|Общество
|09.12.2017 13:57
В центре Волгограда вместо старых вязов высадят четырехметровые клены
Усыхающие вязы на улице Невской в Волгограде заменят кленами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, в раках комплексного благоустройства улицы подрядная организация планирует высадить несколько десятков крупномерных саженцев клена высотой до 4 метров. Сообщается, что вязы были обследованы группой агроэкологов. Как показал осмотр, зеленые насаждения пришли в неудовлетворительное и аварийное состояние: часть деревьев поражены заболеваниями и вредителями, а корневая система ослаблена. Новые деревья планируют высадить уже в этом году, если позволит погода. При надлежащем уходе саженцы клена способны вырастать за год на один метр и в короткий срок превратиться во взрослое дерево с пышной кроной.
На улице Невской в настоящее время идут работы по мощению пешеходной зоны тротуарной плиткой. В ближайшее время здесь появятся новые скамейки, урны и освещение, а на месте остановок общественного транспорта - современные остановочные павильоны.
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|Общество
|09.12.2017 12:14
Сегодня сквер около Царицынской оперы в Краснооктбрьском районе Волгограда, ставший уже традиционным местом для проведения митингов обманутых дольщиков, заняли несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», люди, а их собралось порядка 30 человек, в очередной раз потребовали достроить дом, который должны были сдать еще два года назад. По мнению дольщиков, а всего их насчитывается около 250 человек, застройщики – ООО «Стройснаб» и завод ЖБИК – лишь создают видимость строительного процесса. Так, ежедневно на стройку выходит по одному-два человека, которые якобы работают. На самом деле, заявили участники митинга, в доме до сих пор не могут возвести даже крышу....
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|Происшествия
|09.12.2017 10:37
Три человека пострадали в опрокинувшейся в кювет "Škoda Octavia" в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, аврия произошла около трех часов ночи на 11 км дороги "Самойловка-Шумилинская". Водитель иномарки превысил скорость и потерял управление. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. В ДТП травмы получили трое пассажиров: две женщины 27 и 30 лет, а также 28-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.
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|Происшествия
|09.12.2017 10:36
Один человек пострадал при столкновении трактора и легковушки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне утром в Центральном районе на улице 62-й Армии. Водитель "Лады Приора", проезжая по ремонтируемому участку, потерял управление и врезался в стоящий посередине дороги трактор. При столкновении пострадал 28-летний пассажир "Лады". С травмами мужчина был отправлен в больницу. Водитель легковушки сбежал с места аварии.
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|Происшествия
|09.12.2017 09:29
Мужчина погиб при пожаре в городе Котово, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Свердлова поступил накануне около трех часов дня. Огонь был потушен жильцами дома еще до приезда пожарных подразделений. При осмотре квартиры был найден 56-летний погибший мужчина. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной трагедии.
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|Расследования
|09.12.2017 08:52
В Арбитражный суд Волгоградской области поступило новое - второе исковое заявление о признании банкротом Волгоградского металлургического комбината (ВМК) "Красный Октябрь". Его, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на суд, подала Межрайонная инспекция ФНС №2 по Волгоградской области. По данным налоговиков, долги "Красного Октября" превышают более 600 млн рублей. Акции и имущество "Красного Октября" в настоящее время арестованы в рамках расследования уголовных дел в отношении владельца "Красного Октября" Дмитрия Герасименко, который объявлен в международный розыск. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч 4. ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Герасименко инкриминируется незаконный вывод...
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|Общество
|09.12.2017 08:23
Арестованное за долги здание заводоуправления Волгоградского тракторного завода, расположенное на площади им. Дзержинского, 1, продано новому собственнику законно. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске бывшему владельцу объекта - ОАО "Территория промышленного развития "ВГТЗ" - в требованиях о признании недействительными торгов по продаже здания и договора купли-продажи арестованного имущества. Как следует из материалов дела, указанное имущество было передано в конце мая этого года на основании постановления пристава-исполнителя в территориальное управление Росимущества на реализацию на открытых торгах. Начальная продажная цена объекта была определена в сумме 36 миллионов 640 тысяч рублей без учета НДС. Общая площадь здания...
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|Экономика
|09.12.2017 06:19
Почти 200 тысяч рублей должен выплатить индивидуальный предприниматель из Волгоградской области Александр Цатуров службе весового контроля республики Башкортостан. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, в такую сумму предпринимателю оценили вред, причиненный автомобильной дороге его тяжеловесным транспортным средством два года назад. Грузовик "MAN", который следовал по маршруту Лысьва-Самара, прошел весовой контроль в апреле 2015 года на 39 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. Тогда было зафиксировано превышение допустимых осевых нагрузок транспортного средства. Предпринимателю выставили "счет", но в добровольном порядке он оплачивать его не стал, что и послужило основанием для обращения ведомства в суд. У предпринимателя есть возможность обжаловать...
