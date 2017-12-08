|Общество
|08.12.2017 17:56(Обновлено: 08.12.2017 18:01)
В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесенью
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели очередной этап мониторинга качества домов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг. Общественники проверили качество предоставляемого переселенцам нового жилья и пришли к выводу, что большинство из домов и квартир имеют строительные недостатки, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ.
Так, жильцы домов № 45 и 47 поселка Водстрой в Светлоярском районе въехали в новые квартиры в октябре текущего года и сразу отметили некачественно установленные пластиковые окна – они не плотно закрываются, через них проникает холод и влага, они запотевают, в некоторых квартирах появился грибок и плесень. В большинстве квартир криво установлены входные и межкомнатные двери, местами отсутствует или разбита напольная плитка. В квартирах дома № 45 собирается конденсат на канализационных трубах, а в доме № 47 неисправна вентиляция.
«Кроме того, мы крайне недовольны тем, что с нас взимали различную оплату за подключение к инженерным сетям и другим коммуникациям. Когда мы въезжали, не были подключены ни вода, ни газ, ни свет», – рассказала жительница дома № 45 Галина Тимченко.
С похожими проблемами столкнулись граждане, въехавшие месяц назад в новые дома по улицам Ватутина и Стадионная в городе Краснослободск Среднеахтубинского района: неработающая вентиляция, скопление конденсата на трубах и натяжных потолках, отсутствие отопления в ванных и туалетах, неисправная электропроводка. Согласно техническому паспорту, в указанных домах должны быть установлены железные двери в квартиры, а по факту все они деревянные. По словам жителей, на их обращения в местную администрацию с просьбой устранить строительные недочеты им ответили, что договор с управляющей организацией еще не заключен, а «подрядчик с объектов ушел, значит, и «поезд ушел».
В новый дом по улице Кирова 174А в городе Калач-на-Дону Волгоградской области люди не хотят пока въезжать, потому что его состояние вызывает у них множество нареканий. Ни на одной из подъездных дверей нет доводчиков и замков, ввиду отсутствия порога вся вода от осадков поступает прямо в подъезд, штукатурка по периметру цоколя постоянно намокает, отмостка сделана без уклона и с трещинами у стен дома. Дверное полотно межкомнатных дверей больше проемов, они не закрываются. Относительно благополучная картина была зафиксирована активистами ОНФ только в доме по улице Чекмарева, 23 в Калаче-на-Дону – единственное нарекание вызывает качество установки входных дверей в квартиры, которые не прилегают к проемам.
«Неправильно, когда радостное событие переезда из ветхих или аварийных домов превращается для людей в борьбу со строительной халтурой. Все собранные нами данные по региону будут доведены до профильных структур областной администрации и прокуратуры. Проблемы переселенцев из аварийного жилья мы планируем обсудить в ходе «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который состоится в Москве 18-19 декабря», – сообщил активист ОНФ в Волгоградской области Давид Макян.
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Двое работников базы топлива станции имени М. Горького обвиняются в растрате вверенного им имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, обвиняемые почти каждую ночную смену сливали из резервуара, расположенного на территории базы, дизельное топливо, а затем продавали его по заниженной цене. По данным следствия, таким образом им удалось похитить почти 700 литров топлива. Они попались на краже 160 литров, которые слили из резервуара, но были задержаны на месте преступления. Они сознались в содеянном и добровольно возместили ущерб. Их дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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Год и восемь месяцев колонии-поселения получил житель Михайловского района за подделку решения районного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского облсуда, два года назад к С.В. Чекункову за юридической помощью обратилась местная жительница. Чтобы "отработать" полученный гонорар в 28 тысяч рублей, мужчина сделал фальшивую копию судебного документа. В интернете он нашел похожее решение и вписал в него нужные данные. По этому "липовому" документу женщине, расторгавшей договор с одним из обществ с ограниченной ответственностью, должны были вернуть 213 тысяч рублей. Когда подлог вскрылся Чекункова обвинили в мошенничестве и подлоге. В том же суде, документы которого он подделал, ему и...
