Список должников по зарплате пополнила волгоградская судоверфь

ОАО «Волгоградский судостроительный завод» пополнило перечень предприятий Волгоградской области, имеющих долги по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, на заводе имеется просроченная задолженность по зарплате перед 164 работниками в размере 754 тысяч рублей. Ранее, напомним, практически постоянные «места» в списке предприятий-должников занимали предприятия, находящиеся в стадии банкротства, в частности, ОАО «Волгоградский бройлер», ООО Птицефабрика «Кумылженская», ООО «Камышинская отделочная фабрика». В то же время из перечня должников были вычеркнуты ОАО «Завод ЖБИ и конструкций» и ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» в связи с погашением задолженности перед работниками. Всего же в Волгоградской области долг предприятий по зарплате составляет на 1 декабря 2017 года 35 миллионов 84 тысячи рублей перед 930 работниками. По сравнению с предыдущим месяцем долг вырос на 2,2%.



