Рокадная дорога изменила схему движения на набережной Волгограда

Волгоградский государственный новый экспериментальный театр покупает за четверть миллиона рублей имущественные права на использование пьесы "Боинг-Боинг" Марка Камолетти. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Планируется, что эту комедийную пьесу, которая считается легендой французского театра 20 века, волгоградские зрители увидят в 2018 году. Согласно документам закупки, которая осуществляется у единственного поставщика, заказчик рассчитывает не только "отбить" вложенное, но и заработать. Планируемая сумма валового сбора от постановки за весь 2018 год ожидается в размере около 1,8 миллиона рублей - в 7 раз больше, чем расходы на покупку неисключительных прав на использование пьесы. К...