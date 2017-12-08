Во дворах Волжского появятся новогодние ёлки









В этом году в Волжском впервые состоится праздник дворовых ёлок. Во дворах города установят новогодние ёлки, около которых пройдут праздничные представления, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города.

Новогодние ёлки будут установлены силами управляющих компаний или товариществ собственников жилья, а также горожан. С этой целью в Волжском проводится городской конкурс «Лучший новогодний дворик». Участникам предлагается празднично оформить свой двор: установить ёлку, украсить ее гирляндами и игрушками, развесить световую иллюминацию. Приветствуется обустройство катков и горок, установка снежных или ледяных фигур, других новогодних конструкций.

Победители конкурса будут награждены ценными подарками и грамотами организатора – администрации Волжского.

На сегодня в числе участников - несколько управляющих компаний, муниципальных предприятий. Поступают заявки от жителей. Напомним, документы на участие необходимо направлять в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского по адресу: ул. 19 Партсъезда, 30, или на электронный адрес: [email protected] Справки по телефону комитета: 8(8443)41-31-43.

Отметим, в конце декабря будет организован общегородской новогодний праздник дворовых ёлок. В выходной день во дворах ребят и взрослых порадуют конкурсами и подарками Дед Мороз и Снегурочка. В проведении праздников активное участие примут представители общественных округов города.