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|Общество
|09.12.2017 05:41
Несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по федеральным государственным программам в МКОУ «Средняя школа №17» Палласовского района Волгоградской области стало поводом для приостановления действия государственной аккредитации образовательного учреждения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ председателя комитета образования и науки Волгоградской области Ларисы Савиной. Как следует из текста приказа, на устранение нарушений школе дан шестимесячный срок – до конца мая 2018 года. Соответствующее уведомление направлено также в администрацию Палласовского района и Палласовскую городскую прокуратуру. Между тем, по сведениям информагентства, учебный процесс в школе приостанавливаться не будет, качество обучения будут поднимать без отрыва от образовательной деятельности.
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|Аналитика
|08.12.2017 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времени
Смотрите сегодня в программе: для проверки подлинности подписей в поддержку первого регионального референдума в избирательной комиссии Волгоградской области привлекут почерковедов. Идет следствие: попытка беглого собственника «Красного Октября» вернуть через суд доступ к арестованным акциям не удалась. Год экологии завершается - работа продолжается: экологический совет при региональной думе на месте ознакомился с проблемами Калачевского района. Счастье, умноженное на 2015 младенцев: прошедший ноябрь в Волгоградской области оказался «урожайным» на детей и оригинальные имена. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Здравоохранение
|08.12.2017 18:55
Уникальная операция, проведенная специалистами Волгоградского областного уронефрологического центра, спасла здоровье и жизнь 45-летней пациентке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного комитета здравоохранения, женщина обратилась к врачам еще в августе. При обследовании у нее нашли четыре опухоли в правой почке и одну 25-сантиметровую опухоль в левой. Они давили на соседние органы, а в случае их разрыва угрожали жизни женщины. Чтобы удалить проблемные новообразования были сделаны две эндоскопические операции (это хирургические операции, проводящиеся через небольшой разрез или прокол диаметром несколько миллиметров - прим. ред. ИА "Высота 102"). Одну провели в сентябре, а другую - так называемую лапароскопическую резекцию...
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|Общество
|08.12.2017 18:07
В эти минуты в Центральном районе Волгограда начался демонтаж нескольких нестационарных торговых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, согласно решениям суда, вступившим в законную силу, все они признаны незаконным и подлежат сносу. Работы по демонтажу проводятся силами департамента городского хозяйства администрации Волгограда, являющегося заказчиком работ по обновлению общественных территорий, включая те улицы, где в настоящее время стоят нелегальные ларьки и павильоны. Работы по сносу проводятся, в частности, на Привокзальной площади. Напомним, еще в начале сентября администрация Центрального района инициировала демонтаж трех незаконных нестационарных торговых объектов. В конце 90-х годов их сдали в эксплуатацию как...
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|Общество
|08.12.2017 17:56
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели очередной этап мониторинга качества домов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг. Общественники проверили качество предоставляемого переселенцам нового жилья и пришли к выводу, что большинство из домов и квартир имеют строительные недостатки, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ. Так, жильцы домов № 45 и 47 поселка Водстрой в Светлоярском районе въехали в новые квартиры в октябре текущего года и сразу отметили некачественно установленные пластиковые окна – они не...
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|Происшествия
|08.12.2017 17:34 (Обновлено: 08.12.2017 17:34)
Буквально в 100 метрах от больничного комплекса на улице Землячки сегодня в 15.20 столкнулись две легковушки. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, одна из пассажирок получила сотрясение мозга. 25-летнюю женщину, которая, как выяснилось, ждет ребенка, тут же госпитализировали в больницу №25.
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|Расследования
|08.12.2017 16:47
Год и восемь месяцев колонии-поселения получил житель Михайловского района за подделку решения районного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского облсуда, два года назад к С.В. Чекункову за юридической помощью обратилась местная жительница. Чтобы "отработать" полученный гонорар в 28 тысяч рублей, мужчина сделал фальшивую копию судебного документа. В интернете он нашел похожее решение и вписал в него нужные данные. По этому "липовому" документу женщине, расторгавшей договор с одним из обществ с ограниченной ответственностью, должны были вернуть 213 тысяч рублей. Когда подлог вскрылся Чекункова обвинили в мошенничестве и подлоге. В том же суде, документы которого он подделал, ему и...
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|Экономика
|08.12.2017 16:00
Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики? - На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали...
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