|Общество
|09.12.2017 05:41
Школе в Волгоградской области поставили "двойку" за качество обучения
Несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по федеральным государственным программам в МКОУ «Средняя школа №17» Палласовского района Волгоградской области стало поводом для приостановления действия государственной аккредитации образовательного учреждения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ председателя комитета образования и науки Волгоградской области Ларисы Савиной. Как следует из текста приказа, на устранение нарушений школе дан шестимесячный срок – до конца мая 2018 года. Соответствующее уведомление направлено также в администрацию Палласовского района и Палласовскую городскую прокуратуру. Между тем, по сведениям информагентства, учебный процесс в школе приостанавливаться не будет, качество обучения будут поднимать без отрыва от образовательной деятельности.
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|Происшествия
|09.12.2017 09:29
Мужчина погиб при пожаре в городе Котово, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Свердлова поступил накануне около трех часов дня. Огонь был потушен жильцами дома еще до приезда пожарных подразделений. При осмотре квартиры был найден 56-летний погибший мужчина. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной трагедии.
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|Расследования
|09.12.2017 08:52
В Арбитражный суд Волгоградской области поступило новое - второе исковое заявление о признании банкротом Волгоградского металлургического комбината (ВМК) "Красный Октябрь". Его, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на суд, подала Межрайонная инспекция ФНС №2 по Волгоградской области. По данным налоговиков, долги "Красного Октября" превышают более 600 млн рублей. Акции и имущество "Красного Октября" в настоящее время арестованы в рамках расследования уголовных дел в отношении владельца "Красного Октября" Дмитрия Герасименко, который объявлен в международный розыск. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч 4. ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Герасименко инкриминируется незаконный вывод...
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|Общество
|09.12.2017 08:23
Арестованное за долги здание заводоуправления Волгоградского тракторного завода, расположенное на площади им. Дзержинского, 1, продано новому собственнику законно. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске бывшему владельцу объекта - ОАО "Территория промышленного развития "ВГТЗ" - в требованиях о признании недействительными торгов по продаже здания и договора купли-продажи арестованного имущества. Как следует из материалов дела, указанное имущество было передано в конце мая этого года на основании постановления пристава-исполнителя в территориальное управление Росимущества на реализацию на открытых торгах. Начальная продажная цена объекта была определена в сумме 36 миллионов 640 тысяч рублей без учета НДС. Общая площадь здания...
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|Экономика
|09.12.2017 06:19
Почти 200 тысяч рублей должен выплатить индивидуальный предприниматель из Волгоградской области Александр Цатуров службе весового контроля республики Башкортостан. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, в такую сумму предпринимателю оценили вред, причиненный автомобильной дороге его тяжеловесным транспортным средством два года назад. Грузовик "MAN", который следовал по маршруту Лысьва-Самара, прошел весовой контроль в апреле 2015 года на 39 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. Тогда было зафиксировано превышение допустимых осевых нагрузок транспортного средства. Предпринимателю выставили "счет", но в добровольном порядке он оплачивать его не стал, что и послужило основанием для обращения ведомства в суд. У предпринимателя есть возможность обжаловать...
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|Аналитика
|08.12.2017 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде избирком привлек почерковедов для проверки подписей в поддержку референдума о времени
Смотрите сегодня в программе: для проверки подлинности подписей в поддержку первого регионального референдума в избирательной комиссии Волгоградской области привлекут почерковедов. Идет следствие: попытка беглого собственника «Красного Октября» вернуть через суд доступ к арестованным акциям не удалась. Год экологии завершается - работа продолжается: экологический совет при региональной думе на месте ознакомился с проблемами Калачевского района. Счастье, умноженное на 2015 младенцев: прошедший ноябрь в Волгоградской области оказался «урожайным» на детей и оригинальные имена. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Здравоохранение
|08.12.2017 18:55
Уникальная операция, проведенная специалистами Волгоградского областного уронефрологического центра, спасла здоровье и жизнь 45-летней пациентке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного комитета здравоохранения, женщина обратилась к врачам еще в августе. При обследовании у нее нашли четыре опухоли в правой почке и одну 25-сантиметровую опухоль в левой. Они давили на соседние органы, а в случае их разрыва угрожали жизни женщины. Чтобы удалить проблемные новообразования были сделаны две эндоскопические операции (это хирургические операции, проводящиеся через небольшой разрез или прокол диаметром несколько миллиметров - прим. ред. ИА "Высота 102"). Одну провели в сентябре, а другую - так называемую лапароскопическую резекцию...
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|Общество
|08.12.2017 18:07
В эти минуты в Центральном районе Волгограда начался демонтаж нескольких нестационарных торговых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, согласно решениям суда, вступившим в законную силу, все они признаны незаконным и подлежат сносу. Работы по демонтажу проводятся силами департамента городского хозяйства администрации Волгограда, являющегося заказчиком работ по обновлению общественных территорий, включая те улицы, где в настоящее время стоят нелегальные ларьки и павильоны. Работы по сносу проводятся, в частности, на Привокзальной площади. Напомним, еще в начале сентября администрация Центрального района инициировала демонтаж трех незаконных нестационарных торговых объектов. В конце 90-х годов их сдали в эксплуатацию как...
