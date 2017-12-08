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Общество
 08.12.2017 14:34

Мусор и "нитратная" вода угрожают Калачу-на-Дону Волгоградской области



О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном совещании экологического совета Волгоградской областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Встреча прошла в Калаче-на-Дону под руководством председателя экосовета, вице-спикера регионального парламента Ирины Соловьевой. Одним из основных стал вопрос об организации в районе вывоза твердых коммунальных отходов. О "мусорной" проблеме рассказал глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин. 



По его словам, в 2018 году в районе планировалось построить мусорный полигон площадью 20 гектаров. Он должен был обслуживать, помимо Калачевского, также Чернышковский, Клетский и Суровикинский районы. Однако к работам по его обустройству так и не приступили, а планируемый срок сдачи объекта отодвинули до 2020 года. В тоже время из 13 поселений, находящихся на территории района, централизованный сбор и утилизация твердых отходов есть только в четырех. Так, в Калаче-на-Дону, где проживают около 25 тысяч человек, сбором и вывозом мусора занимается МУП "Водоканал" на двух мусоровозах. Отходы доставляют в Светлоярский район на полигон "Комус", находящийся почти в 100 километрах. Более удачен пример Береславского поселения. Там, согласно заключенному договору на сбор и утилизацию отходов, местная администрация установила контейнеры, а компания "Комус" сама забирает и вывозит мусор. 
В поселениях, где централизованного вывоза мусора нет, жители решают проблему самостоятельно. Как итог - образуются свалки. Из 18 свалок в районе в настоящее время действуют 17, но доступ на них ограничен. "Жесткий контроль над вывозом мусора и взятие под охрану места свалок имеет и обратную сторону, - отметил  Сергей Тюрин. - Люди выкидывают мусор ещё по дороге к свалке". 



Отметим, что еще до начала заседания члены комитета осмотрели три свалки, расположенные рядом с Пятиморском и Пятиизбянским сельским поселением, а также посетили торговые палатки вблизи моста через реку Дон. Летом продавцы сбрасывали свой мусор в балку, проходящую сразу за торговыми местами, поэтому вопрос об ответственности предпринимателей за соблюдением экологических норм был также поднят на совещании. "Я понимаю, что местный бизнес - это всегда друзья, знакомые, родственники, соседи, но надо встречаться с ними как мы сегодня и вместе обсуждать имеющиеся проблемы", - подчеркнула Ирина Соловьева. На совещании экосовета прозвучало, что решить проблему сбора и утилизации мусора, а также ликвидации свалок, сможет единый региональный оператор, так как в его руках будут сосредоточены все необходимые ресурсы. «Но уже сегодня, не дожидаясь прихода регионального оператора, необходимо организовать работу с гражданами по приему и вывозу мусора, даже если они делают это самостоятельно, - отметила Ирина Соловьева.  – Такие положительные примеры решения этой проблемы в других муниципальных районах области у нас есть, и их предостаточно».
Еще одним ключевым моментом встречи стало обсуждение качества питьевой воды. В частном секторе Калача-на-Дону ее берут из скважин. Проблема в том, что вода, добываемая из них, сильно загрязнена нитратами. Их содержание превышает предельно допустимую концентрацию почти в 6 раз, что создает прямую угрозу здоровью людей. Так считает пенсионер-активист Владимир  Сильченко, который впервые заговорил о "нитратной" угрозе в районе. Он провел анализ нескольких проб воды, проверил на вредные примеси местные овощи и фрукты, а затем начал бить тревогу. Пенсионер обратился к местным властям и в соответствующие организации - Роспотребнадзор, прокуратуру, экологический совет. В сентябре суд Калачевского района, рассматривая заявление активиста, обязал местную администрацию обеспечить жителей райцентра чистой питьевой водой. На совещании Владимир Сильченко назвал и возможный источник вредных примесей. По его мнению, воду травят негерметичные септики, которые ставят во дворах местные жители. А некоторые, по его информации, просто сливают в землю отходы своей жизнедеятельности, которые доходят до водоносных горизонтов.
Участники экосовета поблагодарили пенсионера за его бдительность и активную жизненную позицию. Ирина Соловьева обратила внимание местной администрации на необходимость выполнять решение суда, отметив, что экосовет возьмет ситуацию под свой контроль. По мнению председателя экологического совета, сегодня необходимо также активно просвещать местных жителей в вопросах природоохраны, причем работать в этом направлении надо не только с детьми, но и со взрослыми. Именно экологическая безграмотность людей, считает Ирина Соловьева, и создают большую часть проблем, которые негативно влияют на окружающую природную среду. 

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