Волгоградские хирурги спасли женщину с пятью опухолями почек





Уникальная операция, проведенная специалистами Волгоградского областного уронефрологического центра, спасла здоровье и жизнь 45-летней пациентке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного комитета здравоохранения, женщина обратилась к врачам еще в августе. При обследовании у нее нашли четыре опухоли в правой почке и одну 25-сантиметровую опухоль в левой. Они давили на соседние органы, а в случае их разрыва угрожали жизни женщины. Чтобы удалить проблемные новообразования были сделаны две эндоскопические операции (это хирургические операции, проводящиеся через небольшой разрез или прокол диаметром несколько миллиметров - прим. ред. ИА "Высота 102"). Одну провели в сентябре, а другую - так называемую лапароскопическую резекцию спустя всего два месяца. Выяснилось, что одна из опухолей была злокачественной. Операции прошли успешно. После недельного наблюдения ее выписали из больницы.