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|Общество
|08.12.2017 17:56
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели очередной этап мониторинга качества домов, введенных в эксплуатацию в период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг. Общественники проверили качество предоставляемого переселенцам нового жилья и пришли к выводу, что большинство из домов и квартир имеют строительные недостатки, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ. Так, жильцы домов № 45 и 47 поселка Водстрой в Светлоярском районе въехали в новые квартиры в октябре текущего года и сразу отметили некачественно установленные пластиковые окна – они не...
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|Происшествия
|08.12.2017 17:34 (Обновлено: 08.12.2017 17:34)
Буквально в 100 метрах от больничного комплекса на улице Землячки сегодня в 15.20 столкнулись две легковушки. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, одна из пассажирок получила сотрясение мозга. 25-летнюю женщину, которая, как выяснилось, ждет ребенка, тут же госпитализировали в больницу №25.
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|Расследования
|08.12.2017 16:47
Год и восемь месяцев колонии-поселения получил житель Михайловского района за подделку решения районного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского облсуда, два года назад к С.В. Чекункову за юридической помощью обратилась местная жительница. Чтобы "отработать" полученный гонорар в 28 тысяч рублей, мужчина сделал фальшивую копию судебного документа. В интернете он нашел похожее решение и вписал в него нужные данные. По этому "липовому" документу женщине, расторгавшей договор с одним из обществ с ограниченной ответственностью, должны были вернуть 213 тысяч рублей. Когда подлог вскрылся Чекункова обвинили в мошенничестве и подлоге. В том же суде, документы которого он подделал, ему и...
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|Экономика
|08.12.2017 16:00
Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики? - На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали...
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|Здравоохранение
|08.12.2017 15:20
2015 детей - 1018 мальчиков и 997 девочек - родились в Волгоградской области в прошедшем ноябре, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального комитета здравоохранения. Самыми популярными именами для детей, рожденных в последний месяц осени-2017, являлись: Александр, Артем, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Максим, Федор, Анастасия, Александра, Варвара, Елизавета, Дарья, Мария, Ульяна, Софья. Отделами ЗАГС также регистрировались новые граждане с редкими именами. Это - Ален, Гордей, Диомин, Лукьян, Марсель, Маркус, Мирослав, Радомир, Серафим, Апполинария, Алексия, Аксинья, Афина, Глафира, Златослава, Мелиса, Николь, Риана.
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|Общество
|08.12.2017 14:50
Председатель Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полина Вергун избрана членом Президиума правления Общероссийской общественной организации "Опора России", сообщает ИА "Высота 102". Обновленный состав Президиума утвержден на заседании этой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Опираясь на большой опыт управленческой и общественной деятельности, Полина Вергун в составе Президиума Правления "Опоры России" будет принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в области предпринимательской деятельности, способствовать продвижению и эффективной реализации реформы сферы обращения с отходами. Под ее руководством Группа Компаний "Чистый город" сегодня работает в 7 субъектах РФ страны, в трех из них внедряет новую реформу отрасли...
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|Общество
|08.12.2017 14:34
О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном совещании экологического совета Волгоградской областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Встреча прошла в Калаче-на-Дону под руководством председателя экосовета, вице-спикера регионального парламента Ирины Соловьевой. Одним из основных стал вопрос об организации в районе вывоза твердых коммунальных отходов. О "мусорной" проблеме рассказал глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин. По его словам, в 2018 году в районе планировалось построить мусорный полигон площадью 20 гектаров. Он должен был обслуживать, помимо Калачевского, также Чернышковский, Клетский и Суровикинский районы. Однако...
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|Экономика
|08.12.2017 14:15
Автомобили Chery Tiggo отличаются хорошим сочетанием комфорта, удобства управления и выгодной ценой. Подробнее о линейке Chery Tiggo и спецпредложениях на покупку новых автомобилей ИА «Высота 102» рассказали сотрудники официального дилерcкого центра Chery компании «Волга-Раст». Chery Tiggo 2 – спортивный дизайн и отличное управление на трассе и за ее пределами. Запоминающийся образ кроссовера Chery Tiggo 2 создает оригинальная решетка радиатора, выполненная в форме бриллианта, совместно с LED-фарами. Приборная панель выглядит не только современно, но и эргономично. Отделка салона гармонирует по цветовой гамме с цветами кузова. Передняя подвеска McPherson и задняя полузависимая пружинная...
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9 декабря 08:23
9 декабря 05:41
Школе в Волгоградской области поставили "двойку" за качество обучения 3
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8 декабря 17:56
8 декабря 15:20
8 декабря 14:15
8 декабря 13:04
Общество
9 декабря 08:23
9 декабря 05:41
Школе в Волгоградской области поставили "двойку" за качество обучения 3
8 декабря 18:11
8 декабря 18:07
8 декабря 17:56
8 декабря 14:11
8 декабря 09:59
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7 декабря 13:47
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