В Волгоградский Арбитражный суд поступил новый иск о банкротстве комбината "Красный Октябрь"

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило новое - второе исковое заявление о признании банкротом Волгоградского металлургического комбината (ВМК) "Красный Октябрь". Его, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на суд, подала Межрайонная инспекция ФНС №2 по Волгоградской области. По данным налоговиков, долги "Красного Октября" превышают более 600 млн рублей. Акции и имущество "Красного Октября" в настоящее время арестованы в рамках расследования уголовных дел в отношении владельца "Красного Октября" Дмитрия Герасименко, который объявлен в международный розыск. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч 4. ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Герасименко инкриминируется незаконный вывод активов комбината на сумму более 6 млрд руб.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", вместе с тем, первое исковое заявление швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом, поступившие на той недели, Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения.

Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International являются скрывающийся сегодня за границей Дмитрий Герасименко и украинский олигарх Игорь Коломойский. По сведениям информагентства, беглый фигурант пяти уголовных дел никогда не скрывал своих тесных связей с Коломойским. Так, в частных беседах он хвастался личным знакомством с украинским олигархом через свою мать, которая заведовала финансами одного из предприятий, хозяином которого является украинский бизнесмен.

В пятницу в Москве на совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, посвященного развитию оборонного комплекса страны, рассмотрели вопрос и о ситуации на стратегическом волгоградском предприятии «Красный Октябрь». В совещании принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В частности, на федеральном уровне обсуждались вопросы и о восстановлении производственных мощностей «Красного Октября» с учетом потребностей оборонной промышленности.

Между тем, собственник «Красного Октября» Дмитрий Герасименко по видеосвязи с Кипра, где он скрывается от уголовного преследования, продолжает обвинять региональные власти в имеющихся финансовых проблемах металлургического комбината. При этом он не чурается и шантажа, заявляя о том, что, если бы власти с ним договорились, он мог бы остановить предприятие перед чемпионатом мира по футболу, чтобы не шокировать гостей города «рыжим дымом» от вредного производства.