Привокзальные «шалманы» в Волгограде пошли под снос







В эти минуты в Центральном районе Волгограда начался демонтаж нескольких нестационарных торговых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, согласно решениям суда, вступившим в законную силу, все они признаны незаконным и подлежат сносу. Работы по демонтажу проводятся силами департамента городского хозяйства администрации Волгограда, являющегося заказчиком работ по обновлению общественных территорий, включая те улицы, где в настоящее время стоят нелегальные ларьки и павильоны. Работы по сносу проводятся, в частности, на Привокзальной площади. Напомним, еще в начале сентября администрация Центрального района инициировала демонтаж трех незаконных нестационарных торговых объектов. В конце 90-х годов их сдали в эксплуатацию как капитальные строения. При этом, по техническим характеристикам эти объекты не являлись единым многофункциональным комплексом. Кроме того, отсутствовал ряд необходимых для введения в эксплуатацию документов, в том числе разрешение на строительство. Торговля в этих павильонах до последнего момента велась с многочисленными нарушениями. Свои обоснованные претензии к работе павильонов предъявляли и волгоградцы: они не однократно обращали внимание городских властей, что территории возле павильонов замусорены, должным образом не убираются, а сами объекты являются притяжением асоциальных элементов. Нелегальность объектов признана решением суда, которое уже вступило в законную силу, все три объекта подлежат демонтажу. Однако муниципалитету удалось демонтировать только лишь один из них.

Демонтаж проводится собственными силами коммунальных служб города, на снос незаконных объектов вышла техника и несколько бригад рабочих.



