Волгоградского предпринимателя наказали за вред башкирским дорогам

Год и восемь месяцев колонии-поселения получил житель Михайловского района за подделку решения районного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского облсуда, два года назад к С.В. Чекункову за юридической помощью обратилась местная жительница. Чтобы "отработать" полученный гонорар в 28 тысяч рублей, мужчина сделал фальшивую копию судебного документа. В интернете он нашел похожее решение и вписал в него нужные данные. По этому "липовому" документу женщине, расторгавшей договор с одним из обществ с ограниченной ответственностью, должны были вернуть 213 тысяч рублей. Когда подлог вскрылся Чекункова обвинили в мошенничестве и подлоге. В том же суде, документы которого он подделал, ему и...

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