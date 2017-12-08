







Усыхающие вязы на улице Невской в Волгограде заменят кленами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, в раках комплексного благоустройства улицы подрядная организация планирует высадить несколько десятков крупномерных саженцев клена высотой до 4 метров. Сообщается, что вязы были обследованы группой агроэкологов. Как показал осмотр, зеленые насаждения пришли в неудовлетворительное и аварийное состояние: часть деревьев поражены заболеваниями и вредителями, а корневая система ослаблена. Новые деревья планируют высадить уже в этом году, если позволит погода. При надлежащем уходе саженцы клена способны вырастать за год на один метр и в короткий срок превратиться во взрослое дерево с пышной кроной.

На улице Невской в настоящее время идут работы по мощению пешеходной зоны тротуарной плиткой. В ближайшее время здесь появятся новые скамейки, урны и освещение, а на месте остановок общественного транспорта - современные остановочные павильоны.







