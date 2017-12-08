Энергетики оставляют волгоградских инвалидов по слуху без связи с внешним миром

ПАО «Волгоградэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании банкротом Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональной организации, поводом для обращения в суд стала задолженность регионального отделения за потребленную электроэнергию. Однако в организации не считают этот долг реальным. Так, в ПАО «Волгоградэнергосбыт», по словам работников общества, насчитали 3 миллиона рублей долга на том основании, что был пропущен межпроверочный срок трансформаторов и прибора учёта электроэнергии. «На основании этого поставщик электроэнергии по формальному признаку предъявил организации претензию, якобы, электроэнергия потреблялась неучтённо, и распространил действия формального признака на период с января по ноябрь, включив в расчёт не только выходные и праздничные дни, но и все 24 часа в сутки, а не 8 часов рабочих. Мы, естественно никогда не сможем оплатить такой суммы по причине отсутствия денег», - рассказали в волгоградском региональном отделении Всероссийского общества глухих. Так, содержание штата из 18 человек обходится в 150 тысяч рублей в месяц. Претензии энергетиков намного превышают даже годовой бюджет общества.

Между тем, в настоящее время в общественной некоммерческой организации насчитывается около 22 тысяч инвалидов по слуху. В обществе работают 30 сурдопереводчиков, которые ежегодно оказывают помощь испытывающим проблемы со слухом более чем в 12 тысячах случаях.

Все социально-бытовые вопросы инвалиды решают через общество. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия, есть условия для занятий спортом. Всего этого в случае признания организации банкротом могут лишиться инвалиды по слуху, но самое главное – связи с социцумом.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о ситуации, в которой оказались многие организации Волгоградской области, в том числе социальной направленности, в результате действий ПАО «Волгоградэнергосбыт», которое взыскивает огромные суммы по формальным признакам. В настоящее время в Волгоградской областной думе создана рабочая группа по изучению сложившейся ситуации, а также по выработке предложений для изменения правительственных актов, которые обеспечили «лазейку» для энергетиков взыскивать огромные суммы не за реальное воровство электроэнергии, а лишь на основании формальных оснований. Однако на решение этих вопросов, безусловно, понадобится немало времени. Инвалиды по слуху готовы отстаивать право своей организации на существование. Но боятся, что их просто никто не услышит.



