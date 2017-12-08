|Общество
|10.12.2017 10:18
В Волжском продают недостроенную школу и детский сад
Здание недостроенного детского сада и начальной школы выставлено на торги в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации городского округа, речь идет об объекте незавершенного строительства, включенного в программу приватизации городского имущества. Начальная цена здания со степенью готовности 71% общей площадью около 1,7 тыс. кв.м. с земельным участком более 8 тысяч кв.м. – около 13,5 миллиона рублей. Однако, скорее всего, покупатель не сможет использовать данный объект по назначению. Во-первых, из-за отсутствия проектно-сметной документации, во-вторых – из-за того, что техническое состояние здания оценено как ограниченно работоспособное.
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Общество
|10.12.2017 11:58
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал незаконным распространение информации через интернет-магазины по продаже наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, синтетических наркотиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Тракторозаводский районный суд, заявление в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц было подано прокурором района. Удовлетворяя заявление прокурора, суд исходил из того, что информация, распространяемая в интернете, способствует увеличению числа больных наркоманией и повышению уровня наркотизации общества. Решение суда является основанием для включения Роскомнадзором указанной информации в перечень запрещенных сайтов и сетевых адресов.
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|Аналитика
|10.12.2017 11:04
В сегодняшней программе: Ухудшение финансового состояния металлургического комбината "Красный Октябрь" грозит потерей стратегически важного для оборонной промышленности России предприятия. Почему собственника предприятия, скрывающегося за границей от уголовных дел, подозревают в выполнении "заокеанского" заказа, как владелец металлургических производств шантажирует власти чемпионатом мира по футболу и кто может остановить Остапа Бендера "нового разлива", а также сохранить легендарный "Красный Октябрь" для настоящего и будущего российской промышленности? Подробности - в видеосюжете.
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|Общество
|09.12.2017 21:09
ПАО «Волгоградэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании банкротом Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональной организации, поводом для обращения в суд стала задолженность регионального отделения за потребленную электроэнергию. Однако в организации не считают этот долг реальным. Так, в ПАО «Волгоградэнергосбыт», по словам работников общества, насчитали 3 миллиона рублей долга на том основании, что был пропущен межпроверочный срок трансформаторов и прибора учёта электроэнергии. «На основании этого поставщик электроэнергии по формальному признаку предъявил организации претензию, якобы, электроэнергия...
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|Спорт
|09.12.2017 19:21
Победой ватерполистов “Спартак-Волгоград” со счетом 10:7 (2:2; 4:3; 2:2; 2:0) завершилась их ответная домашняя встреча с венгерской командой "Мишкольци", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Игра в рамках четвертьфинала Кубка Европы проходила в плавательном комплексе “Спартак”. Счёт открыла команда гостей. Желая отыграться спартаковцы предприняли ряд атак. За 4 минуты до конца первого тайма волгоградцы сравняли счет, но через 40 секунд венгры забросили второй мяч. Волгоградцы забросили ответный мяч за 17,3 секунды до конца первого тайма. Второй временной отрезок остался за волгоградцами - 4:3. В середине третьего периода ватерполисты “Спартака” вели со счётом 7:5. Но к концу временного отрезка гости...
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|Экология
|09.12.2017 16:07
Четырех жителей Иловлинского района Волгоградской области суд признал виновными в нарушении требований Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения, в конце октября этого года мужчины рыбачили на реке Дон с использованием запрещенных орудий лова: донных удочек с количеством крючков по 14 и 15 штук, сетных ловушек (вентерей) длиной 1,8 м. При этом водных биологических ресурсов выловлено не было. По решению суда, каждому любителю незаконного лова предстоит выплатить административный штраф в размере 2000 рублей.
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|Общество
|09.12.2017 13:57
Усыхающие вязы на улице Невской в Волгограде заменят кленами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, в рамках комплексного благоустройства улицы подрядная организация планирует высадить несколько десятков крупномерных саженцев клена высотой до 4 метров. Сообщается, что вязы были обследованы группой агроэкологов. Как показал осмотр, зеленые насаждения пришли в неудовлетворительное и аварийное состояние: часть деревьев поражены заболеваниями и вредителями, а корневая система ослаблена. Новые деревья планируют высадить уже в этом году, если позволит погода. При надлежащем уходе саженцы клена способны вырастать за год на один метр и в короткий срок превратиться во взрослое...
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|Общество
|09.12.2017 12:14
Сегодня сквер около Царицынской оперы в Краснооктбрьском районе Волгограда, ставший уже традиционным местом для проведения митингов обманутых дольщиков, заняли несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», люди, а их собралось порядка 30 человек, в очередной раз потребовали достроить дом, который должны были сдать еще два года назад. По мнению дольщиков, а всего их насчитывается около 250 человек, застройщики – ООО «Стройснаб» и завод ЖБИК – лишь создают видимость строительного процесса. Так, ежедневно на стройку выходит по одному-два человека, которые якобы работают. На самом деле, заявили участники митинга, в доме до сих пор не могут возвести даже крышу....
