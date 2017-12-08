



Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели очередной этап мониторинга качества домов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг. Общественники проверили качество предоставляемого переселенцам нового жилья и пришли к выводу, что большинство из домов и квартир имеют строительные недостатки, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ.





Так, жильцы домов № 45 и 47 поселка Водстрой в Светлоярском районе въехали в новые квартиры в октябре текущего года и сразу отметили некачественно установленные пластиковые окна – они не плотно закрываются, через них проникает холод и влага, они запотевают, в некоторых квартирах появился грибок и плесень. В большинстве квартир криво установлены входные и межкомнатные двери, местами отсутствует или разбита напольная плитка. В квартирах дома № 45 собирается конденсат на канализационных трубах, а в доме № 47 неисправна вентиляция.

«Кроме того, мы крайне недовольны тем, что с нас взимали различную оплату за подключение к инженерным сетям и другим коммуникациям. Когда мы въезжали, не были подключены ни вода, ни газ, ни свет», – рассказала жительница дома № 45 Галина Тимченко.





С похожими проблемами столкнулись граждане, въехавшие месяц назад в новые дома по улицам Ватутина и Стадионная в городе Краснослободск Среднеахтубинского района: неработающая вентиляция, скопление конденсата на трубах и натяжных потолках, отсутствие отопления в ванных и туалетах, неисправная электропроводка. Согласно техническому паспорту, в указанных домах должны быть установлены железные двери в квартиры, а по факту все они деревянные. По словам жителей, на их обращения в местную администрацию с просьбой устранить строительные недочеты им ответили, что договор с управляющей организацией еще не заключен, а «подрядчик с объектов ушел, значит, и «поезд ушел».





В новый дом по улице Кирова 174А в городе Калач-на-Дону Волгоградской области люди не хотят пока въезжать, потому что его состояние вызывает у них множество нареканий. Ни на одной из подъездных дверей нет доводчиков и замков, ввиду отсутствия порога вся вода от осадков поступает прямо в подъезд, штукатурка по периметру цоколя постоянно намокает, отмостка сделана без уклона и с трещинами у стен дома. Дверное полотно межкомнатных дверей больше проемов, они не закрываются. Относительно благополучная картина была зафиксирована активистами ОНФ только в доме по улице Чекмарева, 23 в Калаче-на-Дону – единственное нарекание вызывает качество установки входных дверей в квартиры, которые не прилегают к проемам.





«Неправильно, когда радостное событие переезда из ветхих или аварийных домов превращается для людей в борьбу со строительной халтурой. Все собранные нами данные по региону будут доведены до профильных структур областной администрации и прокуратуры. Проблемы переселенцев из аварийного жилья мы планируем обсудить в ходе «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который состоится в Москве 18-19 декабря», – сообщил активист ОНФ в Волгоградской области Давид Макян.







