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Расследования
 08.12.2017 17:35

В Волгоградской области двое сотрудников базы по ночам сливали топливо на продажу

Двое работников базы топлива станции имени М. Горького обвиняются в растрате вверенного им имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, обвиняемые почти каждую ночную смену сливали из резервуара, расположенного на территории базы, дизельное топливо, а затем продавали его по заниженной цене. По данным следствия, таким образом им удалось похитить почти 700 литров топлива. Они попались на краже 160 литров, которые слили из резервуара, но были задержаны на месте преступления. Они сознались в содеянном и добровольно возместили ущерб. Их дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также,  как и все остальные сверстники,  он...

Расследования 08.12.2017 17:57

360 часов исправительных работ получил житель Котельниковского района, вырастивший на своем дворе почти полсотни кустов конопли. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня облсуд оставил в силе наказание, назначенное Е.В Янмаеву районным судом. Прошлой осенью он собрал семена дикорастущей конопли, а этой весной посадил их в своем дворе. Все лето он прилежно ухаживал за растениями, а осенью собрал "урожай". Правда,  воспользоваться собранным ему не удалось. Наркотики у мужчины нашли полицейские. Свою вину он признал, и его дело было рассмотрено в особом порядке. Этот факт, а также наличие других смягчающих  обстоятельств обусловило данный  приговор.  
Прочитана: 51 раз
Общество 08.12.2017 17:56 (Обновлено: 08.12.2017 18:01)

В Волгоградской области новые дома для переселенцев треснули по швам и покрылись плесенью Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели очередной этап мониторинга качества домов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг. Общественники проверили качество предоставляемого переселенцам нового жилья и пришли к выводу, что большинство из домов и квартир  имеют строительные недостатки, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ.  Так, жильцы домов № 45 и 47 поселка Водстрой в Светлоярском районе въехали в новые квартиры в октябре текущего года и сразу отметили некачественно установленные пластиковые окна – они не...
Прочитана: 45 раз
Происшествия 08.12.2017 17:34 (Обновлено: 08.12.2017 17:34)

Буквально в 100 метрах от больничного комплекса на улице Землячки сегодня в 15.20 столкнулись две легковушки. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, одна из пассажирок получила сотрясение мозга. 25-летнюю женщину, которая, как выяснилось, ждет ребенка, тут же госпитализировали в больницу №25.
Прочитана: 191 раз
Расследования 08.12.2017 16:47

Год и восемь месяцев колонии-поселения получил житель Михайловского района за подделку решения районного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского облсуда, два года назад к С.В. Чекункову за юридической помощью обратилась местная жительница. Чтобы "отработать" полученный гонорар в 28 тысяч рублей, мужчина сделал фальшивую копию судебного документа. В интернете он нашел похожее решение и вписал в него нужные данные. По этому "липовому" документу женщине, расторгавшей договор с одним из обществ с ограниченной ответственностью, должны были вернуть 213 тысяч рублей. Когда подлог вскрылся Чекункова обвинили в мошенничестве и подлоге. В том же суде, документы которого он подделал, ему и...
Прочитана: 605 раз
Здравоохранение 08.12.2017 15:20

2015 детей - 1018 мальчиков и 997 девочек - родились в Волгоградской области в прошедшем ноябре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального комитета здравоохранения. Самыми популярными именами для детей, рожденных в последний месяц осени-2017, являлись: Александр, Артем, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Максим, Федор, Анастасия, Александра, Варвара, Елизавета, Дарья, Мария, Ульяна, Софья. Отделами ЗАГС также регистрировались новые граждане с редкими именами. Это - Ален, Гордей, Диомин, Лукьян, Марсель, Маркус, Мирослав, Радомир, Серафим, Апполинария, Алексия, Аксинья, Афина, Глафира, Златослава, Мелиса, Николь, Риана.
Прочитана: 2717 раз
Общество 08.12.2017 14:50

Полина Вергун вошла в состав федерального президиума "Опоры России" Председатель Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полина Вергун избрана членом Президиума правления Общероссийской общественной организации "Опора России", сообщает ИА "Высота 102". Обновленный состав Президиума утвержден на заседании этой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Опираясь на большой опыт управленческой и общественной деятельности, Полина Вергун в составе Президиума Правления "Опоры России" будет принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в области предпринимательской деятельности, способствовать продвижению и эффективной реализации реформы сферы обращения с отходами. Под ее руководством Группа Компаний "Чистый город" сегодня работает в 7 субъектах РФ страны, в трех из них внедряет новую реформу отрасли...
Прочитана: 4329 раз
Общество 08.12.2017 14:34

Мусор и "нитратная" вода угрожают Калачу-на-Дону Волгоградской области О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном совещании экологического совета Волгоградской областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Встреча прошла в Калаче-на-Дону под руководством председателя экосовета, вице-спикера регионального парламента Ирины Соловьевой. Одним из основных стал вопрос об организации в районе вывоза твердых коммунальных отходов. О "мусорной" проблеме рассказал глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин.  По его словам, в 2018 году в районе планировалось построить мусорный полигон площадью 20 гектаров. Он должен был обслуживать, помимо Калачевского, также Чернышковский, Клетский и Суровикинский районы. Однако...
Прочитана: 3155 раз
Экономика 08.12.2017 14:15

