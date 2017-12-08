В администрации Волгоградской области введут оперативное управление

Более 41 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на создание регионального организационно-технического комплекса оперативного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, часть третьего этажа здания на проспекте Ленина, 9 планируется перестроить под новые служебные помещения, которые «начинят» современным оборудованием и куда будет стекаться информация от МЧС, других экстренных служб, силовых структур. Создание комплекса оперативного управления должно стать частью проекта "Безопасный город". Так как здание на проспекте Ленина,9 является объектом культурного наследия регионального значения, то к работам допустят только специализированную организацию, имеющую лицензию на право работы в данной сфере. В частности, исполнители должны будут отреставрировать наружную и внутреннюю декоративную художественную покраску, воссоздать архитектурно-лепной декор. Но основные работы будут связаны с проведением инженерных коммуникаций, освещения, кардинальной перестройки кабинетов и т.д. Ранее, напомним, на проект обустройства комплекса из бюджета области было выделено около 7 миллионов рублей. Объект культурного наследия регионального значения, к слову, уже подвергался перестройке в связи с установлением в здании на проспекте Ленина,9 лифта.



