. Так, ежедневно на стройку выходит по одному-два человека, которые якобы работают. На самом деле, заявили участники митинга, в доме до сих пор не могут возвести даже крышу....