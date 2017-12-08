Новые Chery Tiggo – получить максимальную выгоду

Автомобили Chery Tiggo отличаются хорошим сочетанием комфорта, удобства управления и выгодной ценой. Подробнее о линейке Chery Tiggo и спецпредложениях на покупку новых автомобилей ИА «Высота 102» рассказали сотрудники официального дилерcкого центра Chery компании «Волга-Раст».





Chery Tiggo 2 – спортивный дизайн и отличное управление на трассе и за ее пределами.

Запоминающийся образ кроссовера Chery Tiggo 2 создает оригинальная решетка радиатора, выполненная в форме бриллианта, совместно с LED-фарами. Приборная панель выглядит не только современно, но и эргономично. Отделка салона гармонирует по цветовой гамме с цветами кузова.













Передняя подвеска McPherson и задняя полузависимая пружинная подвеска позволяют машине при езде эффективно скрадывать неровности дороги, сохранять устойчивость в поворотах. У автомобиля дорожный просвет равен 186 мм, поэтому на нем не страшны ни неровности на дорогах, ни бордюры на парковках.

Бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. Он адаптирован для российских условий, может использовать топливо марки АИ-92.

Безопасность автомобиля реализована на самом высоком уровне – это две подушки безопасности, парктроник, камера заднего вида, датчик контроля давления в шинах, круиз-контроль.













Chery Tiggo 3 NEW – надежность и уверенность городского кроссовера.

К Chery Tiggo 3 NEW привлекает внимание яркий и выразительный дизайн, в частности оригинальные легкосплавные 17-дюймовые диски, и хромированные защитные молдинги боковых дверей.













У Tiggo 3 NEW – светодиодные дневные ходовые огни, благодаря расположению которых автомобиль выделяется из потока машин на дороге. Салон у кроссовера эргономичный и практичный, отделка сделана из комбинации ткани и экокожи. В приборной панели – бортовой компьютер.

Оптимальных настроек ходовой системы позволяет добиться задняя полузависимая, пружинная, с амортизаторами подвеска, а спереди – стандартный МакФерсон.

В кроссовере двигатель мощностью 126 л.с., в качестве привода ГРМ используется цепь. Вместе с вариатором силовая установка обеспечивает надежную работу в любых условиях.

Машина полностью адаптирована к условиям России: имеется обогрев зеркал и окон, двигатель можно заправлять бензином АИ-92. В Chery Tiggo 3 NEW есть штатная противоугонная система, а наличие задних парковочных камер упрощает процесс парковки.





Chery Tiggo 5 NEW – новые возможности в управлении кроссовером.

Chery Tiggo 5 NEW – стильный современный кроссовер, напоминающий тигра. Обводы светодиодной головной оптики и стильные задние фонари подтверждают такое восприятие авто. Оригинальные диски, выполненные из алюминиевого сплава диаметром 17 дюймов, завершают образ автомобиля.













Салон оснащен эргономичными сидениями. Передние кресла можно регулировать в нескольких направлениях, поэтому даже высокому человеку тут будет комфортно. Особый шарм дизайну придают декоративные вставки по бокам центральной панели. Приборная панель выполнена в спортивном стиле. Использована одна цветовая гамма, чтобы не отвлекать водителя от управления автомобилем.













Подвеска в Chery Tiggo 5 NEW может настраиваться автоматически в зависимости от текущих дорожных условий. Хорошие внедорожные показатели кроссовера обеспечиваются высоким в 190 мм клиренсом и 48-ью процентами максимально преодолеваемым уклоном. На автомобиле установлен двухлитровый двигатель. Система start-stop экономит топливо при эксплуатации машины в городе. А система стабилизации BOSCH ESP позволяет удерживать автомобиль в колее при проезде крутых поворотов.

Защита водителя и пассажиров в Chery Tiggo 5 NEW реализована на хорошем уровне. В базовой комплектации установлено две фронтальных и две боковые подушки безопасности. Изготовленный из высококачественной стали кузов имеет запрограммированные векторы сжатия. Дополнительную безопасность обеспечивают камеры заднего вида, а также парктроник и встроенная система защиты от угонов.

Автомобиль хорошо адаптировали к отечественным условиям. Теперь двигатель значительно проще заводится в морозы. Подогрев сидений, доработанная система отопления позволит чувствовать себя комфортно в салоне зимой.





Для покупателей новых автомобилей:

Chery Tiggo 2 – с максимальной выгодой до 140 000 рублей*. При покупке нового кроссовера действуют специальные программы.

Chery Tiggo 3 NEW – с максимальной выгодой до 160 000 рублей*. Для этой модели действует целый ряд уникальных предложений, позволяющих существенно сэкономить.

Chery Tiggo 5 NEW – с выгодой до 195 000 рублей*.

Записаться на тест-драйв можно в официальном дилерcком центре Chery компании «Волга-Раст», ДЦ «Автомастер» по адресу г. Волгоград, ул. Новодвинская, 31 или по телефону (8442) 26-47-47





*Детальная информация о действующих акциях размещена на сайте компании «АВТОМАСТЕР» .



