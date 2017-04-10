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Общество
 09.12.2017 08:23

Суд в Волгограде признал законным продажу арестованного за долги здания заводоуправления ВГТЗ

Арестованное за долги здание заводоуправления Волгоградского тракторного завода, расположенное на площади им. Дзержинского, 1, продано новому собственнику законно. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске бывшему владельцу объекта - ОАО "Территория промышленного развития "ВГТЗ" - в требованиях о признании недействительными торгов по продаже здания и договора купли-продажи арестованного имущества. Как следует из материалов дела, указанное имущество было передано в конце мая этого года на основании постановления пристава-исполнителя в территориальное управление Росимущества на реализацию на открытых торгах. Начальная продажная цена объекта была определена в сумме 36 миллионов 640 тысяч рублей без учета НДС. Общая площадь здания составляет 9 889,7 кв.м. Торги состоялись в июле этого года. Победителем было признано ООО "Техноспектр". По мнению истца, договор купли-продажи здания заводоуправления является недействительной (ничтожной) сделкой. По мнению суда, при проведении оспариваемых торгов, установленный законодательством порядок извещения об их проведении нарушен не был. Не соответствуют действительности и доводы истца о том, что имущество было продано незаконно по заниженной цене. Так, согласно данным об оценке спорного объекта недвижимости, которую провели специалисты ООО "Центр судебных экспертиз и экспертных исследований "ГрадЭкс", рыночная стоимость здания заводоуправления составляет 36 миллионов 640 тысяч рублей. В этой связи суд не усмотрел правовых оснований для удовлетворения исковых требований.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, в настоящее время большая часть территории тракторного завода заброшена, на ней располагаются полуразрушенные цеха. В апреле этого года жители одобрили проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, которые касаются будущего заброшенной территории двух заводов - тракторного и кислородного. Это 158 га земли, расположенные на берегу Волги. Новый статус предусматривает нахождение на этой территории предприятий, но невысокого класса опасности с так называемым "белым" производством. Также появляется возможность строить на этой территории объекты общественно-делового и культурно-развлекательного назначения, а при условии соблюдения экологических требований, и жилые комплексы с необходимой социальной инфраструктурой. О том, как выглядит заброшенная территория с высоты птичьего полета - в видеоматериале от 10.04.2017.


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