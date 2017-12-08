Волжские студенты принимают поздравления









Почти 200 первокурсников из различных вузов Волжского прошли посвящение в студенты на общегородском мероприятии, которое состоялось в ДК «ВГС». Инициаторы праздника – представители Молодежной администрации.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волжского, общегородское посвящение в студенты в Волжском состоялось впервые. В фойе ДК «ВГС» собрались лучшие представители студенческого сообщества из числа только что поступивших в вузы ребят. Это юноши и девушки, имеющие отличные результаты по итогам ЕГЭ, достигшие высоких результатов в общественной жизни, в творческой или спортивной деятельности.

Глава города Игорь Воронин поздравил ребят с посвящением в студенты: «Первокурсники, вы – будущее Волжского. У вас большие возможности. Сохраните сегодняшний драйв и после окончания института, чтобы энергия студента, а завтра высококлассного специалиста служила городу».

Ребята представили свои концертные сольные и коллективные выступления. В ходе мероприятия первокурсники дали клятву студента, написанную активом Молодежной администрации города. Организаторы устроили конкурсы, дискотеку и танцевальный мастер-класс от клуба латино-американских танцев.