|Аналитика
|08.12.2017 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времени
Смотрите сегодня в программе: для проверки подлинности подписей в поддержку первого регионального референдума в избирательной комиссии Волгоградской области привлекут почерковедов. Идет следствие: попытка беглого собственника «Красного Октября» вернуть через суд доступ к арестованным акциям не удалась. Год экологии завершается - работа продолжается: экологический совет при региональной думе на месте ознакомился с проблемами Калачевского района. Счастье, умноженное на 2015 младенцев: прошедший ноябрь в Волгоградской области оказался «урожайным» на детей и оригинальные имена.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Здравоохранение
|08.12.2017 18:55
Уникальная операция, проведенная специалистами Волгоградского областного уронефрологического центра, спасла здоровье и жизнь 45-летней пациентке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного комитета здравоохранения, женщина обратилась к врачам еще в августе. При обследовании у нее нашли четыре опухоли в правой почке и одну 25-сантиметровую опухоль в левой. Они давили на соседние органы, а в случае их разрыва угрожали жизни женщины. Чтобы удалить проблемные новообразования были сделаны две эндоскопические операции (это хирургические операции, проводящиеся через небольшой разрез или прокол диаметром несколько миллиметров - прим. ред. ИА "Высота 102"). Одну провели в сентябре, а другую - так называемую лапароскопическую резекцию...
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|Общество
|08.12.2017 18:07
В эти минуты в Центральном районе Волгограда начался демонтаж нескольких нестационарных торговых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, согласно решениям суда, вступившим в законную силу, все они признаны незаконным и подлежат сносу. Работы по демонтажу проводятся силами департамента городского хозяйства администрации Волгограда, являющегося заказчиком работ по обновлению общественных территорий, включая те улицы, где в настоящее время стоят нелегальные ларьки и павильоны. Работы по сносу проводятся, в частности, на Привокзальной площади. Напомним, еще в начале сентября администрация Центрального района инициировала демонтаж трех незаконных нестационарных торговых объектов. В конце 90-х годов их сдали в эксплуатацию как...
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|Расследования
|08.12.2017 17:57
360 часов исправительных работ получил житель Котельниковского района, вырастивший на своем дворе почти полсотни кустов конопли. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня облсуд оставил в силе наказание, назначенное Е.В Янмаеву районным судом. Прошлой осенью он собрал семена дикорастущей конопли, а этой весной посадил их в своем дворе. Все лето он прилежно ухаживал за растениями, а осенью собрал "урожай". Правда, воспользоваться собранным ему не удалось. Наркотики у мужчины нашли полицейские. Свою вину он признал, и его дело было рассмотрено в особом порядке. Этот факт, а также наличие других смягчающих обстоятельств обусловило данный приговор.
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|Общество
|08.12.2017 17:56
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели очередной этап мониторинга качества домов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг. Общественники проверили качество предоставляемого переселенцам нового жилья и пришли к выводу, что большинство из домов и квартир имеют строительные недостатки, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ. Так, жильцы домов № 45 и 47 поселка Водстрой в Светлоярском районе въехали в новые квартиры в октябре текущего года и сразу отметили некачественно установленные пластиковые окна – они не...
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|Расследования
|08.12.2017 17:35
Двое работников базы топлива станции имени М. Горького обвиняются в растрате вверенного им имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, обвиняемые почти каждую ночную смену сливали из резервуара, расположенного на территории базы, дизельное топливо, а затем продавали его по заниженной цене. По данным следствия, таким образом им удалось похитить почти 700 литров топлива. Они попались на краже 160 литров, которые слили из резервуара, но были задержаны на месте преступления. Они сознались в содеянном и добровольно возместили ущерб. Их дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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|Происшествия
|08.12.2017 17:34 (Обновлено: 08.12.2017 17:34)
Буквально в 100 метрах от больничного комплекса на улице Землячки сегодня в 15.20 столкнулись две легковушки. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, одна из пассажирок получила сотрясение мозга. 25-летнюю женщину, которая, как выяснилось, ждет ребенка, тут же госпитализировали в больницу №25.
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|Расследования
|08.12.2017 16:47
Год и восемь месяцев колонии-поселения получил житель Михайловского района за подделку решения районного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского облсуда, два года назад к С.В. Чекункову за юридической помощью обратилась местная жительница. Чтобы "отработать" полученный гонорар в 28 тысяч рублей, мужчина сделал фальшивую копию судебного документа. В интернете он нашел похожее решение и вписал в него нужные данные. По этому "липовому" документу женщине, расторгавшей договор с одним из обществ с ограниченной ответственностью, должны были вернуть 213 тысяч рублей. Когда подлог вскрылся Чекункова обвинили в мошенничестве и подлоге. В том же суде, документы которого он подделал, ему и...
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|Экономика
|08.12.2017 16:00
Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики? - На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали...
