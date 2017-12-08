Полина Вергун вошла в состав федерального президиума "Опоры России"









Председатель Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полина Вергун избрана членом Президиума правления Общероссийской общественной организации "Опора России", сообщает ИА "Высота 102". Обновленный состав Президиума утвержден на заседании этой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Опираясь на большой опыт управленческой и общественной деятельности, Полина Вергун в составе Президиума Правления "Опоры России" будет принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в области предпринимательской деятельности, способствовать продвижению и эффективной реализации реформы сферы обращения с отходами. Под ее руководством Группа Компаний "Чистый город" сегодня работает в 7 субъектах РФ страны, в трех из них внедряет новую реформу отрасли обращения с ТКО в статусе регионального оператора.

"Опора России" - крупнейшее предпринимательское сообщество страны. В структуре общественной организации работают профильные комитеты и комиссии по ключевым темам, деятельность которых направлена на выработку предложений, способствующих развитию предпринимательства в России.



