В Волгоградской области наркоплантатор получил 15 суток исправительных работ

360 часов исправительных работ получил житель Котельниковского района, вырастивший на своем дворе почти полсотни кустов конопли. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня облсуд оставил в силе наказание, назначенное Е.В Янмаеву районным судом. Прошлой осенью он собрал семена дикорастущей конопли, а этой весной посадил их в своем дворе. Все лето он прилежно ухаживал за растениями, а осенью собрал "урожай". Правда, воспользоваться собранным ему не удалось. Наркотики у мужчины нашли полицейские. Свою вину он признал, и его дело было рассмотрено в особом порядке. Этот факт, а также наличие других смягчающих обстоятельств обусловило данный приговор.