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|Здравоохранение
|08.12.2017 15:20
2015 детей - 1018 мальчиков и 997 девочек - родились в Волгоградской области в прошедшем ноябре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального комитета здравоохранения. Самыми популярными именами для детей, рожденных в последний месяц осени-2017, являлись: Александр, Артем, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Максим, Федор, Анастасия, Александра, Варвара, Елизавета, Дарья, Мария, Ульяна, Софья. Отделами ЗАГС также регистрировались новые граждане с редкими именами. Это - Ален, Гордей, Диомин, Лукьян, Марсель, Маркус, Мирослав, Радомир, Серафим, Апполинария, Алексия, Аксинья, Афина, Глафира, Златослава, Мелиса, Николь, Риана.
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|Общество
|08.12.2017 14:50
Председатель Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полина Вергун избрана членом Президиума правления Общероссийской общественной организации "Опора России", сообщает ИА "Высота 102". Обновленный состав Президиума утвержден на заседании этой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Опираясь на большой опыт управленческой и общественной деятельности, Полина Вергун в составе Президиума Правления "Опоры России" будет принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в области предпринимательской деятельности, способствовать продвижению и эффективной реализации реформы сферы обращения с отходами. Под ее руководством Группа Компаний "Чистый город" сегодня работает в 7 субъектах РФ страны, в трех из них внедряет новую реформу отрасли...
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|Общество
|08.12.2017 14:34
О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном совещании экологического совета Волгоградской областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Встреча прошла в Калаче-на-Дону под руководством председателя экосовета, вице-спикера регионального парламента Ирины Соловьевой. Одним из основных стал вопрос об организации в районе вывоза твердых коммунальных отходов. О "мусорной" проблеме рассказал глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин. По его словам, в 2018 году в районе планировалось построить мусорный полигон площадью 20 гектаров. Он должен был обслуживать, помимо Калачевского, также Чернышковский, Клетский и Суровикинский районы. Однако...
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|Экономика
|08.12.2017 14:15
Автомобили Chery Tiggo отличаются хорошим сочетанием комфорта, удобства управления и выгодной ценой. Подробнее о линейке Chery Tiggo и спецпредложениях на покупку новых автомобилей ИА «Высота 102» рассказали сотрудники официального дилерcкого центра Chery компании «Волга-Раст». Chery Tiggo 2 – спортивный дизайн и отличное управление на трассе и за ее пределами. Запоминающийся образ кроссовера Chery Tiggo 2 создает оригинальная решетка радиатора, выполненная в форме бриллианта, совместно с LED-фарами. Приборная панель выглядит не только современно, но и эргономично. Отделка салона гармонирует по цветовой гамме с цветами кузова. Передняя подвеска McPherson и задняя полузависимая пружинная...
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|Культура
|08.12.2017 13:11
Волгоградский государственный новый экспериментальный театр покупает за четверть миллиона рублей имущественные права на использование пьесы "Боинг-Боинг" Марка Камолетти. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Планируется, что эту комедийную пьесу, которая считается легендой французского театра 20 века, волгоградские зрители увидят в 2018 году. Согласно документам закупки, которая осуществляется у единственного поставщика, заказчик рассчитывает не только "отбить" вложенное, но и заработать. Планируемая сумма валового сбора от постановки за весь 2018 год ожидается в размере около 1,8 миллиона рублей - в 7 раз больше, чем расходы на покупку неисключительных прав на использование пьесы. К...
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|Экономика
|08.12.2017 13:04
На сегодняшнем совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, посвященного развитию оборонного комплекса страны, рассмотрели вопрос и о ситуации на стратегическом волгоградском предприятии «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в совещании принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В частности, на федеральном уровне обсуждались вопросы и о восстановлении производственных мощностей «Красного Октября» с учетом потребностей оборонной промышленности. Между тем, собственник «Красного Октября» Дмитрий Герасименко по видеосвязи с Кипра, где он скрывается от уголовного преследования, продолжает обвинять региональные власти в имеющихся финансовых проблемах металлургического комбината. При этом он не чурается и шантажа, заявляя о том,...
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|Общество
|08.12.2017 12:11
Более 41 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на создание регионального организационно-технического комплекса оперативного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, часть третьего этажа здания на проспекте Ленина, 9 планируется перестроить под новые служебные помещения, которые «начинят» современным оборудованием и куда будет стекаться информация от МЧС, других экстренных служб, силовых структур. Создание комплекса оперативного управления должно стать частью проекта "Безопасный город". Так как здание на проспекте Ленина,9 является объектом культурного наследия регионального значения, то к работам допустят только специализированную организацию, имеющую лицензию на право работы в данной сфере. В частности, исполнители должны будут отреставрировать наружную...
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8 декабря 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времени 9
8 декабря 18:55
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Аналитика
8 декабря 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времени 9
7 декабря 20:00
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