Новые Chery Tiggo – получить максимальную выгодуАвтомобили Chery Tiggo отличаются хорошим сочетанием комфорта, удобства управления и выгодной ценой. Подробнее о линейке Chery Tiggo и спецпредложениях на покупку новых автомобилей ИА «Высота 102» рассказали сотрудники официального дилерcкого центра Chery компании «Волга-Раст». Chery Tiggo 2 – спортивный дизайн и отличное управление на трассе и за ее пределами. Запоминающийся образ кроссовера Chery Tiggo 2 создает оригинальная решетка радиатора, выполненная в форме бриллианта, совместно с LED-фарами. Приборная панель выглядит не только современно, но и эргономично. Отделка салона гармонирует по цветовой гамме с цветами кузова.  Передняя подвеска McPherson и задняя полузависимая пружинная...
Прочитана: 762 раз
Культура 08.12.2017 13:11

Волгоградский НЭТ планирует сделать кассу на похождениях парижского ловеласа Волгоградский государственный новый экспериментальный театр покупает за четверть миллиона рублей имущественные права на использование пьесы "Боинг-Боинг" Марка Камолетти. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Планируется, что эту комедийную пьесу, которая считается легендой французского театра 20 века, волгоградские зрители увидят в 2018 году. Согласно документам закупки, которая осуществляется у единственного поставщика, заказчик рассчитывает не только "отбить" вложенное, но и заработать. Планируемая сумма валового сбора от постановки за весь 2018 год ожидается в размере около 1,8 миллиона рублей - в 7 раз больше, чем расходы на покупку неисключительных прав на использование пьесы. К...
Прочитана: 1335 раз
Экономика 08.12.2017 13:04

На сегодняшнем совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, посвященного развитию оборонного комплекса страны, рассмотрели вопрос и о ситуации на стратегическом волгоградском предприятии «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в совещании принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В частности, на федеральном уровне обсуждались вопросы и о восстановлении производственных мощностей «Красного Октября» с учетом потребностей оборонной промышленности.  Между тем, собственник «Красного Октября» Дмитрий Герасименко по видеосвязи с Кипра, где он скрывается от уголовного преследования, продолжает обвинять региональные власти в имеющихся финансовых проблемах металлургического комбината. При этом он не чурается и шантажа, заявляя о том,...
Прочитана: 8730 раз
Общество 08.12.2017 12:11

Более 41 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на создание регионального организационно-технического комплекса оперативного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, часть третьего этажа здания на проспекте Ленина, 9 планируется перестроить под новые служебные помещения, которые «начинят» современным оборудованием и куда будет стекаться информация от МЧС, других экстренных служб, силовых структур. Создание комплекса оперативного управления должно стать частью проекта "Безопасный город". Так как здание на проспекте Ленина,9 является объектом культурного наследия регионального значения, то к работам допустят только специализированную организацию, имеющую лицензию на право работы в данной сфере. В частности, исполнители должны будут отреставрировать наружную...
Прочитана: 4898 раз
Общество 08.12.2017 12:01

С сегодняшнего дня на набережной им. 62-й Армии в Волгограде вводится новая схема организации дорожного движения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в связи с завершением строительства Нулевой рокадной магистрали и предстоящим введением новой дороги в эксплуатацию, планируется увеличение транспортных потоков на Нижней террасе набережной. Поэтому на пересечении набережной им. 62-й Армии и проезда, ведущего от Речпорта, вводится круговое движение. Здесь уже появились дорожные знаки "Круговое движение", нанесена соответствующая разметка. Меняется схема движения и в противоположной части рокадной дороги: при выезде с ул. Химической на пр. им. Ленина разрешен только правый поворот. Как ожидается, нулевая продольная,...
Прочитана: 5012 раз
Экономика 08.12.2017 12:00

Юрий Чехов: «МАН» высветил все слабые места регионального бизнеса Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики? - На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали...
Прочитана: 11853 раз
Экономика 08.12.2017 11:55 (Обновлено: 08.12.2017 13:56)

ОАО «Волгоградский судостроительный завод» пополнило перечень предприятий Волгоградской области, имеющих долги по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, на заводе имеется просроченная задолженность по зарплате перед 164 работниками в размере 754 тысяч рублей. Ранее, напомним, практически постоянные «места» в списке предприятий-должников занимали предприятия, находящиеся в стадии банкротства, в частности, ОАО «Волгоградский бройлер», ООО Птицефабрика «Кумылженская», ООО «Камышинская отделочная фабрика». В то же время из перечня должников были вычеркнуты ОАО «Завод ЖБИ и конструкций» и ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» в связи с погашением задолженности перед работниками. Всего же в Волгоградской области долг предприятий по зарплате составляет на 1 декабря...
Прочитана: 1296 раз
Происшествия 08.12.2017 11:06

Большегрузный фургон почти с двумя тысячами бутылок "паленой" водки и коньяка задержали полицейские под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на нелегального торговца спиртным вышли, когда он продал местному жителю 90 бутылок коньяка и 40 бутылок водки известных брендов всего за восемь тысяч рублей. При обыске в машине бутлегера нашли весь его товар. Мужчина, уроженец Кабардино-Балкарии, рассказал правоохранителям, что продавал алкоголь "с колес" по дороге в Самару. Сейчас проводятся экспертизы изъятой продукции и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Один из главных вопросов - сколько всего контрафакта было продано подпольным торговцем. 
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