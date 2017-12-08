На сегодняшнем совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, посвященного развитию оборонного комплекса страны, рассмотрели вопрос и о ситуации на стратегическом волгоградском предприятии «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в совещании принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В частности, на федеральном уровне обсуждались вопросы и о восстановлении производственных мощностей «Красного Октября» с учетом потребностей оборонной промышленности.

Между тем, собственник «Красного Октября» Дмитрий Герасименко по видеосвязи с Кипра, где он скрывается от уголовного преследования, продолжает обвинять региональные власти в имеющихся финансовых проблемах металлургического комбината. При этом он не чурается и шантажа, заявляя о том, что, если бы власти с ним договорились, он мог бы остановить предприятие перед чемпионатом мира по футболу, чтобы не шокировать гостей города «рыжим дымом» от вредного производства. В настоящее время, напомним, арестованы акции, счета и имущество «Красного Октября» за огромные долги, в том числе по налогам, собственник предприятия продолжает сокращать уникальный и опытный персонал. В Волгограде все чаще раздаются призывы к федеральному центру взять ситуацию, сложившуюся на стратегическом предприятии страны, под контроль правительства РФ.