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|Происшествия
|09.12.2017 10:37
Три человека пострадали в опрокинувшейся в кювет "Škoda Octavia" в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около трех часов ночи на 11 км дороги "Самойловка-Шумилинская". Водитель иномарки превысил скорость и потерял управление. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. В ДТП травмы получили трое пассажиров: две женщины 27 и 30 лет, а также 28-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.
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|Расследования
|09.12.2017 08:52
В Арбитражный суд Волгоградской области поступило новое - второе исковое заявление о признании банкротом Волгоградского металлургического комбината (ВМК) "Красный Октябрь". Его, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на суд, подала Межрайонная инспекция ФНС №2 по Волгоградской области. По данным налоговиков, долги "Красного Октября" превышают более 600 млн рублей. Акции и имущество "Красного Октября" в настоящее время арестованы в рамках расследования уголовных дел в отношении владельца "Красного Октября" Дмитрия Герасименко, который объявлен в международный розыск. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч 4. ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Герасименко инкриминируется незаконный вывод...
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|Общество
|09.12.2017 08:23
Арестованное за долги здание заводоуправления Волгоградского тракторного завода, расположенное на площади им. Дзержинского, 1, продано новому собственнику законно. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске бывшему владельцу объекта - ОАО "Территория промышленного развития "ВГТЗ" - в требованиях о признании недействительными торгов по продаже здания и договора купли-продажи арестованного имущества. Как следует из материалов дела, указанное имущество было передано в конце мая этого года на основании постановления пристава-исполнителя в территориальное управление Росимущества на реализацию на открытых торгах. Начальная продажная цена объекта была определена в сумме 36 миллионов 640 тысяч рублей без учета НДС. Общая площадь здания...
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|Экономика
|09.12.2017 06:19
Почти 200 тысяч рублей должен выплатить индивидуальный предприниматель из Волгоградской области Александр Цатуров службе весового контроля республики Башкортостан. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, в такую сумму предпринимателю оценили вред, причиненный автомобильной дороге его тяжеловесным транспортным средством два года назад. Грузовик "MAN", который следовал по маршруту Лысьва-Самара, прошел весовой контроль в апреле 2015 года на 39 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. Тогда было зафиксировано превышение допустимых осевых нагрузок транспортного средства. Предпринимателю выставили "счет", но в добровольном порядке он оплачивать его не стал, что и послужило основанием для обращения ведомства в суд. У предпринимателя есть возможность обжаловать...
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|Общество
|09.12.2017 05:41
Несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по федеральным государственным программам в МКОУ «Средняя школа №17» Палласовского района Волгоградской области стало поводом для приостановления действия государственной аккредитации образовательного учреждения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ председателя комитета образования и науки Волгоградской области Ларисы Савиной. Как следует из текста приказа, на устранение нарушений школе дан шестимесячный срок – до конца мая 2018 года. Соответствующее уведомление направлено также в администрацию Палласовского района и Палласовскую городскую прокуратуру. Между тем, по сведениям информагентства, учебный процесс в школе приостанавливаться не будет, качество обучения будут поднимать без отрыва от образовательной деятельности.
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|Аналитика
|08.12.2017 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времени
Смотрите сегодня в программе: для проверки подлинности подписей в поддержку первого регионального референдума в избирательной комиссии Волгоградской области привлекут почерковедов. Идет следствие: попытка беглого собственника «Красного Октября» вернуть через суд доступ к арестованным акциям не удалась. Год экологии завершается - работа продолжается: экологический совет при региональной думе на месте ознакомился с проблемами Калачевского района. Счастье, умноженное на 2015 младенцев: прошедший ноябрь в Волгоградской области оказался «урожайным» на детей и оригинальные имена. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Здравоохранение
|08.12.2017 18:55
Уникальная операция, проведенная специалистами Волгоградского областного уронефрологического центра, спасла здоровье и жизнь 45-летней пациентке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного комитета здравоохранения, женщина обратилась к врачам еще в августе. При обследовании у нее нашли четыре опухоли в правой почке и одну 25-сантиметровую опухоль в левой. Они давили на соседние органы, а в случае их разрыва угрожали жизни женщины. Чтобы удалить проблемные новообразования были сделаны две эндоскопические операции (это хирургические операции, проводящиеся через небольшой разрез или прокол диаметром несколько миллиметров - прим. ред. ИА "Высота 102"). Одну провели в сентябре, а другую - так называемую лапароскопическую резекцию...
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|Общество
|08.12.2017 18:07
В эти минуты в Центральном районе Волгограда начался демонтаж нескольких нестационарных торговых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, согласно решениям суда, вступившим в законную силу, все они признаны незаконным и подлежат сносу. Работы по демонтажу проводятся силами департамента городского хозяйства администрации Волгограда, являющегося заказчиком работ по обновлению общественных территорий, включая те улицы, где в настоящее время стоят нелегальные ларьки и павильоны. Работы по сносу проводятся, в частности, на Привокзальной площади. Напомним, еще в начале сентября администрация Центрального района инициировала демонтаж трех незаконных нестационарных торговых объектов. В конце 90-х годов их сдали в эксплуатацию как...
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