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|08.12.2017 14:50
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|08.12.2017 14:34
О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном совещании экологического совета Волгоградской областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Встреча прошла в Калаче-на-Дону под руководством председателя экосовета, вице-спикера регионального парламента Ирины Соловьевой. Одним из основных стал вопрос об организации в районе вывоза твердых коммунальных отходов. О "мусорной" проблеме рассказал глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин. По его словам, в 2018 году в районе планировалось построить мусорный полигон площадью 20 гектаров. Он должен был обслуживать, помимо Калачевского, также Чернышковский, Клетский и Суровикинский районы. Однако...
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|08.12.2017 14:15
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Волгоградский государственный новый экспериментальный театр покупает за четверть миллиона рублей имущественные права на использование пьесы "Боинг-Боинг" Марка Камолетти. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Планируется, что эту комедийную пьесу, которая считается легендой французского театра 20 века, волгоградские зрители увидят в 2018 году. Согласно документам закупки, которая осуществляется у единственного поставщика, заказчик рассчитывает не только "отбить" вложенное, но и заработать. Планируемая сумма валового сбора от постановки за весь 2018 год ожидается в размере около 1,8 миллиона рублей - в 7 раз больше, чем расходы на покупку неисключительных прав на использование пьесы. К...
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|08.12.2017 13:04
На сегодняшнем совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, посвященного развитию оборонного комплекса страны, рассмотрели вопрос и о ситуации на стратегическом волгоградском предприятии «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в совещании принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В частности, на федеральном уровне обсуждались вопросы и о восстановлении производственных мощностей «Красного Октября» с учетом потребностей оборонной промышленности. Между тем, собственник «Красного Октября» Дмитрий Герасименко по видеосвязи с Кипра, где он скрывается от уголовного преследования, продолжает обвинять региональные власти в имеющихся финансовых проблемах металлургического комбината. При этом он не чурается и шантажа, заявляя о том,...
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|Общество
|08.12.2017 12:11
Более 41 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на создание регионального организационно-технического комплекса оперативного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, часть третьего этажа здания на проспекте Ленина, 9 планируется перестроить под новые служебные помещения, которые «начинят» современным оборудованием и куда будет стекаться информация от МЧС, других экстренных служб, силовых структур. Создание комплекса оперативного управления должно стать частью проекта "Безопасный город". Так как здание на проспекте Ленина,9 является объектом культурного наследия регионального значения, то к работам допустят только специализированную организацию, имеющую лицензию на право работы в данной сфере. В частности, исполнители должны будут отреставрировать наружную...
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|08.12.2017 12:01
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|08.12.2017 12:00
Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики? - На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали...
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|Экономика
|08.12.2017 11:55 (Обновлено: 08.12.2017 13:56)
ОАО «Волгоградский судостроительный завод» пополнило перечень предприятий Волгоградской области, имеющих долги по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, на заводе имеется просроченная задолженность по зарплате перед 164 работниками в размере 754 тысяч рублей. Ранее, напомним, практически постоянные «места» в списке предприятий-должников занимали предприятия, находящиеся в стадии банкротства, в частности, ОАО «Волгоградский бройлер», ООО Птицефабрика «Кумылженская», ООО «Камышинская отделочная фабрика». В то же время из перечня должников были вычеркнуты ОАО «Завод ЖБИ и конструкций» и ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» в связи с погашением задолженности перед работниками. Всего же в Волгоградской области долг предприятий по зарплате составляет на 1 декабря...
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|Происшествия
|08.12.2017 11:06
Большегрузный фургон почти с двумя тысячами бутылок "паленой" водки и коньяка задержали полицейские под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на нелегального торговца спиртным вышли, когда он продал местному жителю 90 бутылок коньяка и 40 бутылок водки известных брендов всего за восемь тысяч рублей. При обыске в машине бутлегера нашли весь его товар. Мужчина, уроженец Кабардино-Балкарии, рассказал правоохранителям, что продавал алкоголь "с колес" по дороге в Самару. Сейчас проводятся экспертизы изъятой продукции и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Один из главных вопросов - сколько всего контрафакта было продано подпольным торговцем.
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8 декабря 17:56
В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесенью 1
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8 декабря 17:56
В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесенью 1
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